El Gobierno canario prevé hacer las primeras compensaciones este mes

Las medidas de alcance insular buscan estimular la economía palmera

Según Afonso, dando esta posibilidad de que los afectados puedan recuperar su patrimonio personal, se generará una actividad económica que redundará en el patrimonio colectivo. Y es que ese es otro de los objetivos de la estrategia diseñada, planificada a cuatro años: recuperar la economía de la isla, que ha quedado muy debilitada. Entre esas medidas figura la bonificación del 60% del IRPF a todos los palmeros, que el Cabildo ha pedido que se mantenga durante 10 años, pero que es una acción que no terminan de entender parte de los afectados, sobre todo aquellos que más han perdido. «Las bonificaciones y ayudas que tienen los damnificados del volcán no las tiene nadie más, pero esa medida del 60% bonificado es estructural, busca que haya una mayor capacidad de gasto en toda la isla, que las familias tengan más liquidez y que se convierta en un estímulo para que la gente no se marche de La Palma, como ya está pasando».