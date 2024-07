San Mateo vive este jueves la primera moción de censura del mandato en Gran Canaria

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 17 de julio 2024, 22:58 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El Consistorio de San Mateo celebra este jueves la primera moción de censura de este mandato en las corporaciones locales de Gran Canaria, y quién sabe si la última, para arrebatar el bastón de mando a su primer edil desde la constitución del pleno y líder de Unión Veguera (UVE), Alexis Ramos, y convertir a Davinia Falcón, número dos en la lista de Avesan del 28 de mayo de 2003, en la primera alcaldesa que haya tenido este municipio.

El relevo que se va a producir en la Alcaldía y el Grupo de Gobierno se veía venir desde hace meses y si se ha retrasado es por la negativa de Avesan a compartir el bastón de mando con el PSOE en los casi tres años que restan de mandato. Solo Davinia Falcón será alcaldesa hasta las próximas elecciones en un gobierno bipartito con los socialistas.

El relevo se esperaba desde que el alcalde cesó de todas sus funciones a José Déniz, el líder local del PSOE, el pasado 12 de marzo y al día siguiente dimitió la otra concejal socialista, Auxiliadora Ojeda. Tal haraquiri le dejó en minoría, con solo cinco votos de los 13 que componen el Pleno, los tres de UVE y los de Asamblea por SAn Mateo (AxSM).

No había sido fácil el devenir del Gobierno municipal hasta entonces y tampoco lo ha sido después. Aunque la misma noche de las últimas elecciones municipales, a la vista de que Avesan se había quedado a 14 votos de conseguir una cuarta mayoría absoluta, los líderes de UVE, AxSM y PSOE, se retrataron cogidos de la mano y anunciaron un pacto tripartito para impedir que Antonio Ortega, candidato de Avesan y alcalde durante los 12 años anteriores, siguiera llevando las riendas del Ayuntamiento, lo cierto es que la firma de tal pacto tardó en fraguarse mucho más de lo anunciado.

Alexis Ramos, líder de UVE y alcalde de San Mateo en lo que va de este mandato. Cober

Alexis Ramos tomó posesión como alcalde con los votos de ese presunto tripartito pero con el PSOE fuera del Gobierno municipal. Apoyaba el cambio pero no participaba desde dentro. Se produjo entonces la marcha de Antonio Ortega a la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Canarias y no fue hasta agosto del año pasado cuando los dos concejales socialistas cerraron su incorporación y Ramos logró la mayoría absoluta (siete ediles) que no había tenido hasta ese momento. A cambio, el PSOE se aseguraba la Alcaldía en la segunda mitad del mandato.

La estabilidad duró únicamente siete meses, hasta que Ramos expulsó a Déniz de su Grupo de Gobierno y volvió a quedarse en minoría.

Ramos ha sido el único alcalde de Gran Canaria que no ha dispuesto de dedicación exclusiva a sus funciones durante este mandato. Para disponer de tiempo para su empresa se puso dedicación parcial (al 75%) y hasta ahora ha compatibilizado el cargo de primer edil con la gestión de sus intereses privados.

Reuniones preparatorias

Desde el registro de la moción de censura firmada por Avesan y PSOE, y que este jueves se votará en el Pleno a partir de las 12.00 horas, la próxima alcaldesa de San Mateo ha mantenido varias reuniones preparatorias de su acción de gobierno con responsables de distintas áreas del Gobierno de Canarias.

Davinia Falcón (centro) tras reunirse con Fernando Clavijo. A la izquierda, Antonio Ortega. C7

Entre otros, Davinia Falcón se ha reunido con el presidente regional, Fernando Clavijo, y con los consejeros de Obras Públicas y de Agricultura, Pablo Rodríguez y Narvay Quintero, respectivamente.

Una de las prioridades del nuevo Gobierno municipal será la configuración y aprobación del presupuesto del Ayuntamiento de 2024, del que carece el Consistorio veguero.