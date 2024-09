«Yo lo que quiero hacer es trincar las perras, si no, hemos hecho el ridículo espantoso»

Francisco Suárez Álamo y Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 18 de septiembre 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Los agentes de la guardia Civil que llevaron a cabo los registros y análisis que componen el fichero del caso Valka -una investigación del Juzgado de Instrucción 2 y de las fiscalías de Medio ambiente y Contra el crimen Organizado para determinar si en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria operó una supuesta trama corrupta- encontraron «indicios razonables» de delito en algunas adjudicaciones de obras públicas o en la dirección de otras desde la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa). De acuerdo al expediente del Seprona, se pudo haber realizado «modificados aumentando unidades de obras, modificados pactados antes del inicio de la obra para favorecer al empresario».

Como ejemplo de ello, se cita el caso de la obra de mejora de acceso al espacio natural del Confital, adjudicada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a la empresa Pérez Moreno, en diciembre de 2022, por un importe final de 1,44 millones, con impuestos. Esta mercantil fue la única que se presentó al concurso, por invitación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y su oferta económica coincidió con el presupuesto base de licitación propuesto por el Consistorio capitalino.

El documento refiere que la obra comenzó el 14 de enero de 2023 y que ese mismo día, tanto el supervisor de la obra como el director facultativo advirtieron al testigo de que «a Pérez Moreno se le ha prometido un modificado aumentando el presupuesto». Al mes siguiente, el jefe de obra de la contratista, «sin haber comenzado a ejecutar unidad de obra alguna, comenzó a solicitar presupuesto modificado».

El proyecto de mejora del acceso al Confital tenía una subvención del Cabildo de Gran Canaria de 1,8 millones de euros. Por eso, se insiste desde la cúpula de Geursa en realizar modificados para que no se tuviera que devolver los 400.000 euros de diferencia entre el presupuesto de licitación y el importe de adjudicación de la obra.

En la transcripción de una de las grabaciones aportadas por un exempleado de Geursa se recoge sus resistencias, como técnico, para impulsar el modificado de obra. El trabajador entendía que como se había decidido recortar las dimensiones de algunos muros proyectados, sustituir otros por mallas en las laderas o rebajar algunos desmontes se iban a producir ahorros que podrían cubrir el sobrecoste del importe del modificado propuesto por Geursa. Y, por tanto, no quedaba justificado el uso de los 400.000 euros sobrantes.

Sin embargo, el coordinador de la oficina técnica de Geursa, Carlos Cabrera, insistía en agotar la partida. «Yo lo que quiero hacer es trincar las perras, si no, hemos hecho el ridículo espantoso», le dice al ingeniero que luego fue despedido.

A continuación hace referencia al contenido de las modificaciones para «pillar» el dinero, en concreto, las referidas a una «importante degradación» de la barandilla o a las fisuras en el hormigón que sirve de base a la pasarela. «Fisurado o podemos poner algo peor, lo que obliga a la reparación del mismo para garantizar la estabilidad del paseo peatonal y la seguridad de los viandantes», expone, «si quieres podemos entrar un poquito más o un poquito menos, pero no, no entraría más para dejarlo lo más abierto posible, lo más abierto posible».

Cabrera trataba de hacer ver al ingeniero la importancia de aprobar un modificado que justificara el empleo de toda la subvención. Así, frente al argumento técnico de que se estaba produciendo ahorros en ciertas unidades de obra, insistía en que la filosofía era justificar el uso de la totalidad de la subvención. «Tenemos 1,8 millones de euros, de los cuales tenemos 1,4 y tenemos que llegar a 1,8», desarrolla, «no nos podemos quedar a medias porque ¿cómo vamos a explicarle a quien sea que hemos dejado 400.000 euros que se vayan por la vasija?».

