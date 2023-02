Los Lengüetudos: la murga que no quiere ser «la del bocadillo»

Desde Vecindario, Santa Lucía de Tirajana, la murga Los Lengüetudos, liderada por Samuel Noda, actuará en la segunda fase del concurso en tercer lugar, tras Los Serenquenquenes y Las Despitadas.

Noda, director desde los inicios de la agrupación, en 2016, afronta el primer carnaval que vuelve a la plena normalidad «con menos nervios y muchas ganas». Cree que en esta edición la murga está «más preparada en cuanto a las letras y a la fantasía», pero confiesa que puede que sea su último año al frente de las filas.

Desde septiembre de 2022 comenzaron a ensayar en su local, ubicado en el número 12 de la calle Atenas de Vecindario. Desde entonces, todo ha sido un proceso de mejora, de creación y, sobre todo, de momentos de compañerismo. «Todos tienen muchas ganas de subirse al escenario del parque de Santa Catalina, pero sobre todo de estar en la calle y disfrutarlo al máximo», declara Noda.

Este año, 31 murgueros defenderán los temas escritos para la ocasión por Mario Hernández, director de la murga Los Virgueritos, en La Orotava, Tenerife, y Jesús Martín, que forma parte de Los Legañosos. «Conté con ellos porque lo que me interesaba era que fueran personas humildes a las que les gusta escribir y participar en el carnaval, y lo he conseguido». Por otro lado, la armonización corre a cargo de Aridane Rodríguez. Se trata de unos temas en los que no faltarán la críticas hacia la situación de la sanidad, la educación y la política en general, siempre amparadas por el humor irónico.

La fantasía también es una de las piezas clave en el escenario. En este caso, sin adelantar detalles, Noda destaca que representarán a un personaje que llegará para «poner un poco de orden». Con este disfraz, ideado por los componentes, la agrupación trasladará Egipto a Gran Canaria. Además, esperan ser premiados por la fantasía, ya que, en 2022, fueron galardonados con el segundo premio de vestuario, el cual donaron a una familia y a una asociación del municipio que lo necesitaba. Se trata de una propuesta que prometen repetir y destinar a diferentes iniciativas cada vez que consigan ser premiados.

El objetivo principal de los de Vecindario este año es llegar a la final. «Mi mayor ilusión sería poder cantar todo nuestro repertorio en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y dar ese paso adelante con la murga», asegura Noda. «Queremos que el que venga a vernos disfrute», asegura, y adelanta parte de uno de los temas, donde realizan una crítica a aquellos que, cuando llega el turno de la interpretación de murgas menos reconocidas o numerosas, aprovechan para ir a tomar algo. «A esos que piensan que llegó la hora del bocadillo, no se levanten por si acaso yo me vaya a enfadar», forma parte de uno de los temas que los de Noda defenderán en unos días. Así, reivindican la importancia de las murgas más jóvenes o de menos componentes, y esperan cambiar con su actuación esta idea.

Con la esperanza de que los nervios no les traicionen, pretenden defender su estilo único: «Nos gusta ser melódicos, no con tanta fuerza, y que se nos entienda».