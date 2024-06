Roberto Martínez: «Tenemos la necesidad de creer y la responsabilidad de jugar bien»

Ignacio Tylko Madrid Lunes, 17 de junio 2024, 18:26 | Actualizado 18:48h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

El catalán Roberto Martínez asume la responsabilidad desde el banquillo portugués de confirmar si realmente las 'Quinas' están entre las grandes favoritas al título europeo en Alemania. Habló en la víspera del estreno en la Eurocopa 2024 ante la República Checa de este martes en Leipzig y anticipó que todos sus hombres, incluido Cristiano Ronaldo, están aptos para la cita.

«Necesitamos creer, es importante. Necesitamos soñar. Si no soñamos, es difícil tener éxito en el fútbol. Pero también tenemos la responsabilidad de jugar bien. Este partido es el momento perfecto para demostrar que estamos preparados, que podemos cumplir con las expectativas que hay, pero solo después de los primeros tres partidos podemos evaluar si merecemos quedarnos más o no. Tengo siete camisetas... No solo traje tres», bromeó.

Tras una fase de clasificación inmaculada, con pleno de victorias, llega el momento de la verdad. «Ahora comenzamos un nuevo período, el competitivo. Tenemos tres partidos y eso es todo. La competitividad en el vestuario es más fuerte ahora que durante la clasificación porque tenemos nuevos jugadores que han demostrado un muy buen nivel. El talento del equipo es un hecho, pero tenemos que mostrar habilidades sin balón, habilidades psicológicas que podemos encontrarnos ante la adversidad en los partidos. Eso forma parte de ser un equipo», reflexionó el preparador de Balaguer (Lleida).

Habló del papel que desempeñan Cristiano Ronaldo, que afronta su sexta Eurocopa, o Pepe, a un minuto de convertirse en el jugador más viejo en la historia del torneo, para ayudar a jóvenes que se estrenan en esta competición.

«Es muy importante. Mi experiencia en torneos europeos o mundiales es que tiene que haber esa mezcla de experiencia y nuevo talento. Y nosotros lo tenemos muy representado. Cristiano y Pepe son los más veteranos y luego disponemos de Neves o Conceição, que están mostrando una influencia importante. La mezcla es necesaria y todo está conectado, con el mismo enfoque, objetivo y compromiso».

Una mezcla necesaria

Restó importancia a la derrota ante Croacia en los amistosos previos. «Tenemos que recordar que fue un partido amistoso, cuando ganas no tiene mucho significado y cuando pierdes tampoco. Lo hemos analizado y extraemos conclusiones. Sabemos que se puede encajar un gol en los primeros minutos, algo que hasta ahora no había sucedido. Creo que después de esa derrota, nuestro equipo está más preparado aún».

Como curiosidad, dijo que no tiene supersticiones porque nació un día 13 y viernes. Y explicó que es un tipo tranquilo antes de los partidos porque los entrenadores no ganan partidos pero tienen que aportar soluciones. En una selección puedo disfrutar de más tiempo que en un equipo y debo aprovecharlo».

A vueltas con Cristiano

Advirtió que ganar o perder el primer partido no da ni quita la clasificación y se le insistió por la figura de Cristiano Ronaldo, quien dijo estar convencido de que «esta generación merece ganar un gran título». «Cristiano está aquí por sus méritos. No hay nadie en la selección nacional por su nombre. Destacó en el club y anotó nueve goles en la clasificación. Es alguien que puede abrir espacios en las defensas contrarias, hace movimientos como nadie y es nuestro primer hombre en defender. Los números lo demuestran todo».

Se le preguntó a Martínez si considera que su colega checo iba de farol al afirmar que su selección saldrá al ataque ante los lusos. «Creo que su estilo es muy claro. Me enfrenté a ellos tres veces. Por supuesto, la estructura puede cambiar, pero la idea y el estilo me gustan mucho. Es un estilo de alta presión, de tomar riesgos. La experiencia de Soucek, de Schick, su formación individual define el estilo del equipo. Estoy de acuerdo con el entrenador».