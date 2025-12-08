Esta alcantarilla es una pesadilla

David Ojeda Merino Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 8 de diciembre 2025, 06:32 Comenta Compartir

Laderas del Carbón forma parte de ese universo rural entre dos municipios que es Llanos de María Rivera, barrio escorado a un lado de la carretera a Las Palmas de Gran Canaria y a Santa Brígida por el otro. En esas calles llevan ya más de dos décadas peleando por un problema de alcantarillado que, en este caso, amenaza la salud pública de una porción de vecinos administrativamente encajados en la capital de la isla.

Desde las Oficinas Municipales de León y Castillo, en cuya sexta planta se encuentra el despacho de la alcadesa Carolina Darias, hasta la rebosada red de saneamiento de Laderas del Carbón hay unos 15 kilómetros de distancia. Unas tres horas y media a pie y una media hora, si el tráfico de la ciudad lo permite, en coche. Pero atendiendo al ruego de los vecinos la distancia se podría medir en unos 25 años. Los que llevan reclamando que alguien atienda su problema.

El asunto es el siguiente y lo explica José Hernández, responsable de la Asociación de Vecinos El Parral: la red de saneamiento está mal conectada a su última renovación porque parte de las tuberías recorre un espacio de 30 metros cuadrados que están dentro de un terreno privado, sin uso en la actualidad, que piden al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que expropie. Al no conectar bien la red la alcantarilla, que da a un estanque propiedad vecinal y a un camino de acceso a viviendas, se rebosa prácticamente a diario. Por ahí el tufo es insoportable, por no hablar de la las cucarachas y el recorrido de aguas amarillas que deja marcas desde la alcantarillas hasta el camino y el estanque mencionados.

Estanque de Laderas del Carbón.

Hernández ya no sabe a quién acudir para resolver este problema, que denuncia en compañía de un numeroso grupo de vecinos. «Estamos desesperados. Llevamos casi 25 años con este problema. Nos hemos dirigido muchísimas veces al Ayuntamiento y nunca se nos ha dado una solución. Lo único que conseguimos fue, durante el pasado mandato municipal, que la concejala de distrito que era Mercedes Sanz nos mandara una cuba para vaciar el alcantarillado tres veces a la semana», señala.

Esa pequeña tregua a veces apenas dura unos minutos. Si la cuba pasa un día de lluvias en pocos minutos el espectáculo es inmediato, con las alcantarillas vomitando los desechos de ese barrio tan rural que tan alejado se encuentra del centro urbano.

Algunos de los vecinos han tirado la toalla. Hace un año, en un acto público en Siete Puertas, aprovecharon la presencia de la alcaldesa Darias para preguntarles por su problema. «Nos vino a decir que no tenía solución», señalan hastiados de un asunto que les trae de cabeza.

Mientras la alcantarilla escupe agua dialogan entre ellos. Primero hacen un ejercicio de memoria, en el que tratan de certificar con exactitud cuánto tiempo llevan padeciendo este problema en esa calle sin salida. «Yo venía hace unos 25 años con mi camión y ya estaban así las cosas», explica uno de los vecinos que acude a la acción de denuncia ciudadana.

Otra vecina subraya la importancia del asunto. «No sabemos realmente la magnitud del problema. No solo se trata de que haya malos olores o los bichos que salen de la alcantarilla. Es que con tantos años con este problema no tenemos ni idea de cómo estas filtraciones pueden haber afectado al subsuelo de la calle», señala.

La hoja de ruta del movimiento vecinal en Llanos de María Rivera, a donde se accede desde la minúscula rotonda pintada en el suelo a la altura de la Angostura, está enfocada en encontrar de una vez por todas una solución a este asunto. «Nuestros próximos pasos, si no conseguimos que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria nos de una solución será ir al Diputado del Común y de ahí a donde sea necesario», expresa Hernández.

Darias sabe personalmente la magnitud del problema. El pasado 12 de marzo estuvo con los vecinos en una rápida visita al barrio. Allí lo repitieron lo mismo que le habían contado en Siete Puertas y la respuesta fue prácticamente idéntica.

Dos municipios

La realidad de Llanos de María Rivera es la de muchos de esos barrios de Las Palmas de Gran Canaria que su propia ciudadanía desconoce que existen. En su caso, además, con la particularidad que desgajado del desaparecido municipio de San Lorenzo la mitad de su menos de un millar de habitantes pertenecen a Las Palmas de Gran Canaria y la otra al de Santa Brígida.

«Sé que somos pocos vecinos y que, por lo tanto, representamos pocos votos. Pero somos tan ciudadanos de esta ciudad como cualquier otro», señala José Hernández, referente vecinal que heredó el sentido de la lucha comunitaria de su madre y que siente desesperación por no poder conseguir para sus vecinos que se resuelva esta pesadilla que dura décadas.