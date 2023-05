«Se valora lo superficial, pero no aspectos que benefician a la colectividad»

Luisa del Rosario Las Palmas de Gran Canaria Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Para el trabajador social David Muñoz (43 años) en Canarias hay que «mejorar la eficiencia y la gestión de los servicios públicos». Al tiempo, añade, habría que «incrementar las partidas de determinados servicios públicos, en especial de la sanidad, la educación y los servicios sociales». E insiste, no se trata solo de aumentar la financiación, sino de preocuparse por la «adecuada gestión». La inversión y la gestión deben ir de la mano, abunda, para que no se produzcan las listas de espera en sanidad , dependencia... E insiste, debe haber «un equilibrio que para por estabilizar, por la optimización de los recursos y la resilencia. Hemos carecido de personal en diferentes servicios y no se puede arreglar todo en una legislatura. Ahora se están ejecutando procedimientos para la estabilización del personal y por otro lado, es necesario gobernar con una visión estratégica más a largo plazo», recuerda.

Si él tuviera firma en el Boletín Oficial de Canarias «modernizaría la administración pública incorporando tecnología y herramientas más operativas en la gestión de ayudas, de prestaciones y servicios». Pero también, dice, hay que «incrementar la financiación en aquellos sectores donde hay mucha carencia» porque aunque en los últimos tiempos se ha aumentado el presupuesto de áreas como sanidad o de educación, estas arrastraban un «déficit histórico». «Se ha incrementado en los últimos años, pero siempre vamos con desfase, como en dependencia. No se va a arreglar en tres días porque el número de dependientes sigue aumentando y tendremos ese desfase, estaremos en la cola si no se invierte y se resuelven los problemas de gestión. No existiendo necesidad de más recursos humanos se podría llegar al equilibrio». «Lamentablemente», señala David Muñoz, todo lo que tiene que ver con asuntos sociales «son políticas invisibilizadas». Se requiere «más pedagogía» para que se entienda «la necesidad de incorporar estos recursos». Muñoz señala que a veces se entiende que estabilizar al personal, como se está haciendo, es «mejorar la vida de los funcionarios». En esa línea, añade, es donde «falta pedagogía» para que se entienda «la importancia de mejorar los recursos» que «favorecen a la población». Aunque se ha aumentado la partida de determinadas áreas «siempre vamos con desfase, como en dependencia» David Muñoz TRabajador social Es más, señala, «echo de menos una linea de trabajo programática en los programas [electorales] sobre cohesión social y participación, que son la clave para trabajar en sociedad. Que se le de valor a lo importante, a las políticas públicas». Este trabajador social considera que al menos una aparte de la población que queda y valora lo superficial, temas fiscales -en referencia a las promesas de bajar impuestos-, pero no se valoran los aspectos que benefician a la colectividad: construcción de centros educativos, mejoras en los servicios sanitarios, ayudas a las familias... Falta pedagogía a la población y que los programas electorales refuercen líneas de cohesión social para que la gente se sienta parte de un proyecto global». «Históricamente», señala, «la sociedad valora elementos materiales materiales. En una sociedad de consumo se cumple con un programa que llame la atención sobre cosas visibles, pero no valora lo otro. Tienen la mirada puesta en las fiestas como el carnaval o ese tipo de cuestiones, que se podrían hacer, pero jugando a equilibrar la balanza», lo que ahora no se hace: «Tenemos una población envejecida, lo que aumenta la posibilidad de contar con más dependientes», razona. Eso hay que «preverlo».