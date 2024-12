Veteranos ilustres, en un templo único

Pedro Reyes San Bartolomé de Tirajana Domingo, 29 de diciembre 2024, 18:56 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Hace ya más de cuatro años, en noviembre de 2020, este periódico se hico eco del museo que tenía el luchador José Montesdeoca, el Pollo de las Camisas, en su casa de San Bartolomé de Tirajana, en la que, entre otros objetos, acumulaba 342 camisas diferentes de lucha canaria.

Después del reportaje y ser un poco más conocido lo que hacía, se disparó el número de personas que deseaban colaborar. El mismo Montesdeoca viajaba por todas las islas buscando las de equipos que no tenía o la de luchadores de los más importantes siendo cada una de ellas es un pequeño tesoro.

Acumula en la actualidad 750 unidades, convirtiéndose en la mayor colección mundial de zamarras de lucha canaria existente. Existen otras, pero ni se acercan al número del actual luchador, el Vecinos Unidos de Firgas, que, además, las complementa con algunos pantalones de brega, incluso a mano metida, fotos, libros, carteles y reportajes históricos.

Ampliar Uno de los momentos de la visita.

Ha tenido que cambiar el lugar donde estaban expuestas y pasarla a otro local dentro del recinto de su domicilio, un poco mayor, además de adquirir más muebles, vitrinas y estanterías, para que quien le visite, pueda ver toda la historia luchística que posee en la actualidad.

Este fin de semana, los veteranos del histórico club ya desaparecido del Maspalomas programaron una visita a la misma y aunque faltaron algunos que habían confirmado su asistencia, se pudo ver a puntales de la categoría de Pedro Pérez, Nano Pérez, Eugenio Suárez o Jose Rodríguez, Pollo de Ayacata, acompañados por otros grandes luchadores como Juan Lázaro- Atalaya- además de los exdirectivos del club sureño José Montesdeoca- padre- y Salvador Gil Moreno.

Con el Pollo de las Camisas» haciendo de Cicerone, fueron viendo los innumerables tesoros del vernáculo deporte que atesora y comentando anécdotas de muchos de los objetos expuestos.

Ampliar El Pollo de las Camisas, con Nano Pérez, otro de los referentes.

Tras la visita, aprovechó Pedro Pérez para su canal y entrevistó a todos los asistentes. Gracias a la amabilidad de la familia Montesdeoca, fueron más de cuatro horas en la estancia sureña, donde mientras se esperaba, se estableció una especie de Tagoror de la lucha canaria con los que estaban fuera del lugar de grabación, con recordatorios, anécdotas que los presentes habían acumulado a lo largo de su vida deportiva, ya sea en el apartado de luchador como el de directivo.

A la sombra, con un excelente café de la matriarca de la familia, unos dulces de Navidad y entre anécdota y recuerdos, con los que se hubiera podido haberse escrito un libro, se pasó medio día con la lucha canaria de protagonista, con estos veteranos que dieron gloria al club mientras existió.

Un anhelo pendiente

El Pollo de las Camisas se mostraba bastante satisfecho con esta experiencia: «Para mí es un gran honor que gente como ellos pasen por el museo, no en vano han aportado algunas camisas y yo empecé en la lucha en el Maspalomas. Lógicamente es del club que más tengo. Además, mi padre fue directivo durante muchos años. Por aquí han pasado muchos de los grandes de la lucha que siguen vivos y prácticamente de todos tengo su camisa, pero que venga un grupo de esta categoría del club donde me hice luchador, no había ocurrido, por lo que el placer es doble».

Ampliar Pollo de Ayacata, Eugenio Suárez y Pedro Pérez.

«Sigo buscando camisas de los equipos del Sáhara de los 60 y 70 del siglo pasado, pero no hay manera. Hasta la fecha me han dicho que tal o cual luchador puede tener alguna, pero de momento no he tenido suerte. Para mí sería de un gran valor», dice sobre una de sus misiones pendientes.

Y mostraba feliz por el trato recibido por la prensa. «He de agradecer a CANARIAS7 el hecho de haber sido el primero que sacó a la luz pública noticias del museo y posiblemente sin esa publicidad, no hubiera podido lograr muchos de los objetos que ahora tengo», sentenciaba.