'La revuelta' destapa a 'El Hormiguero'

David Broncano y su equipo decidieron este jueves romper la baraja del juego televisivo, es decir, contar lo que sucede detrás de las cámaras, lo que normalmente se queda en los despachos o en las bambalinas. Hay una máxima en televisión de que los periodistas y presentadores nunca deben ser la noticia ni los protagonistas. Esta regla no escrita se salta a veces. Pero hacía tiempo que no se escenificaba como en 'La revuelta' la otra noche, con tanta rotundidad y eco medíatico. Sonó como un sopapo de dimensiones desproporcionadas contra 'El Hormiguero', el programa con el que compite desde septiembre y al que ha logrado arrebatarle en estos meses el liderazgo con el que convivía cómodamente.

El curso televisivo ha estado marcado por la rivalidad en esta franja horaria, alimentada por la polémica llegada del humorista a TVE (que fue comentada en la mesa de debate de Pablo Motos, adjudicando la decisión al propio presidente del Gobierno) y por las pullas posteriores que desde 'La revuelta' se han lanzado a la competencia. Pero esta semana el enfrentamiento ha ido más allá. Broncano interrumpía el jueves su programa, en el momento en que debía dar paso a la entrevista, para explicar que no podría llevarse a cabo puesto que el invitado -el piloto Jorge Martín- había recibido una llamada amenazante de 'El Hormiguero'. «Se han enterado de que venía hoy aquí y, como en teoría iba la semana que viene allí con ellos, y no quieren que nadie venga aquí antes que allí, han movido sus... No voy a entrar en detalles de cómo lo han hecho, pero ellos tienen sus formas de presionar. Y entonces, Jorge nos ha dicho que no puede hacer la entrevista hoy aquí. No entro en detalles, han hecho las cosas que ellos pueden hacer para esto. Y entonces hoy no hay entrevista, nos ha dicho 'lo siento mucho, pero no puedo ir al programa', porque si no pasarían algunas cosas», relató ante una audiencia que asistía a una reacción inédita.

Aquí explicación de lo que ha pasado hoy. pic.twitter.com/tQc2S2iAhL — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 21, 2024

¿Fue fruto de un calentón? No parece. El rumor de que al magacín de Antena 3 no le gustaba compartir invitados estrella ha sido objeto de chistes y de indirectas en otros programas y, por supuesto, en las redes sociales. De hecho, uno de los principales problemas con los que se han encontrado los espacios que pretendían plantarle cara ha sido ese, que nadie quería acudir a sus platós por si luego un formato de éxito como 'El Hormiguero' no volvía a contar con ellos. Le sucedió a 'Cuentos chinos' y a 'Babylon Show', por citar dos ejemplos recientes en Telecinco. El equipo de 'La revuelta' también lo manifestó en sus inicios. De hecho algunas jornadas han narrado en tono cómico cómo hasta última hora no han conseguido a nadie que acudiese a sentarse a su sofá. Pero el jueves, dejaron el humor de lado, y se quejaron de que es algo que lleva ocurriendo desde que el proyecto se emitía en Movistar aunque en ese instante no fueran competencia directa. «Alguna vez lo hemos insinuado aquí, algunos invitados e invitadas lo han dicho. Es una cosa que lleva pasando años, desde que estábamos en 'La Resistencia', cuando no éramos ni competencia en teoría. Pero siempre ha habido por su parte mucho juego con esto. Habéis visto que nunca jamás ha venido nadie aquí ni a La Resistencia antes de que fuese allí. Incluso cuando pueden hacer que no vengan aquí directamente, lo hacen. Y cuando no tienen tanta fuerza, mínimo exigen que primero vayan allí», confesó el comunicador.

Si por algo se ha distinguido el formato de Pablo Motos es por concitar a cualquier tipo de figura, sin importar su esfera social, su nacionalidad o su trayectoria. En sus años de emisión han acudido a su llamada todos los líderes políticos, deportistas y actores que no suelen conceder entrevistas en España, rostros del corazón muy perseguidos y estrellas internacionales. Si había un lugar en el que había que estar era 'El Hormiguero'. De hecho sus mayores golpes de efecto contra 'La revuelta' han sido con nombres estelares como Victoria Federica o Lamine Yamal. Perder esa reputación y es un signo diferencial le haría mermar su fortaleza, algo a lo que está claro no están dispuestos ni Motos ni Antena 3.

Muchos se preguntaban por qué Jorge Martín había declinado participar en 'La revuelta' cuando ya estaba incluso en el teatro desde el que se graba. Para buscar una explicación quizá sea necesario remarcar que sus esponsors mantienen acuerdos con Atresmedia que podían verse alterados. Lo mismo sucede con los derechos de emisión de las carreras.

Respuesta de 'El Hormiguero'

«Broncano y 'La revuelta' rompieron las normas televisivas, la rigidez del siglo pasado. Es la primera vez que 'El Hormiguero' responde con un tuit a una polémica generada por ellos. Me parece una llamada de atención, con una puesta en escena fantástica de cómo se pueden parar determinadas prácticas televisivas que a mí me parecen fuera de lugar», explica la periodista Mariola Cubells a este periódico cuando se le pregunta por la polémica.

Ha sido un malentendido sin mayor importancia. Dos semanas antes de la final, habíamos acordado contar en exclusiva con Jorge Martín en nuestro programa. Hoy uno de sus representantes ha cometido un error al cambiar la visita que tenían programada con otro piloto. Tras lo… — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 21, 2024

Es cierto. 'El Hormiguero' respondió casi al instante de lo que estaba ocurriendo en pantalla que todo se había debido a un malentendido. Son conscientes de que algo así puede generarle una crisis reputacional importante, algo que no favorecería a Motos, que ha sido muy señalado últimamente por haber dejado atrás el entretenimiento para adentrarse en otros terrenos y por sus posicionamientos políticos.

Para recordar un caso similar muchos profesionales echan la vista atrás y se refieren a la guerra entre José María García y José Ramón de la Morena en la radio deportiva. Pero lo cierto es que existen algunos precedentes televisivos de este tipo de batallas como las que disputaron 'Aquí hay tomate' y 'Sé lo que hicisteis…'. Aunque aquella fue más encarnizada porque el segundo se dedicaba desvelar sus entresijos continuamente y a denunciar algunos métodos. El espacio de Telecinco sufrió tal desgaste que terminó cancelado.

'El Hormiguero' está lejos de algo así. De hecho, pese a la competencia ha mantenido unos datos envidiables. En la noche del jueves consiguió ganar a 'La revuelta', sin ir más lejos. Pero por poco, eso sí. En estricta competencia el espacio de Antena 3 alcanzó una cuota de pantalla del 14,2%, mientras que el de TVE se quedó en un 13,9%. Cabe destacar, no obstante, que los de Broncano sustituyeron la entrevista prevista por imágenes de animales salvajes. Toda una declaración de intenciones.