Broncano a la izquierda, Motos a la derecha: la tele también se polariza

Mikel Labastida Valencia Sábado, 5 de octubre 2024, 12:14 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El pasado miércoles 'La revuelta' tuvo como invitada a Ana Mena. La cantante no había previsto esta visita en su agenda. De hecho se presentó con una maleta de viaje y aseguró que había perdido un tren a Valencia por asistir al programa de Broncano. El día anterior el cómico había bromeado con la posibilidad de que ella acudiese tras pasar por 'El Hormiguero'. Y ella se lo tomó al pie de la letra después de comprobar la repercusión de la solicitud en redes sociales. En esa misma emisión en TVE comparecieron dos personajes del universo 'Sálvame', María Patiño y Belén Esteban, que para participar diez minutos habían abandonado en directo el magacín en el que ambas trabajan en el canal Ten. Entre el público del teatro en el que se graba el espectáculo televisivo se encontraba Carmen Lomana, colaboradora de tertulias en televisión y radio, que meses atrás en una de ellas había calificado como «una vergüenza» el fichaje de la cadena pública.

Cómo se nota que son bestias de la televisión. pic.twitter.com/8cTggbpNwD — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 2, 2024

¿Qué ha pasado para que figuras tan variopintas quieran acudir a toda costa al espacio de Broncano? Cuando Lomana fue cuestionada, después de haber sido tan crítica, dijo que había querido conocerlo por ella misma y tener su propia opinión. «Sociológicamente es un puntazo», valoró. Bueno, eso habría que preguntárselo a los profesionales de la materia. Y eso hemos hecho.

«No hay duda de que se han formado comunidades importantes en torno a ambos programas. Con la irrupción del nuevo formato la televisión generalista vuelve a ser un elemento relevante para la socialización de la ciudadanía y vuelve a aumentar su consumo en pleno auge de las plataformas y otros medios», explica Daniel Valdivia, profesor de Sociología en la Universidad Pablo de Olavide. «La televisión no tiene el apogeo de antes. Probablemente el programa de Broncano haya querido recuperar el papel social de la cadena pública, aunque no tengo claro que esa fuese la intención última», añade José Antonio Alcoceba, profesor del mismo área en la Complutense de Madrid.

Ayer a esta hora nadie apostaría a que estaría hoy @AnaMenaMusic, y encima perdiendo un AVE. #LaRevuelta pic.twitter.com/ujf6D7zRrB — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 2, 2024

Los datos de audiencia avalan la nueva apuesta de TVE. 2.355.000 de espectadores, de media, estaban frente a la pantalla el día en que coincidieron Ana Mena, Patiño, Esteban y Lomana. Fue el programa más visto de la jornada, logró el minuto de oro y aventajó, en estricta coincidencia, hasta en seis puntos de cuota de pantalla a su competidor en Antena 3. Fue su victoria más holgada ante 'El Hormiguero', que pese a estas nuevas circunstancias sigue manteniendo muy buenos datos.

El pasado lunes 30 se cumplía un mes desde que ambos formatos se vienen enfrentando en la parrilla. En este tiempo los resultados han sido bastante ajustados, aunque la balanza de victorias se inclina hacia el lado de Broncano (12 contra 4) mientras las dos ofertas coinciden en emisión. Lo que ocurre es que el show de Motos se suele alargar más allá de las 11 de la noche, lo que le permite tomar ventaja en el tramo final y que la cifra global se modifique.

Cerramos la semana siendo LO MÁS VISTO ¡Gracias a @omarmontesSr y a todos los que nos visteis! ❤️ #OmarEH pic.twitter.com/4WxOd2EXIx — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 4, 2024

Más de dos millones de seguidores

En cualquier caso son de los pocos que en la televisión de hoy en día consiguen atraer cada noche a más de dos millones de seguidores. De hecho, 'El Hormiguero' ha firmado su mejor arranque histórico, como bien se encargan de recordar y promocionar en Atresmedia, empeñada en que nadie les baje del pedestal de líderes en la franja publicitaria más codiciada.

