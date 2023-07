23-J: por si todavía no lo tiene del todo claro…

1. ¿Qué se elige hoy?

A los integrantes de las Cortes Generales, esto es, los parlamentarios del Congreso de los Diputados y los del Senado. El Congreso elegirá después al presidente del Gobierno de España.

2. ¿Cuántas urnas habrá hoy y cómo serán las papeletas?

En los colegios electorales, habrá dos urnas: una para el Congreso y otra para el Senado. Las papeletas para el Congreso son blancas y las del Senado son sepias, al igual que los sobres.

3. ¿Puedo votar directamente a Sánchez, Feijóo, Abascal o Díaz?

La persona que acude a votar elegirá a los representantes de su circunscripción, que es provincial en el caso del Congreso y que en el caso de las islas es insular para el Senado. Y Sánchez, Feijóo, Abascal y Díaz se presentan como cabezas de lista en la provincia de Madrid (pueden hacerlo en cualquiera aunque sean aspirantes a la Presidencia). Por tanto, en la provincia de Las Palmas, por ejemplo, la papeleta del PP aparece encabezada por Jimena Delgado, la del PSOE por Dolores Corujo, la de Vox por Alberto Rodríguez y la de Sumar por Noemí Santana. De la misma forma que un votante de Madrid, por ejemplo, no encontrará en el colegio papeletas de Coalición Canaria con María Fernández al frente o de Luis Campos por Nueva Canarias porque esos partidos no se presentan en esa circunscripción. Es lo que pasa, por ejemplo, con Vox en Santa Cruz de Tenerife: su lista quedó fuera tras desistir la práctica totalidad de candidatos y no podrá elegirse diputado alguno de ese partido en dicha provincia.

4. ¿Cuántos diputados son elegidos hoy?

El número de diputados y diputadas es de 350. La distribución de diputados y diputadas por provincias se hace de la siguiente manera: a cada una de las cincuenta provincias le corresponde un mínimo inicial de dos diputados y diputadas. Las ciudades de Ceuta y Melilla eligen un diputado o diputada cada una. Los restantes 248 diputados y diputadas se reparten entre las cincuenta provincias en proporción a su población. El Real Decreto de convocatoria de las elecciones concreta el número de diputados y diputadas a elegir en cada provincia. La provincia de Las Palmas vuelve a elegir ocho diputados y la de Santa Cruz de Tenerife, siete.

5. ¿Hay lista abierta al Congreso?

No. Los partidos políticos presentan sus candidatos y candidatas al Congreso en listas cerradas y bloqueadas, de forma que el día de las elecciones, el electorado no puede seleccionar candidatos o candidatas individuales o alterar el orden de las listas, sino que escogerá la papeleta del partido elegido y la introducirá en el sobre correspondiente.

6. ¿Cómo se elige a los senadores?

El Senado cuenta, atendiendo a su procedencia, con dos tipos de senadores o senadoras: los que se eligen en las urnas (208) y los que designan los parlamentos autonómicos (58 esta vez, pues en la legislatura anterior eran 57).

En cada provincia peninsular, son elegidos cuatro; en Gran Canaria, Tenerife y Mallorca salen tres por cada isla; en Ceuta y Melilla, dos; en Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma, uno por cada isla.

A diferencia del Congreso, en el que se vota a un partido mediante listas cerradas, en el Senado se vota a la persona, al candidato o candidata, eligiendo tres, dos o uno (siempre uno menos de los que le corresponden a cada circunscripción) de entre los que figuren en la papeleta única que hay para el Senado y que el votante encontrará en su local electoral.

En cuanto a los senadores autonómicos, al Parlamento canario le toca designar a tres. Se elegirán en un pleno que se celebrará el próximo martes.

7. ¿Qué tengo que llevar para votar?

Para votar, hay que identificarse. Para ello, valen los siguientes documentos:

-Documento nacional de identidad (DNI).

.Pasaporte (con fotografía).

-Permiso (carné) de conducir (con fotografía). Válido también mediante la aplicación miDGT

No importa que estos documentos estén caducados, pero deben ser los originales, no valen fotocopias.

8. ¿A qué hora abren y cierran los colegios electorales?

La votación comienza a las 09.00 horas (hora local), aunque los locales están abiertos antes para que puedan presentarse personas que integran las mesas electorales y constituyan las mismas, verifiquen que no hay problemas con el material electoral (urnas, cabinas, soportes señalizadores, sobres, papeletas, impresos acrediten a interventores e interventoras, apoderados y apoderadas etc. La votación termina a las 20.00 horas, momento en el que la presidencia de la mesa electoral anuncia el final de la votación. Sin embargo, si aún queda alguien dentro del local electoral, el presidente o presidenta de la mesa le permitirá votar.