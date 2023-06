«Fue fácil, porque mis dos abuelos eran polígamos»

La escritora nigeriana Lola Shoneyin abre este domingo, a partir de las 11.00 horas, la actividad en la carpa Alexis Ravelo de la 35ª edición de la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria, con la presentación de su novela 'Las vidas secretas de las esposas de Baba Segi', publicada por Libros del Baobab (Libros de las Malas Compañías) este mismo año.

-¿Cómo se recibió en su país la publicación 'Las vidas secretas de las mujeres de Baba Segi'? ¿Generó polémica?

-Se ha disfrutado mucho, así que no me puedo quejar. Incluso, después de 13 años, actualmente se encuentra en las listas de los más vendidos. Google África realizó una encuesta hace unos tres años, y 'Las vidas secretas de las mujeres de Baba Segi' encabezó la lista de libros que la gente disfrutó leer. Creo que es el factor de relacionabilidad.

«Mi poesía es irreverente, confesional, honesta y divertida»

-¿Qué le motivó a contar esta historia en torno a la poligamia? ¿Existe mucha hipocresía en torno a la misma en Nigeria?

-El libro está basado en un evento que me fue transmitido cuando tenía 14 años. No me propuse escribir una historia sobre la poligamia. No había podido vender mi novela, 'Harlot', a un editor. Sin exasperación, comencé a escribir una nueva historia. Este libro fue relativamente fácil de abordar porque conocía el tema. Mis dos abuelos eran polígamos.

-Utiliza el humor y la ironía en el relato, ¿lo hace como forma para conectar con el lector, para escapar de una posible censura o porque le resultó natural para abordar la cuestión que narra?

-El humor me sale de forma muy natural. Cuando mis amigos leen el libro, siempre dicen que sintieron que les estaba contando una de mis largas y dramáticas historias. El humor es una gran cosa en nuestra familia. Mis padres son divertidísimos; nos enseñaron a reír y nunca a tomarnos demasiado en serio.

-¿Cuál es la situación de la mujer en el seno de la sociedad nigeriana? ¿Hay mucha diferencia entre las zonas ruales y las urbanas en este ámbito?

-En las áreas donde las personas han sido educadas, más expuestas a las influencias occidentales y familiarizadas con el concepto de libertad, las mujeres tienen un poco más de control sobre sus vidas. Pero la verdad es que seguimos limitadas por expectativas sociales obsoletas, atadas por los dictados de sistemas patriarcales antiguos e impracticables.

-En Europa tenemos la imagen de los secuestros y abusos del grupo terrorista Boko Haram, ¿pero la mujer nigeriana tiene que enfrentarse a más peligros a parte de ese?

-Primero, ha habido un progreso considerable en la guerra contra el terrorismo religioso. Occidente no está interesado en retratar a Nigeria, y por extensión a África, en su verdadera luz, por lo que no me sorprende que los europeos tengan una dieta constante de fatalidad y desesperanza. En mi opinión, los peligros más importantes a los que se enfrentan las mujeres tienen sus raíces en las religiones abrahámicas, que se interpretan de una manera que socava y limita a las mujeres.

-¿Desde un punto de vista literario, cómo afrontó la escritura de publicación 'Las vidas secretas de las mujeres de Baba Segi'?

-Yo estaba en la formación de maestros de escuela a tiempo completo en ese momento. Tenía los esqueletos básicos de la historia, por lo que el desafío era construir un mundo y conocer a mis personajes. Tomé muchas notas durante el día. Ya sabes, las historias tienen una forma de vivir contigo y apoderarse de tu mente. Acostaba a mis cuatro hijos a las 19.30 horas y escribiría desde las 20.00 hasta las dos de la mañana. Disfruté cada minuto del proceso. Nunca lo sentí como un trabajo.

-¿Su vertiente poética influyó en la escritura del libro?

-Por supuesto. Estaba muy orgulloso de poder llenar mi prosa con recursos poéticos. La poesía sigue siendo mi primer amor. Tengo tres libros de poemas.

-¿Cómo califica su poesía?

-Irreverente, confesional, honesta y divertida. Hace poco me invitaron a leer mi poesía en el Festival Noruego de Literatura. Estaba un poco nerviosa porque no había leído poesía en público en más de ocho años. Me metí en el ritmo de las cosas y leí poemas sobre la maternidad y la pérdida. Una mujer vino a hablarme después. Dijo que no creía que fuera posible que alguien pudiera tener las palabras para expresar cómo se siente perder un embarazo. Fue un gran cumplido.

-Ha escrito también literatura infantil. ¿Le atrae especialmente ese terreno a nivel creativo?

-He escrito ocho libros para niños. Con el primero, 'Mayowa and the Masquerades', solo quería escribir un libro que capturara el amor de mi primer hijo por los videojuegos, al mismo tiempo que recordara el tipo de diversión que solía tener cuando era niño en el campo. Mientras investigaba cómo equipar con bibliotecas a cien escuelas en Kaduna, Nigeria, visité una escuela primaria estatal. Como exprofesora de inglés y teatro, estaba entusiasmada con la perspectiva de leer algunos de los libros para niños que había cogido. Se hizo evidente que ni las ilustraciones ni las historias resonaban con ellos. No podían relacionarse con Elmer, Gruffalo o Peppa Pig. Por suerte, tenía conmigo una copia de 'Mayowa and the Masquerades'. Tan pronto como comencé a leer y mostrar las caras negras en las ilustraciones, sus ojos se iluminaron. Pasé toda una vida hablando de representación, pero fue en ese momento cuando entendí completamente su significado y lo fácil que es alienar a los niños sin siquiera saberlo. Como no vi ninguno de los libros que creía que se merecían en el mercado, decidí escribir una serie de libros ambientados en los dieciocho estados del norte de Nigeria. Disfruto mucho investigando la vestimenta, la comida, la arquitectura, el medio ambiente, la flora y la fauna antes de escribir sobre cada estado. Los héroes de los libros son siempre niños de origen humilde, y las historias en sí mismas son divertidas, tiernas y culturalmente relevantes. Estoy en el libro número ocho de dieciocho, pero sigo adelante.

-¿Cómo funciona y en qué consiste la labor que se lleva a cabo en OUIDA, espacio cultural que usted dirige?

-Ouida es el lado comercial de la Fundación Book Buzz. Comenzó como una nueva y emocionante editorial nigeriana, pero ahora es mucho más que eso. OUIDA es un espacio cultural de tres plantas. Tenemos una librería, un espacio de trabajo conjunto, un estudio de audio, un espacio para conferencias, una casa editorial y las oficinas de la Fundación Book Buzz, donde planeamos el Festival del Libro y las Artes de Ake y el Festival del Libro y las Artes de Kaduna. Es un lugar feliz para muchos, incluyéndome a mí.