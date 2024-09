Nuevo cisma en Belorado: una exmonja y el obispo de Brasil se van del convento El informe de la Diputación de Burgos concluye que las mujeres encerradas en el monasterio no son vulnerables. El final del encierro de las bretoneras está cada vez más cerca porque todo hace indicar que las desavenencias personales empiezan a hacer mella y tienen difícil supervivencia

Una de las exreligiosas, Teresa Roca, que cuando profesó como monja lo hizo como Sor Paz, abandonó la Bretonera hace casi un mes, aunque ha sido ahora cuando se ha sabido la noticia. El supuesto obispo brasileño Rodrigo Henrique Ribeiro da Silva también ha vuelto a su país tras un viaje apostólico y una estancia reposada en Belorado.

La Diputación de Burgos, que debía realizar el informe de vulnerabilidad, ha dicho que las exmonjas no son vulnerables y ahora el Arzobispado tiene vía libre para iniciar el desahucio. Y es que la mayor parte de las mujeres no quisieron entrevistarse con los responsables del Centro de Acción Social de Belorado. De ello deducen que son autosuficientes.

Una religiosa que nada tiene que ver con las monjas de la Bretonera y experta en relaciones personales aseguraba hace mes y medio a Burgosconecta que las ex religiosas «es posible que vayan desertando poco a poco porque el clima de una comunidad y lo particular de la de Belorado hace difícil la convivencia».

Llama la atención que sea una de las mujeres más cercanas a la lideresa Laura García de Viedma la que haya decidido abandonar la comunidad, la que se decía era la mano derecha de la exabadesa. Formaba parte del «núcleo duro» del cisma y se la vio junto a la exabadesa y a Sor Sión ratificando la denuncia contra Mario Iceta en los juzgados de Burgos.

Según ha publicado la Revista especializada Religión Digital, se ha ido «por desavenencias» con Laura García de Viedma personales, religiosas y procedimentales. Al parecer, según este medio de comunicación, la mujer que ha abandonado el convento no estaba de acuerdo con la lideresa, ni con la deriva sedevacantista no de gestión. Era la vicaría general, pero en segunda línea y muy reservada; no intervenía en los canales televisivos.

Desde el Arzobispado de Burgos están intentando ponerse en contacto con la exreligiosa que ha abandonado el convento y le abren las puertas para que la mujer vuelva al camino abandonado

El brasileño

Otro que ha desertado y que ha dejado sin asistencia religiosa temporal a las ex monjas es el supuesto obispo brasileño Rodrigo Henrique Ribeiro da Silva. La defensa que su congregación hizo de las bretoneras se cae por su propio peso porque el interés religioso de esa sección de los sedevacantistas iba buscando otros intereses.

Ahora, las bretoneras tienen otro asistente espiritual, un supuesto sacerdote argentino sedevacantista, que ya las atendió en el intervalo entre el obispo Rojas y el obispo Ribeiro.

Hace cuatro meses desde que estallaba el terremoto religioso en Belorado con la ruptura de las exclarisas con Roma y son muchos los episodios, a cual más polémico, que se han ido sucediendo en esta trama. Ahora habrá que esperar para saber cuál es el siguiente movimiento del Arzobispado de Burgos y si la convivencia dentro del monasterio hace aguas.