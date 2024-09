Broncano amenaza el imperio de Motos: claves de la batalla televisiva de la temporada

Mikel Labastida Valencia Sábado, 14 de septiembre 2024, 23:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

'Hora Punta', 'Desafía tu mente', 'Mapi', 'Toma partido', 'Vaya tropa', 'El cubo', 'Allá tú', 'Cuentos chinos', 'Babylon Show'. Son algunos de los muchos programas que han intentado, sin éxito, plantar cara a 'El Hormiguero', el espacio más exitoso de la televisión en España en los últimos años. Ninguno ha sido capaz no ya de asustarle, ni siquiera de conseguir un número suficiente de espectadores como para mantenerse en antena. El caso más reciente es el de Carlos Latre, que se ha despedido de Telecinco por la puerta de atrás sin alcanzar las tres semanas de emisión debido a los bajísimos datos que estaba anotando. El canal de Mediaset no pone fin a su maltrecha situación.

'El Hormiguero' es un titán. Uno de esos formatos apisonadora que ha hecho temblar a la competencia temporada tras temporada con cifras a las que casi nadie llega. De hecho, a día de hoy, con un panorama televisivo fragmentadísimo, es de los pocos que logra una audiencia media de más de dos millones de espectadores. En una de las franjas horarias más valoradas, la del 'access prime time', ningún otro canal -salvo en casos muy puntuales- consigue ese rendimiento. Hasta esta semana en que Broncano y su equipo han dado la sorpresa en TVE. En solo tres días consiguieron lo que parecía imposible: efectuar el 'sorpasso' y superar a Pablo Motos y sus hormigas. Todavía es pronto para sacar conclusiones, pero si se confirma la tendencia estaríamos ante uno de los movimientos televisivos más inesperados, que puede tener repercusiones en otros aspectos de las parrillas de todos los canales.

Que 'La revuelta' podría ser un rival duro era algo que 'El Hormiguero' intuía. Por eso reservó para este lunes la visita de Victoria de Marichalar, que se sentaba junto a Trancas y Barrancas para conceder su primera entrevista en televisión. El resultado fue contundente, ya que el programa de Antena 3 demostró su buena forma, con un 23% de 'share' y 2.893.000 espectadores. Sin embargo, esto no provocó una debacle en el lado contrario. Broncano aguantó el tipo y logró un estreno esperanzador, con un 17% de cuota de pantalla y más de 2 millones de espectadores también. El martes con un invitado menos real Motos perdió seguimiento y bajó hasta el 17,4%. Su competidor se quedó a una décima de alcanzarle. Y al tercer día se obró el milagro: el recién llegado obtenía un magnífico 19,9% y dejaba a Motos con un 18,2%. El show de TVE ganaba en todas las métricas (espectadores únicos, audiencia media, 'share' y minuto de oro) para asombro de casi todo el mundo. Las aguas volvieron a su cauce el jueves donde el más veterano se disparó hasta el 23,3%, al recibir a Lamine Yamal, lo que demuestra que el invitado va a contar mucho en sucesivas entregas a la hora de inclinar la balanza hacia un lado u otro.

Lamine Yamal, en su visita a 'El hormiguero'.

El desembarco de 'La revuelta' en la cadena pública venía precedido de una enorme expectación, generada por dos motivos. Por un lado, la curiosidad que despertaba saber si el cómico sería capaz de trasladar a la televisión generalista su éxito en youtube y en redes sociales. Por otro, la bronca política que originó su fichaje. Las negociaciones con el presentador estrella de Movistar desencadenaron el cese de su principal valedor, el exdirector de contenidos generales de RTVE, José Pablo López, y el de la presidenta del ente, Elena Sánchez, que se oponía a las condiciones de su contrato. Sus desencuentros provocaron una aireada salida del consejo de administración y el tema se coló incluso en el Congreso de los Diputados, donde los partidos de la oposición han acusado a Pedro Sánchez de estar detrás de este movimiento. Esta misma semana Manuel Mariscal, de Vox, incidía en las críticas. «La finalidad de 'La revuelta' es competir con otro programa que se ha atrevido a cuestionar medidas del Gobierno y que Pedro Sánchez se dé un baño de masas», le espetó a la presidenta interina, Concepción Cascajosa. Meses atrás en la misma sede Feijóo lo había citado también, a propósito de su coste. «Con ese presupuesto se podría financiar la ley ELA y sobraba dinero», aseguró. El asunto ha alimentado durante semanas y semanas columnas de opinión y tertulias en platós y bares como si se tratase de una cuestión de estado, de tal modo que los resultados de audiencia han tenido incluso lecturas ideológicas.

