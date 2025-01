Canarias suma 1.600 terremotos en 2024, un tercio en el volcán de Enmedio

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 9 de enero 2025, 13:32 Comenta Compartir

Canarias registró durante el pasado año un total de 1.608 terremotos, frente a los 2.017 localizados en 2023 por la red sísmica del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Casi la totalidad de los seísmos ocurridos durante el último año en el archipiélago pasaron desapercibidos y solo 18 fueron sentidos por la población.

La zona próxima al volcán de Enmedio, en el canal que separa Gran Canaria y Tenerife, ha sido la de mayor sismicidad, con un total de 540 terremotos.

La segunda área con mayor número de temblores fue el interior de la isla de Tenerife, donde se detectaron 517 seísmos.

En el entorno de Gran Canaria se identificaron 102 terremotos, mientras que en el hierro 80 y en La Gomera, diez.

Además, en La Palma se detectaron 159 terremotos, la mayoría en el zona próxima al Tajogaite.

El mayor terremoto de Canarias en 2024 se localizó al norte de Gran Canaria el 10 de septiembre a las 19.20 horas, con una magnutud de 3.8 y que fue ampliamente sentido por la población de laisla.

Otro seísmo de similar magnitud se registró en El Hierro el 19 de septiembre, sobre las 21.34 horas y a 29 kilómetros de profundidad.

El número de terremotos del último año se redujo en 409 con respecto a 2023. Esta disminución se debe al descenso de la actividad sísmica registrada en La Palma, donde se ha pasado de los 397 terremotos de 2023 a los 159 del pasado año.

También en Tenerife disminuyó el número de seísmos, ya que en 2023 se localizaron 621 mientras frente a los 517 del pasado año.

No obstante, el catálogo sísmico no ha incluido el enjambre de 500 microseísmos registrado en las Cañadas del Teide el pasado 14 de noviembre porque los terremotos no pudieron ser localizados debido a su escasa magnitud.