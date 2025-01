«Sabemos que nos van a caer por todos los lados»

Iker Cortés Madrid Miércoles, 22 de enero 2025, 15:10 | Actualizado 15:33h. Comenta Compartir

«Nos van a dar los Goya», bromeaba Fernando Méndez-Leite, presidente de la Academia de Cine, mientras glosaba los éxitos de Maribel Verdú y Leonor Watling, las dos actrices que conducirán la gala de entrega de los premios, que tendrá lugar el próximo 8 de febrero en Granada. Y eso que durante la rueda de prensa poco pudieron compartir de lo que estos días se está cocinando entre bambalinas. Se sabe que habrá un recuerdo especial para Marisa Paredes, que falleció el pasado 17 de diciembre, y que será Maribel Verdú quien entregue el Goya de Honor a Aitana Sánchez-Gijón. Esto último se le escapó a la también cantante de Marlango, que no sabía dónde meterse.

Poco más. A petición de las propias anfitrionas, Laura Márquez y Paloma Rando, ya veteranas en estas lides, serán las guionistas de una gala que por primera vez contará con dos mujeres al frente. «Es excepcional y maravilloso, pero me hace gracia que cuando leo las frases como 'por primera vez presentan los Goya...' esperas encontrarte algo muy loco, como dos ratones. Somos dos actrices y dos guionistas, no es algo tan fuera de lo normal», concede Watling, que anima a ver todas las películas nominadas «para cabrearse con enjundia» frente al televisor el día de la gala.

Dice Méndez-Leite que en las películas de su infancia eran frecuentes los milagros y las apariciones ante los pastores. Pues bien, así fue como Verdú (Madrid, 54 años) y Watling (Madrid, 49 años) se les aparecieron a los treinta académicos que por unanimidad apostaron por ellas. En el caso de la primera, ganadora de dos goyas a mejor actriz por 'Siete mesas de billar francés' (2008) y 'Blancanieves' (2012), será la segunda vez que se ponga al frente de la ceremonia, ya que hace veinte años la presentó junto a Montserrat Caballé y Antonio Resines. Cuenta la actriz que estaba en Bilbao haciendo pruebas de maquillaje y peluquería para una película cuando le llamó Leonor. «Dime si esto es verdad», cuenta que le dijo. «¿Es verdad que vas a ser tú la presentadora y que quieres hacerlo conmigo? Si eres tú, digo sí a todo, pero si hay una duda, me bajo», le planteó. «Así que hicimos un pacto», desvela la actriz de 'El laberinto del Fauno'.

Quizá ahora cobre más sentido el anuncio que han rodado a las órdenes de Angel Custodio, director de la gala junto a Tinet Rubira, en el que las dos recrean la secuencia final de 'Thelma & Louise'. Curiosamente, nunca habían trabajado juntas, pero ambas se deshacen en elogios sobre la otra. «Maribel es superordenada, capaz, y yo soy más caótica. Al final del día creo que hacemos lo que tenemos que hacer bien, pero cada una desde un sitio muy distinto», explica Watling, nominada en dos ocasiones al Goya por 'La hora de los valientes' (1998) y 'A mi madre le gustan las mujeres' (2002).

«Lo importante -resume Verdú- es que nosotras vemos y entendemos la vida desde una manera muy parecida. Somos disfrutonas, sabemos priorizar y sabemos lo que son los problemas importantes. Así que esto que cualquiera hubiese dicho 'oh, dios mío', lo vamos a hacer con respeto absoluto pero a disfrutarlo. Las dos lo entendemos así y somos cero intensas en este sentido». Y va más allá: «Nos gusta mucho divertirnos, la broma, la ironía y de hecho se están arrepintiendo de habernos contratado porque se nos voló la cabeza con las ideas y nos dicen que todo tiene que ser muy neutro, pero claro queremos usar el sentido del humor y la complicidad que tenemos. Les estamos dando la lata pero nos vamos a portar bien porque no nos dejan otra», avisa entre risas Verdú.

Un tono de celebración

No pueden avanzar mucho sobre el tono de la gala porque el guion aún está escribiéndose. «Lo lógico es que el tono sea de celebración de los nominados y de las películas», subraya Watling. «Maribel y yo somos actrices de drama y de comedia, te podemos hacer llorar o reír, o sea que depende un poco de las guionistas», deja caer. «Nosotras hemos hecho mil propuestas, ya hemos tirado todo el pescadito y a ver cómo nos lo cocinan», dice a su lado Verdú.

Desde luego el que van a protagonizar el 8 de febrero no será el papel más fácil de sus carreras. «Tu presentas los Goya y sabes que te van a caer por todos lados, da igual, pero nunca llueve a gusto de todos. Hay que tenerlo asumido, pero yo lo voy a hacer con todo el amor y el respeto y lo voy a disfrutar», zanja Verdú. «Pero es que tampoco estamos hablando de desembarcos militares, ni de presupuestos nacionales -continúa Watling-. Esto es una celebración y para mí es un honor y un regalazo que confíen en mí y me parece superbonito ser las personas que están cuidando de los protagonistas de la noche que son los nominados. Si alguien se quiere meter con nosotras y le sirve para desfogarse...».

El buen pulso del cine español

Ambas celebran el buen pulso del cine español. «Llevamos años diciendo aquello de 'menuda cosecha', pero es que cada vez hay mejores profesionales e historias y salen más al extranjero», explica la cantante de Marlango. «Las dos hemos tenido suerte de que el paradigma de que las mujeres de más de 40 no trabajan, justo ha cambiado cuando nosotras estabamos cumpliendo 40, así que no nos podemos quejar para nada», añade la actriz, que el 13 de febrero estrenará la serie 'La vida breve' en Movistar Plus+.

Preguntadas acerca de la posibilidad de que la ceremonia deslice algún mensaje político, dado lo crispado que está el mundo en estos momentos, ambas niegan la mayor. «Es que si no, solo hablaríamos de un tema o dos», apunta Verdú. «Yo creo que este es un momento para celebrar el cine, que ya en cada película tiene un discurso y una opinión. La academia está ahí para celebrar esas películas y mostrarlas y auparlas. Por supuesto quienes recojan el Goya tendrán su momento para decir lo que quieran, pero desde la academia se celebra el cine... Lo demás, dan ganas de llorar», apostilla Watling. «Además es que hay tan poquito hueco en los periódicos para hablar de cultura que, ¿lo vamos a llenar de política? Anda, vete a la porra, hombre», concluye.