Este tipo de lecturas, lógicamente, no se pueden desprender de los informes de Kantar Media, la empresa que se ocupa de medir las audiencias en España. Pero sí otros datos interesantes que permiten entender a qué se debe el éxito de la nueva apuesta de TVE. Basándose en ellos, la consultora Dos30 cifra en un 13.9% el crecimiento de público joven (13-24 años) en el 'access prime time', que va desde las 21.30 hasta las 23 horas entre el lunes, el martes y el miércoles de esta semana respecto a la misma fecha del año anterior. Broncano triunfa sobre todo en la franja de edad entre 13 y 44 años, lo que confirma el tirón del cómico en el público joven, uno de los más codiciados por anunciantes y cadenas. La buena noticia es que el descenso del resto de ofertas en otros canales no ha sido significativo (si acaso el más pronunciado es el de 'El intermedio' que pierde una media de 100.000 espectadores), por lo que se deduce que la televisión generalista ha atraído a personas que hasta ahora no veían nada a esa hora. Y muchas de ellas son jóvenes, a los que se supone que la tele tradicional no les interesaba.

La 19 temporada de 'El Hormiguero' ha comenzado con las mejores cifras de su historia, pero Antena 3 no está dispuesta a perder su posición predominante y por eso está tratando de blindar su programa estrella de todas las maneras: ha eliminado la publicidad (como hizo con Sonsoles cuando empezó a competir con Ana Rosa) y lo ha alargado para que el 'share' no se resienta. Hay mucho en juego, como el efecto arrastre que suelen generar éxitos de este tipo. Antes y después de su emisión. En el caso de TVE ya se ha percibido un aumento de seguimiento en el Telediario de la noche. ¿A qué se debe? A los espectadores que conectan a la espera de que empiece Broncano. No es de extrañar que en un futuro también puedan sacar provecho los programas o series que se emitan tras 'La revuelta'.

Otros formatos 'killers'

'El Hormiguero' llegó en 2011 a Antena 3, tras cinco años en Cuatro, y es uno de los artífices del liderazgo que ha consolidado el canal. Empezó ocupando 45 minutos de la programación y ahora hay días en que se alarga hasta las 23.30 horas, desplazando a las principales ofertas de 'prime time' a casi la medianoche. Su éxito ha propiciado que las otras cadenas también emitan mucho más tarde sus bazas nocturnas. Los movimientos que ejecute el programa para capear la fuerza de su nuevo rival pueden hacer variar esta dinámica. Es pronto para adivinarlo.

En televisión a formatos como el de las hormigas se les conoce como 'killers' porque 'matan' a sus contrincantes. Lo era en su día 'Crónicas marcianas', por ejemplo, que destrozaba a cualquiera que se le ponía enfrente. Hasta que llegó Buenafuente y empezó a hacerle cosquillas a Sardá. También lo era 'Sálvame', intratable durante años, pero que se encontró en las telenovelas turcas un hueso duro de roer. En la actualidad 'La ruleta de la suerte' y 'Pasapalabra' (también en Antena 3) son de los que nunca fallan, se emita lo que se emita en otros canales. Juegan en la misma liga de 'El Hormiguero'. Este último ha iniciado el curso con fortaleza pero por primera vez con una posible amenaza en el horizonte. La amenaza toca el bombo, pregunta por el dinero en el banco y el número de relaciones sexuales en el último mes y sienta a su público en sillas de playa y urinarios sobre el escenario.