La UD Las Palmas pregunta por Robertone y Ramazani

Kevin Fontecha Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 3 de junio 2024, 10:06

Todavía no ha anunciado un solo fichaje la UD Las Palmas pero no para en el mercado. Cerradas ya las incorporaciones de Horkas, Viti, Iván Gil, Manu Fuster, Álex Muñoz y Jaime Mata, Luis Helguera ha preguntado por Lucas Robertone y Largie Ramazani, ambos futbolistas del Almería. Son jugadores del agrado del director deportivo, que considera que darían un salto de calidad a la plantilla grancanaria de cara a la temporada 2024-25. En todo caso no son movimientos sencillos porque la idea de la entidad andaluza es lograr el ascenso a la élite y considera que, con ellos, las posibilidades son más altas.

Lucas Robertone (18/03/1997) es un centrocampista argentino con holgada experiencia en España, donde ha jugado 70 partidos en Primera División, 50 en Segunda y siete en Copa del Rey. El Almería se lo compró al Vélez en 2020 por unos seis millones y medio de euros, donde había despuntado en los 73 encuentros disputados.

En la presente temporada, la del descenso del Almería, fue de lo más destacado. 33 duelos y cinco asistencias de gol en un equipo que solo fue capaz de ganar un partido y fue en el Gran Canaria contra la UD (0-1).

Ramazani, en el Gran Canaria. Cober

Largie Ramazani (27/02/2001) es puro nervio y uno de esos extremos que siempre quieres tener en tu equipo. De esos que se van a la yugular del rival cuando huelen la sangre. Con quiebros imposibles y una velocidad de vértigo. Además cumple uno de los requisitos que avanzó Ramírez que querría para los tres atacantes que llegarían: que pueda jugar en cualquiera de las tres posiciones ofensivas.

El belga, que ha jugado en todas las categorías inferiores de la selección, acaba contrato en junio de 2025, por lo que, de no renovar -cosa que no se prevé-, el Almería se plantearía una venta inmediata para sacar tajada por él antes de que se pueda marchar gratis en el siguiente verano. Yahí, con un valor de mercado de cinco millones de euros, podría salir por una cantidad superior al millón.

Podrían entrar Mfulu o Lemos en la operación

La cesión de Robertone es tan apetitosa como la compra de Ramazani. Helguera lo sabe y quiere bailar su mejor música para traerlos a Gran Canaria. En Almería, dada la limpia y reconstrucción de plantilla que habrá, tampoco hacen feos a jugadores como Mfulu o Lemos, con experiencia de sobra y capacitados de comandar ese ascenso a Primera que los rojiblancos quieren y que los jugadores amarillos, con contrato hasta 2025 también, saben cómo lograrlo. Todo puede pasar y dependerá también de la predisposición de todos.