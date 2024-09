El desahucio de las exmonjas de Belorado se alargará más allá de marzo de 2025

Julio César Rico Burgos Miércoles, 18 de septiembre 2024, 15:09 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Las exreligiosas del monasterio de La Bretonera de Belorado comerán el turrón en el convento. Y es que, a pesar de que el arzobispo Mario Iceta presentó este lunes 16 de septiembre la correspondiente demanda de deshaucio, hasta el mes de marzo de 2025, seis meses al menos, van a estar las exclarisas entre las paredes del cenobio. Eso en el más favorable de los escenarios. Antes, el Juzgado ha de estudiar la demanda del Arzobispado y admitirla a trámite.

Cuando esto ocurra, empezará a funcionar la maquinaria de la Justicia. En ese momento, según han informado fuentes jurídicas consultadas por Burgosconecta, se trasladará la demanda a la parte contraria, es decir, a las exmonjas, o mejor dicho, al gabinete de abogados contratados por el convento.

Si se acepta la demanda, cosa muy improbable dado que ya han anunciado que van a seguir peleando hasta el final, el proceso de desahucio será rápido.

Sin embargo, la opción más probable es que se opongan a la demanda, lo que llevará a que el procedimiento se alargue. Se celebrará entonces un juicio por desahucio, donde participarán ambas partes con sus servicios jurídicos; que el juez emita una sentencia, que puede ser recurrible.

Un plazo más porque si existe recurso deberá firmarse una sentencia firme en un determinado tiempo. Con esa sentencia llega el previsible final. Como mínimo será medio año, pero vista la resistencia de las bretoneras, la resolución final podrá verse en un mínimo de más de un año.

Vulnerabilidad

Las exreligiosas de Belorado han tenido que pasar por el proceso previo de someterse a una serie de entrevistas con trabajadores sociales de Belorado para evaluar el grado de vulnerabilidad en el que se encuentran.

Como es conocido, se negaron a someterse a ese proceso y la Diputación de Burgos, a través de su servicio de Bienestar Social, emitió el correspondiente informe en el que dice que no existe vulnerabilidad porque no se han querido acoger a esa evaluación y por lo tanto, ante su voluntaria negativa, no se puede deducir que exista ese riesgo.

Como el Juzgado de Briviesca ya tiene todos los informes y la demanda de desahucio, no retrasará este trámite que sí se puede alargar con un informe de vulnerabilidad positivo.

Si la comunidad rebelde se hubiera sometido a las evaluaciones correspondientes, podrían haber dilatado aún más los plazos ya que el Gobierno de España, tras el Consejo de Ministros del 23 de diciembre de 2023, acordaba extender el periodo de suspensión de los desahucios y lanzamientos de hogares vulnerables económica y socialmente de su vivienda habitual hasta el 31 de diciembre de 2024.

Pero eso no va a ocurrir y los plazos empiezan a contar desde esta fecha de interposición de la demanda y la admisión a trámite del juez de turno.

Mientras tanto, el convento de Las Bretoneras se está convirtiendo en la versión más real y esperpéntica de la casa del Gran Hermano, con salidas de monjas, de exmonjas, de obispos, de un camarero… la entrada de un supuesto prelado sambero, otro cura experto en boxeo y matero…

Y mientras, la exabadesa sigue usando el nombre de una asociación inexistente como reclamo para pedir ciberlimosna en PayPal.