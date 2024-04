Ksenia Kasian, la DJ ucraniana que triunfa en Gran Canaria tras abandonar su país

Ksenia Kasian abandonó su Kiev natal rumbo a Gran Canaria un mes y medio después de arrancar la invasión de Rusia a su país. Tiene 33 años y cuenta con estudios en administración, marketing y psicología, aunque su verdadera pasión es el mundo de la música electrónica. Se desempeña como DJ en algunos de los eventos más exclusivos en la isla. Además lo compagina trabajando a distancia como gerente de marca. No fue un camino fácil, tuvo que salir de Ucrania tras las primeras ofensivas rusas.

«Me encontraba en Kiev, era temprano por la mañana y estaba durmiendo cuando oí el primer estruendo. Me desperté y sentí mucho miedo. En ese momento entendí que había comenzado el ataque de Rusia a Ucrania, era inminente pero no quería creer que todas las noticias que leía se estaban convirtiendo en realidad». Así con la voz entrecortada y desde el otro lado de teléfono cuenta Ksenia Kasian como rememora el día del primer ataque de Rusia a Kiev. Es ucraniana, tiene 33 años y lleva dos años viviendo en Gran Canaria.

«Cuando estalló todo tuve un miedo indescriptible, nunca había sentido esa sensación. No sabíamos como actuar, todos entramos en pánico», recuerda. Ksenia Kasian, conocida artísticamente como DJ Kasia, decidió un mes y medio después trasladarse a Gran Canaria por trabajo: «Estábamos produciendo una serie junto con una empresa española, pero cuando empezó la guerra tuvimos que parar. Los socios españoles me ofrecieron trasladarme a Canarias para seguir con la serie».

Para la joven no fue fácil tomar la decisión de abandonar su país: «Fue difícil, no quería irme de Ucrania hasta el último minuto. Tuve muchas dudas, pero iba a ser complicado y peligroso encontrar trabajo en Kiev. Lo vi como una oportunidad».

Lo más difícil fue despedirse de sus padres y dejarlos en Kiev: «Les echo mucho de menos, no los he visto desde hace más de dos años. Al igual que a mis amigos, algunos están allí, otros repartidos por el mundo, es duro». Su familia se encuentra en la capital de Ucrania trabajando en una oficina. «Estoy en contacto todos los días con ellos, me interesa cada día de sus vidas porque en cualquier momento pueden ir a los refugios o haber algún accidente», desarrolla con incertidumbre Kasian.

Ucrania siempre está en los pensamientos de Ksenia Kasian. «El sentimiento por mi tierra natal, la vibra que me transmite Kiev, sus cambios notables de estación... Es una sensación increíble estar allí», se sincera al recordar su país.

«Quiero trabajar 'online' con ucranianos para mantener su salud mental en buena condición», señala. La invasión está golpeando a la población civil no solo físicamente, también psicológicamente. «Ojalá pronto acabe todo y los ucranianos puedan dormir en paz. Ahora está todo destruido, espero que se pueda reconstruir todo», concluye la joven.

Arriba: La joven pinchando en la CANARIAS7 Carrera de las Empresas; izquierda: Ksenia, junto con su familia en Ucrania; derecha: imagen de Ksenia junto con su familia cuando visitaron Gran Canaria. C7

Su nueva vida en Gran Canaria

«Mi plan era regresar a mi país cuando acabase, pero todavía sigue siendo peligroso volver y por el momento he decidido quedarme en la isla. Estoy estudiando castellano y me estoy adaptando a la cultura española», explica la ucraniana.

Cuando Kasian menciona lo que le ha impresionado de Gran Canaria su voz pasa de un tono nostálgico a felicidad: «El ambiente y la gente es muy acogedora. Cuando estoy en un supermercado o en un taxi todo el mundo me llama como 'mi niña' o 'mi corazón'. También el clima y la comida son increíbles».

El océano para la joven es sinónimo de paz. Siempre soñó con poder «vivir junto al mar» y «disfrutar de la naturaleza» que aprecia cuando visita la cumbre de Gran Canaria. «Ahora mismo estoy cómoda en la isla, aunque obviamente me gustaría volver a Ucrania, visitar a mis padres...». Lo único que pide esta joven ucraniana para su futuro es «ser feliz» y ver a su familia «felices, sanos y fuertes».

La música, su gran pasión

«Cuando era más pequeña escuchaba música todos los días. Mi padre tenía una gran colección de casetes y discos de vinilos. Pronto me adentré en ese mundo», explica la joven. Su carrera como DJ comenzó en Kiev en 2017. «Empecé a ir a una escuela de DJs y a aprender de forma autodidacta», detalla con ilusión.

De pequeña se pasaba todo el día escuchando y escuchando música. «No podía parar, se convirtió en mi verdadera pasión». Sus referentes en el mundo de la música electrónica son 'Art Pod', 'Peggy Gu' o los disc-jockey belgas Charlotte de Witte y Amelie Lens. «Son superestrellas en las que me inspiro cada día».

«Estoy en el camino, progreso cada año, aunque siempre quiero más. Disfruto cada evento como si fuera el último», reflexiona Kasian. Al ser cuestionada por lo que busca con su música, la artista quiere «hacer feliz» y transmitir «buenas vibraciones» a su público.

Abandonar tu país por amor puede ser una buena opción. Abandonar tu ciudad en busca de trabajo suele ser una apuesta arriesgada. Abandonar tu barrio por una invasión es la última decisión que querrías tomar. Hay veces que no te queda más remedio que buscar un futuro mejor lejos de tu casa. Ksenia Kasian ha encontrado en Gran Canaria un lugar donde no escucha constantemente las sirenas antiaéreas.