Al margen de la batalla de audiencias entre canales, que es lógica, se ha desatado otra contienda más inusual, la de los seguidores de un programa y otro. Hasta ahora estábamos acostumbrados a las discusiones entre los seguidores del Barça y del Real Madrid. Del PSOE y del PP. Ahora la riña se ha traslado a la pequeña pantalla, entre los que ven a Broncano y los que siguen a Motos, que jalean a los invitados y ocurrencias de cada uno y celebran los resultados de audiencia al día siguiente. Como quien celebra un gol, o el resultado de unas elecciones.

«No me gusta el lenguaje bélico que se utiliza, pero lo cierto es que se están creando dos bandos, otra vez las dos Españas, por la supuesta ideología de cada programa. La ciudadanía se puede definir o identificar según lo que ve. Sería un sector más progresista el que supuestamente elige 'La revuelta' y más conservador el de 'El Hormiguero', aunque los programas en ningún caso declaman su posición. Tenemos una tendencia a polarizarnos, a dividirnos, según nuestro voto y nuestras preferencias. Ahora también en el ocio, en los programas de televisión», señala el sociólogo y politólogo Daniel Valdivia.

Alcoceba fija su mirada en los políticos y medios de comunicación para tratar de explicar el origen de este enfrentamiento: «Se ha ido construyendo desde antes del estreno. Desde la contratación de Broncano se generaron esas expectativas, porque se vinculó al Gobierno y a Pedro Sánchez. Era inevitable que esto pasase en el arranque y creo que tanto los medios convencionales como las redes sociales han ido por ese lado, han apostado por el espacio de polarización que se genera en todos los ámbitos. También la crítica televisiva ha contribuido a buscar el enfrentamiento a partir de titulares sobre la audiencia».

Precedente de los 'streamers'

Hasta ahora habíamos asistido a señalamientos a presentadores y a tertulianos por sus posicionamientos políticos, pero esta vez la coyuntura es inédita en esos lares. «Había sucedido con streamers, que concitan seguidores según sus discursos, pero en torno a la televisión convencional no», apunta Valdivia. «No sé si hay una actitud de activismo a la hora de escoger un programa u otro, no tengo elementos para valorarlo, pero sí lo parece. El activismo se ha trasladado a cuestiones muy cotidianas. Se han creado correas de transmisión a las que la gente se adhiere con poco espíritu crítico con respecto a lo que consumen. Si consideramos que somos votantes conservadores terminaremos criticando a Broncano y de antemano ya no nos gustará, no le daremos ninguna oportunidad. Es posible que haya otro grupo, más vinculado al PSOE, que sí lo vea. De todos modos va más allá de estos programas. Si estoy viendo el informativo de Antena 3 casi seguro que me quedaré en 'El Hormiguero' y si sigo el de TVE estaré receptivo a 'La revuelta'», explica el profesor Alcoceba. «El ruido que hay alrededor convierte involuntariamente en activistas a sus seguidores en redes defendiendo que uno gane al otro por una décima o cuatro», plantea.

Quién nos iba a decir que la única que se atrevería a rectificar con este tema iba a ser Carmen Lomana. «Muchas veces criticas cosas sin conocer lo que criticas, por lo que, lo mejor es hablar una vez que conoces lo que hablas. A veces nos ocurre a todos. Por eso he querido verlo», dijo en redes sociales. Rectificar es de sabios y de 'celebrities'.

