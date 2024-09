Zuckerberg y Meta ven un futuro sin móviles con Orion, sus gafas de realidad mixta Es solo un prototipo y aún no hay fecha de salida

José A. González Jueves, 26 de septiembre 2024, 06:48 | Actualizado 06:58h.

Zuckerberg, director general de Meta, no llegó a la ola de los smartphones, revolucionó las redes sociales con su apuesta por un directorio universitario llamado Facebook. Años más tarde, acumuló miles de millones de usuarios. Ahora con sus plataformas sociales en horas bajas, rodeadas de acusaciones de bulos, de desinformación y de fuerte competencia (especialmente TikTok), el magnate tecnológico no quiere dejar pasar las nuevas olas o, al menos una. En su caso, lo que el líder de Meta ha bautizado como metaverso.

Zuckerberg sigue adelante con su apuesta por otras realidades, a pesar de haber dilapidado ya miles de millones de dólares en la cuenta de resultados de su universo. En 2016, el estadounidense de visita en Barcelona en el Mobile World Congress, el fundador de Facebook presentaba un futuro distópico al entrar en los pabellones de la Fira de Barcelona con un auditorio equipado con gafas de realidad virtual. Diez años después se ha subido, nuevamente, a un escenario pero en este caso 'a lomos' de la realidad aumentada 'dibujada' por Orion.

Esta brillante constelación del sistema solar es la que pretende alumbrar el futuro de Meta. Ha servido de inspiración a los ingenieros de la división de Reality Labs para crear un prototipo que suponen «las gafas más avanzadas que el mundo haya visto jamás», en palabras del propio Zuckerberg. Un dispositivo que imita unas gafas de pasta que se pueden encontrar ahora mismo en cualquier óptica, pero que en su interior oculta su secreto mejor guardado.

Imagen detallada de las Orion. Reuters

El sistema desarrollado por el equipo de Reality Labs permite proyectar múltiples pantallas virtuales frente a alguien, responder rápidamente a mensajes o chatear por video con alguien y jugar. «No será necesario sacar el teléfono móvil», aseguró Zuckerberg sobre el escenario de Connect, la conferencia anual de Meta en su sede de California (Estados Unidos).

Esta nueva realidad es posible a través de unos diminutos proyectores instalados en las patillas de las gafas que emiten ondas sobre las lentes de carburo de silicio que reflejan la luz ante los ojos de los usuarios formando imágenes volumétricas. «En una tecnología diseñada por Meta», avanza la compañía, pero que ya es usada por muchas empresas emergentes y no tan emergentes.

Recreación de las Orion en funcionamiento. Meta

El sistema sobre el cual Orion 'construye' esta otra realidad es similar al que Snapchat usa en sus Snap Made AR Glasses o prometía Magic Leap en sus videos con ballenas y cachalotes en polideportivos. O también es conocida por Google después de comprar North.

En el caso de Meta, el equipo de ingenieros apuesta por un control neuronal gracias a una pulsera enganchada a la muñeca, que ya se presentó hace tres años. «Son increíbles y son un atisbo de un futuro que creo que será emocionante», avanzó Zuckerberg. Aunque ha calmado los ánimos de los presentes en California. «Queda mucho por afinar».

Todavía no se sabe cuántas Orion existen, al menos, una, la que usó el magnate tecnológico sobre el escenario. No se han dado más detalles, por el momento. Sí se conoce que no será, a corto plazo, un dispositivo para todo el público, ya que estará destinado a los desarrolladores pero tendrán que esperar para conocer su precio. Aunque fuentes del sector apuntan que tendrán varios ceros en su precio de venta final. Un informe reciente señala que el coste de fabricación por unidad superó los 10.000 dólares.

Meta no llegó a la batalla por los smartphones, pero parece querer jubilarlos y queda patente con la frase de Zuckerberg en la presentación: «Sin necesidad de sacar el móvil». Ahora pone sobre la mesa su apuesta por la realidad mixta en un mercado donde los grandes fabricantes de hardware como Apple y Samsung han puesto sobre la mesa sus cartas.

El gigante de Cupertino presentó hace casi un año su 'casco' de realidad mixta, un enfoque diferente al de Meta que se parece más al de Snap con unas gafas que permiten en todo momento ver los ojos del usuario. «Y trabajamos para hacerlas más pequeñas y ligeras», avanzó. Mientras tanto, Meta ha logrado un éxito provisional inesperado en el camino hacia la realidad aumentada con sus gafas inteligentes Ray-Ban Meta equipadas con cámara.

La incursión de Meta en otras realidades no es novedoso y la de Orion no es la primera presentación de sus dispositivos 'futuristas'. En su catálogo ya se encuentran los Quest, con su tercera generación ya en el mercado, y según datos de Counterpoint Research ya representan alrededor del 80% del mercado total de realidad virtual.