La diferencia de esos 400.000 euros se explican por la eliminación de una actuación que estaba prevista en la plaza de Pepe el Limpiabotas. El testigo llegó a desarrollar dos proyectos en este punto, pero finalmente el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no lo licitó. «La impresión es que dejó cumplir los plazos para no tener otra opción que invertir el resto de la subvención en la obra adjudicada a Pérez Moreno, en parte por no haberse presentado», señalan los investigadores de la Guardia Civil.

Atasco en Contratación

Cabrera entiende que el recurso al modificado resulta más ágil para hacer uso de ese dinero, sobre todo ante el embudo que sufría el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en materia de contratación en aquellos momentos. «Ahora tenemos una cola de cojones de obras que sabemos los adjudicatarios y no se están licitando, porque hay dinero que aún no ha llegado», expone, «por esa misma razón, han dicho, joder por vía modificado gastamos la subvención».

En la transcripción de las grabaciones, Cabrera explica que los problemas en la licitación de proyectos aconsejaron desechar la obra de Pepe el Limpiabotas. E insistió en que «vamos a ir sacando precios nuevos, quiero gastarme esa pasta».

«Te voy a pasar el borrador y vamos a buscar la manera de gastarnos esa pasta porque básicamente nos la están regalando. Y no quiero tener yo follones de que no nos gastamos los dineros que nos dan. Porque al final no es que tú no te gastes ese dinero, el problema es que a la próxima subvención te van a decir que no», recoge la reproducción de otro momento de la conversación.

Aumentan las presiones

Las reticencias a la hora de redactar el modificado hicieron que Cabrera llamara para reclamar su impulso. «Hoy quiero ver ese papel», le dice al testigo en una conversación telefónica, «yo tengo un borrador hecho que te pasé, con la barandilla, eh ponemos cuatro cosas más y el importe es 1.800.000 euros cerrados, me importa un huevo que le pongamos eh mas o le pongamos menos, te digo, el premio nacional de ingeniería no va a depender de ese papel, necesito ese papel para tener disponibilidad del dinero, si no, se pierde».

La Guardia Civil entiende que se presionaba al director de obra haciéndole ver que la pérdida del dinero sería responsabilidad suya. El 7 de julio hubo una reunión «en la que se le amenazó directamente, diciéndole que estas decisiones que él había tomado tendrían consecuencias».

Relevo y despido

Sin embargo, el técnico siguió negándose a aprobar el modificado. Y poco después, la gerente de Geursa, Marina Más, solicita su relevo en la dirección de obra, así como la del coordinador de seguridad y salud. Urbanismo dio el visto bueno al cambio el 19 de octubre de 2023. «Y ese mismo día, la nueva directora de obra solicitó que se iniciase el expediente de modificación del contrato», relatan los agentes encargados de las pesquisas.

Tres meses más tarde, a la vuelta de una incapacidad temporal, el trabajador sufrió un despido fulminante.

Durante sus interrogatorios, la Guardia Civil le preguntó a este testigo si percibió algo anómalo en el modificado de obra que fue aprobado tras su cese. En su respuesta, el exempleado habla de que el cambio de proyecto «parece un traje a medida a la contrata para pagarle la totalidad de la obra» y que no sobre nada.

La MetroGuagua tampoco genera ahorros

No es la primera vez que se menciona el objetivo de que los proyectos no generen ahorros. Los informes de la Guardia Civil hacen mención a una reunión que se produjo el 25 de junio de 2023 en la que Carlos Cabrera «volvió a presionar diciendo que tanto en esa obra como en el proyecto de implantación del tramo 8 de la MetroGuagua, el concepto de economía de obra no existe, en relación a que había que gastar todo el dinero y no hacer un informe justificando que sobraba» porque en ambos casos las obras iban a requerir el uso de todos los fondos disponibles.

El caso Valka saltó este martes a la comisión de pleno de Urbanismo y Desarrollo Sostenible de la mano del PP, que solicitó información sobre los pasos dados en las investigaciones internas realizadas. El grupo de gobierno remitió a la Junta General de Geursa que tendrá lugar el próximo jueves.