He querido conocer @LaRevuelta_TVE y tener opinión por mi misma. Sociológicamente es un puntazo. Diferente , Surrealista y divertido. Otro lenguaje otro estilo

Lo pasé bien y me envolvió el ambiente. Encontrar a @AnaMenaMusic fue una sorpresa

Fantástica — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) October 3, 2024

Las redes sociales de RTVE han marcado récord en el mes de septiembre con 809 millones de visualizaciones. No es un hecho aislado, tiene mucho que ver con el fichaje estrella de la cadena para esta temporada. En la notoriedad y repercusión de todo lo que gira en torno a Broncano influye mucho cómo se viraliza por internet. Y esto se debe a su público potencial, los jóvenes, que hasta ahora no estaban presentes en esta franja. El cómico no ha robado espectadores a Motos, ha traído otros nuevos, de diferentes edades. «Habría que revisar a lo que llamamos jóvenes. Tenemos alumnos en la Universidad, gente de 18, a los que no les interesa mucho ninguno de las dos propuestas», asegura Alcoceba. Puntualicemos. Según los informes de Barlovento Comunicación, donde gana sobre todo Broncano es en la franja entre 25 y 44 años.

Los que la conforman habían ido desterrando de sus hábitos el consumo de televisión generalista y se habían inclinado por alternativas en plataformas. Ahora han regresado y son un 'target' disputado. A las marcas les interesa porque se supone que son los que disponen de más recursos económicos. Los canales se lo rifan porque les permite asegurase un relevo generacional de una audiencia cada vez más envejecida. «Gana la televisión porque demuestra que continúa con capacidad para generar opinión y marcar temas de los que habla la ciudadanía», matiza Valdivia.

La política en ambos programas

El origen de la polémica por el fichaje de Broncano en TVE vino motivado por las críticas de PP y Vox y por la división en el Consejo de administración de RTVE por las condiciones del contrato, que generó la salida de dos de sus miembros. La oposición aseguraba que la intención de la cadena pública era destronar a 'El Hormiguero' por las críticas que hace ocasionalmente al Gobierno. Hasta este programa y otros de Antena 3 organizaron tertulias en torno a esta posibilidad.

«Motos en los últimos tiempos ha evolucionado de hacer un programa de humor blanco, de entretenimiento, a otro tipo de espacio a partir de determinados entrevistados que ha llevado o por algunas declaraciones suyas. Por su parte Broncano había estado antes en la Ser. Había elementos suficientes para que eso fuese un cóctel para agitar desde los extremos», cuenta José Antonio Alcoceba.

Durante el mes de septiembre el programa de Pablo Motos no ha cambiado su esquema y ha mantenido las tertulias con las que cierra cada emisión, entre otras la que conforman Nuria Roca, Tamara Falcó, Juan del Val y Cristina Pardo, que ha sido una de las que más controversias ha provocado, porque en ellas se han tratado temas como los acuerdos de gobierno con partidos nacionalistas o la investigación sobre las actividades laborales de Begoña Gómez. La escaleta no ha variado, aunque es verdad que -por casualidad o no- los asuntos a debate en estas últimas semanas han sido menos controvertidos.

Broncano: "El problema de la vivienda en algún momento hay que solucionarlo porque es el mayor problema para nuestra generación en décadas" #LaRevuelta pic.twitter.com/bYOqRDqAAR — José Pablo López (@Josepablo_ls) September 16, 2024

¿Y Broncano? ¿Se ha metido en algún jardín político? Más allá de las bromas del primer día sobre las supuestas razones de su desembarco en TVE no ha sido lo predominante. «En 'La revuelta' los temas de actualidad aparecen de un modo más espontáneo. Han llamado la atención algunas referencias sociales al problema de la vivienda en España o la reivindicación de la sanidad pública, que han sido muy celebradas por el público. Eso demuestra que la televisión pública tiene capacidad de socializar a la gente de una manera diferente y divertida», comparte Valdivia.

Durante la entrevista a la actriz Irene Escolar esta protestó por los altos precios del alquiler o compra de una casa, algo que hizo que el propio Broncano reclamase soluciones al respecto. Durante la charla con el cirujano Diego González Rivas el presentador aseguró que la sanidad española es una de las más potentes del mundo y pidió que se mantuviese e invirtiese en ella.

Ambas intervenciones generaron mucho eco, pero no han estado asociadas a ningún partido político. Lo que sí ha sido llamativo es la apropiación de los discursos que sí han hecho por redes sociales algunos dirigentes.