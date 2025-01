10 chistes que sí tuvieron gracia en los premios Feroz (y no lo de Yolanda Ramos)

Mikel Labastida Martes, 28 de enero 2025, 15:42 | Actualizado 17:25h. Comenta Compartir

No es la primera vez que la gala de los premios Feroz, en la que los periodistas de cine y series galardonan los mejores trabajos del año, se salda con una polémica. La de este año la ha protagonizado la actriz Yolanda Ramos, que -al ir a entregar una de las estatuillas- decidió tomarse la gala por su mano, saltarse el texto previsto e improvisar para desesperación de los guionistas, realizadores y su compañero de tareas, Daniel Guzmán.

Durante varios días se ha hablado mucho de la intervención de esta intérprete catalana y no tanto de los momentos que destacaron en esa ceremonia, de los chistes que sí tuvieron gracia y engrasaron un acto -que contrariamente a lo que suele suceder en estos saraos- resultó ágil, entretenido y mordaz.

Diego Soto y Javier Durán supieron trazar un guion en el que hicieron bromas a costa de todo el sector audiovisual, desde los creadores de los títulos nominados -incluido el presuntamente intocable Pedro Almodóvar- hasta los periodistas especializados. Y fueron bien recibidas por todos los asistentes, lo cual habla muy bien de los gags y de la deportividad de los afectados. Soto y Durán han preferido no desvelar en qué consistía el texto escrito para Yolanda Ramos, aunque no ocultan que al ser el destinado para premiar a los guionistas de series y películas era uno de sus favoritos. No obstante no descartan utilizarlo en otra ocasión. A la espera de que esta se produzca repasamos diez instantes de los Feroz que consiguieron el aplauso y la carcajada de los invitados y de los espectadores de La 2. Funcionaron gracias al buen hacer del maestro de ceremonias, La Dani, y de algunos de los entregadores de premios.

1. La Dani: Esto lo iba a presentar Leonor Watling y Maribel Verdú, lo que pasa es que tienen exclusividad y era o yo o un vídeo de dos horas de la berrea del ciervo.

2. La Dani: Yo no soy ese ganador de los Feroz, que fue aplaudido, que tocó la gloria y que ahora está en la mierda, ese es Carlos Vermut.

3. La Dani: Pedro (Almodóvar), yo quiero trabajar contigo, ni que sea para cardarte ese pelo de señora mayor que llevas.

4. La Dani: Yo soy más optimista que todos los periodistas que estáis aquí, que nombráis la mejor película española del año cada viernes, cómo va a ser que cada semana se estrene una obra maestra, que para ser de los Feroz os veo muy mansos…

5. Diego Anido: Esto está lleno de turistas de la capital que vienen aquí a pasar el invierno. María Vázquez: Bueno, hace bastante tiempo que vienen aquí a pasar el invierno. De hecho yo aprovecho para saludar al alcalde de Vigo, que supongo que ahora mismo estará poniendo las luces para las Navidades de este año

6. La Dani: 'La virgen roja', un thriller de gente de izquierdas que termina matándose entre ellos, qué historia tan descabellada ¿verdad? (mientras la camara enfoca a Yolanda Díaz y Ernest Urtasun).

7. Judith Martín: Estoy muy contenta de estar aquí en los Feroz, sé que todos están pensando por qué yo misma me estoy haciendo la traducción simultánea ¿verdad? Cuando estuve en Madrid con Almodóvar aproveché el tiempo para aprender el español en vez de irme de compritas a El Corte Inglés.

8. Nacho Vigalondo (que escribió su propia intervención): ¿No os ha flipado lo pequeña que es la estación de Pontevedra? Es tan pequeña que cuando tienes un 'flash-back' de cuando estuviste allí es en formato vertical como en tik-tok. Es tan pequeña que hay películas de esta noche que no tienen cabida allí. ¿'Bodegón con fantasmas'? Bodegón o fantasmas. ¿'La habitación de al lado'? El estanco de enfrente. ¿'La infiltrada'? ¿Dónde se ha infiltrado? Si te vas al baño tienes que cagar de canto porque está el pobre Balenciaga haciendo dobladillos.

9. Carla Simón: El cine es una recreación de la realidad que nace de lo más profundo de las entrañas. El cine es la arcilla con la que intentamos construir algo que nos proteja del vacío de la existencia. El cine, como decía Bergman, es la única herramienta capaz de atravesar nuestra conciencia diurna y capaz de llegar al fondo de esta cámara crepuscular que es nuestra alma. Y las nominadas a mejor serie de comedia son…

10. Rosa María Calaf: Durante mis 40 años de carrera he contado conflictos, hambrunas, catástrofes naturales pero nada comparable a los testimonios que a diario podemos leer en las redes de los periodistas cinematográficos: «llevo 25 minutos intentando reservar entradas para la Berlinale y todavía estoy el 127 en la cola virtual», «estoy en la fila para la nueva de Kaurismäki y como no tengo la acreditación rosa no sé si voy a poder entrar», «cuarto día en la Seminci que no tengo tiempo para comer y me tengo que comprar un Kebab». Toda mi solidaridad, colegas. Y para aquellos que estáis en casa y lo estáis pasando mal, pensad que siempre hay un periodista de cine que lo está pasando peor porque Johny Depp llega diez minutos tarde al junket.

La gala de los Feroz se celebró en Pontevedra y se volcó con las películas 'Salve María' y 'Casa en flames', así como las series 'Querer' y 'Celeste'.

