Los médicos amenazan con movilizarse por la demora del proceso de estabilización

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 21 de junio 2024, 13:54 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El incumplimiento de los plazos establecidos en los procesos de estabilización de la plantilla del Servicio Canario de la Salud preocupa mucho al personal médico que este viernes ha expresado su predisposición a movilizarse si no se adoptan medidas urgentes para acelerar los concursos de la oferta pública de empleo (OPE).

En un comunicado, el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (Semca) denunció el silencio que mantiene el Gobierno canario respecto a la lentitud de un proceso de estabilización de casi 12.000 puestos de trabajo del Servicio Canario de la Salud.

En este sentido, este colectivo –sin representación en la mesa sectorial de Sanidad– acusa al presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, de obviar las preguntas formuladas por el sindicato respecto a «la paralización en la que sigue sumida la OPE de estabilización».

«¿Es que el Gobierno de Canarias no sabe dar la cara y explicar qué está pasando con el mayor proceso selectivo de la historia del SCS, por qué no avanza y qué pasará si no se cumplen los plazos?», se preguntan los representantes laborales del personal médico que aseguran que este no es el trato que merecen después del sobreesfuerzo realizado durante la pandemia.

Además, acusan a la consejera canaria de Sanidad, Esther Monzón, de hacer dejación de sus funciones por no responder a su petición de información.

Por otro lado, desde Semca interpretan el silencio del presidente de «completa falta de empatía con miles de trabajadores, 4.500 de ellos médicos y facultativos, a los que no tiene empacho en pedir un día sí y otro también nuevos sacrificios, pero a los que no está dispuesto a atender ni en lo más sencillo: asegurar que no corre ningún peligro, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, el proceso selectivo que puede darles la estabilidad en su empleo de manera definitiva».

El sindicato ya convocó a los médicos a concentrarse en los hospitales el pasado mes de mayo y no descarta nuevas movilizaciones, incluso la posibilidad de iniciar una huelga.