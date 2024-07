Inician el desahucio de las exmonjas de Belorado y piden informe de vulnerabilidad de las mujeres Aceptar o no la entrevista con Bienestar Social de la Diputación de Burgos condicionaría ser declaradas oficialmente como 'okupas' o no, como establece la Ley

Julio César Rico Burgos Martes, 30 de julio 2024, 18:36 | Actualizado 18:44h.

El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, ha puesto en marcha el desahucio de las ex monjas de Belorado. El prelado instó a las mujeres lideradas por Laura García de Viedma a que salieran del convento «a primeros de julio», una circunstancia que no se ha producido. Así, tras el aviso por las buenas la Comisión y el delegado Pontificio no ha tenido más remedio que iniciar lo inevitable: el procedimiento de desahucio.

Uno de los primeros trámites es el informe de vulnerabilidad. Así, el Servicio de Bienestar Social de la Diputación Provincial de Burgos ha recibido una notificación para que estudie si existe vulnerabilidad social de las exreligiosas del Monasterio de Bretonera de Belorado.

Es el primer paso que ha de darse según la ley para el desahucio de una persona, en este caso de una comunidad. Así lo dicen las propias exmonjas en su cuenta de Instagram tras la publicación en Burgosconecta de una información en la que se afirma que monseñor Iceta tiene prisa por evacuar el convento beliforano.

Las religiosas recibieron hace unos días una comunicación de la Diputación de Burgos. En concreto su líder espiritual, Laura García de Viedma, para mantener una entrevista en el propio convento con una persona del Servicio de Bienestar Social de la Diputación de Burgos que evaluara la situación o no de vulnerabilidad suyo y, en este caso, del convento.

El texto dice así: «Al amparo de lo establecido en la ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, se ha recibido en este Departamento de Bienestar Social e Igualdad de la Diputación Provincial de Burgos, petición de informes sobre vulnerabilidad económica sobre usted, dentro de un procedimiento judicial que tiene como finalidad el desahuciamiento de su vivienda habitual.

A los efectos de informarle al respecto y, en su caso, obtener su consentimiento para la realización y traslado del informe de vulnerabilidad solicitado, se le da cita para tener una entrevista en su lugar de residencia, en el monasterio de Santa Clara de la Bretonera, sito en Belorado (Burgos); plaza de Santa Clara s/n, el día 15 de julio a las 09.00 horas. En caso de tener dificultades para poder mantener esta cita informativa, se puede poner en contacto con la trabajadora social del CEAS de Belorado a través del teléfono …. el próximo 12 de julio».