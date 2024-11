Broncano denuncia el veto de 'El hormiguero' a sus invitados «durante años»

El reciente campeón del mundo de MotoGP, Jorge Martín, se ha convertido en la gota que ha colmado la paciencia de los responsables de 'La revuelta'. El programa de La 1 acusó en su emisión de este jueves a 'El hormiguero' de vetar a sus invitados porque el programa de Antena 3 les exige exclusividad. En lugar de la entrevista prevista, el programa emitió imágenes de animales, como ciervos en plena berrea con música de fondo. Por su parte, 'El hormiguero' intentó rebajar la polémica asegurando en un post que había sido «un malentendido sin mayor importancia» y echándole la culpa a uno de los representantes del piloto.

Fue el propio Broncano quien explicó la situación al público de la platea del teatro Príncipe. «Son las seis y este programa se suele grabar sobre las cinco. A las cuatro y media, nos han dicho que 'El hormiguero' se ha enterado de que (Martín) viene aquí. Y como la semana próxima va a ir con ellos y no quieren que venga antes, han movido sus hilos y Jorge nos ha dicho que no puede hacer la entrevista», explicó el presentador jienense. «Entonces hoy no hay entrevista», remachó en un primer momento.

Broncano se disculpó ante el público y prometió que se les volverá a llamar para que pueda venir a otro «programa completo». Pero no acabó aquí el ejercicio de transparencia del presentador de 'La revuelta'. Fue más allá. Aseguró que lo sucedido con el piloto de MotoGP, al que en todo momento exculpó de la situación, había pasado más veces. «Nos han desmontado el programa. Es una situación que lleva pasando años, incluso cuando no éramos competencia», indicó en referencia a su paso en Movistar con 'La resistencia'.

Aquí explicación de lo que ha pasado hoy. pic.twitter.com/tQc2S2iAhL — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 21, 2024

«Cuando pueden hacer que no vengan invitados aquí, lo hacen. Y si no, exigen que primero vayan allí», insistió Broncano, quien aseguró que no tienen ningún problema personal con Pablo Motos aunque desconoce si el presentador valenciano sí lo tiene con él. «Nos ha pasado constantemente», siguió en su declaración. Broncano reconoció que «ellos y otra gente» les han criticado por hacer chistes sobre 'El hormiguero' y «otros programas». «Ojalá ellos me respondieran con chistes y no con cosas por debajo, que es un problema», lanzó Broncano.

Charla con Motos

El cómico se rió con las bromas de Grison, que le dijo que soñaba con ver a los dos presentadores «en 'First Dates' cogidos de la mano», a lo que Broncano le contestó que él había hablado con Motos para decirle que no quería «entrar en la guerra típica de la tele». «Lo que hemos hecho es contar unos chistes porque esto es un programa de comedia», resaltó en su charla con Grison y Ricardo Castella, jaleada y aplaudida por un público rendido.

Broncano señaló que lo contará todo cuando se retire. «La de veces que las distribuidoras (de cine) o los representantes nos han llamado para decirnos que hay que mover o cancelar la entrevista porque se han enterado allí (en 'El hormiguero'). Y esto es una cosa que nos afecta profesionalmente y lo hemos querido decir. Porque nos han dejado sin programa», apuntó. Jorge Martín irá a 'El hormiguero' el próximo miércoles.

El programa de Antena 3 intentó explicarse en un post qué había sucedido con el piloto de MotoGP, sin contestar a las acusaciones de veto. Aseguró que dos semanas antes de la carrera disputada en Montmeló, que sustituyó a Cheste por los estragos de la DANA, se había pactado una entrevista «en exclusiva» con el piloto madrileño. «Hoy uno de sus representantes ha cometido un error al cambiar la visita que tenían programada con otro piloto», se justificó.

Ha sido un malentendido sin mayor importancia. Dos semanas antes de la final, habíamos acordado contar en exclusiva con Jorge Martín en nuestro programa. Hoy uno de sus representantes ha cometido un error al cambiar la visita que tenían programada con otro piloto. Tras lo… — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 21, 2024

«Tras lo sucedido, Dorna, empresa organizadora del Mundial de Motociclismo, contactó con los representantes para resolver la situación», aseguró el programa de Antena 3. Una solución que no llegó. 'La revuelta' se quedó sin invitado.