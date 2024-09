«Con 100.000 euros no se hace una casa, pedimos un préstamo»

Gaumet Florido y Arcadio Suárez Los Llanos de Aridane Jueves, 19 de septiembre 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Su casa en Todoque, de 170 metros cuadrados, está bajo la colada. Con ella se fue parte de su vida, pero Nayra González Santos y su familia, tras un duelo que se ha hecho duro, tienen la mirada puesta en el futuro. Cuenta los días para dejar el contenedor de 60 metros cuadrados que ha sido su hogar provisional en este su exilio forzoso y mudarse a la que será su nueva residencia. Su idea, en diciembre próximo. Estará en Tazacorte, en un suelo que hasta hace nada era una finca de plataneras. Se buscaron la vida pese a que les faltaban recursos.

«Nos dieron las ayudas, pero con 100.000 euros no se hace una casa, por eso esperamos ese dinero de las compensaciones como agüita de mayo». Hasta tanto llegue, y como ya no pueden esperar más, han tenido que pedir un préstamo. Es otra de las secuelas que les deja el volcán. Por la otra no arrastraban deuda. Y eso que ellos al menos disponían de suelo. Si no, les habría salido todo bastante más caro.

Aunque Nayra y su marido han intentado hacer su casa-contenedor lo más acogedora posible, y que la convivencia con los vecinos es buena (se instalaron 85 contenedores), ella confiesa que, aparte del evidente desarraigo, ya se siente «un poco agobiada».

Sus raíces las sigue teniendo en aquel pueblo que le quitó el volcán, que aunque ya sabe que no va a volver, lo sigue notando presente en la parroquia de San Isidro de La Laguna, con la que se fusionó la extinta de Todoque, la de San Pío, y en la amistad que conserva con las que fueron sus vecinas. Hoy Todoque es ante todo un sentimiento. Con ellas seguirá en pie.

Alfio muestra el medidor de CO2 que tiene instalado en su casa de Puerto Naos. Arcadio Suárez

Alfio Michielan y Rosanna Polacco sí cuentan con casa propia, aunque hace apenas un año que pudieron ocuparla. Allí llegaron tras un largo peregrinaje por viviendas de amigos y 17 meses en un hotel de Fuencaliente. Toda una paradoja para esta pareja italiana, afincada en La Palma desde 1999 y que el 19 de septiembre de 2021 se vio en la calle pese a que tenía dos casas. Una también en Todoque, una villa jardín de 183 metros en una parcela de más de 2.000 que les sepultó el volcán en la última colada de diciembre, y un piso en Puerto Naos que se salvó de las coladas, pero no de los gases.

Rosanna y Alfio, en su piso de Puerto Naos, al que no pudieron regresar hasta el pasado año. Pasaron 17 meses alojados en un hotel. Arcadio Suárez

Un día, cuando llevaban meses yendo y viniendo desde Fuencaliente y accediendo unas horas durante el día a su casa de Puerto Naos con un QR, optaron por plantarse y quedarse. Fue en julio de 2023, pero están convencidos de que podían haberlo hecho mucho antes. Alfio muestra el medidor de CO2 que le instalaron en el piso. Está en parámetros adecuados.

«Más que decepcionados, estamos indignados», advierte, pero deja claro que, pese a sus 85 años, tiene fuerzas para seguir en la pelea. Su principal queja: la falta de respuesta de las instituciones. «No hay diálogo, les preguntas y te responden con el silencio». Todavía le duelen los 15 minutos que un día le concedió el alcalde de Los Llanos. «Como si fuera un favor». Ve una clave la desunión de los afectados, desperdigados en varias asociaciones, y se opone tajante a que se fije un precio tipo de 1.500 euros para las compensaciones.

Juan Antonio Díaz, delante de la casa en la que se crio y que ahora es de una hermana. Ya han podido limpiarla parcialmente. Hasta marzo o abril pasado no les dejaron acceder a ella. Arcadio Suárez

A Juan Antonio Díaz el volcán le respetó la casa familiar, ahora de su hermana, en Las Manchas. Una colada muy líquida la rodeó, pero la dejó en pie. Eso sí, estuvo meses enterrada en picón. El Cabildo al menos le apartó los teniques a uno y otro lado. Hay daños en el interior, pero le alivia que la casa se salvará.

Se ha sentido «maltratado» por las administraciones. A su hermana le negaron la ayuda al considerar que era su segunda residencia. Y critica duramente la gestión de la erupción. «Nos trajeron a antidisturbios para aplacarnos, con muy malas maneras, cuando solo queríamos llegar hasta nuestras casas a salvar lo que podíamos antes de que llegara la colada». En su caso tardó semanas en llegar. Y discrepa de la solvencia de los científicos. «Nos dijeron que iba a salir por Jedey, cuando aquellos días, una simple aplicación te alertaba de que el peligro estaba por donde finalmente salió».

Foto aportada por Juan Antonio. Así estaba la casa, cubierta de picón y flanqueada por dos brazos de una colada. C7