Un terremoto de 3,8, el mayor de los últimos 60 años, sacude Gran Canaria El seísmo registrado hacia las 19.20 horas de este martes se ha sentido en casi toda la isla | El IGN no descarta que pueda haber réplicas

Un terremoto de 3,8 registrado hacia las 19.20 horas ha sacudido media isla este martes. Se trata del seísmo de mayor magnitud de los detectados en Gran Canaria desde hace al menos 60 años, según confirmó el director en Canarias del Instituto Geográfico Nacional (IGN), Itahiza Domínguez.

El temblor se ha sentido en prácticamente media isla, desde La Aldea a San Bartolomé de Tirajana, con una intensidad máxima de IV,es decir, de forma moderadamente fuerte sin causar daños, en el pago de San Fernando, en Moya. Allí, la mayor parte de quienes estaban en sus casas percibieron el terremoto por el golpeteo de vajillas, cristalerías, ventanas y puertas.

También en el Risco de San Nicolás, Firgas, Agaete, San Mateo, Teror, Moya, Guía, Arucas, Valleseco, Tenteniguada y Guía la población sintió el seísmo con una intensidad de III-IV,

Ya de forma más débil se percibió el temblor en algunas zonas de la capital grancanaria como Los Giles o Los Hoyos, en San Bartolomé de Tirajana, Tejeda, Santa Lucía y Santa Brígida.

Aunque el primer cálculo automático de la red sísmica nacional le confirió una magnitud de 4,1, la medición se ha corregido a 3,8 y se localizó a unos 20 kilómetros de profundidad.

Según Itahiza Domínguez, no se descarta que se puedan producir réplicas con menor o mayor magnitud, si bien las réplicas no suelen ser habituales en la actividad sísmica del archipiélago. En todo caso, descarta que pueda producirse un terremoto destructivo. «En Canarias no hay estructuras tectónicas que puedan generar grandes terremotos», señaló Domínguez, sobre el mayor seísmo sentido en Gran Canaria en las últimas décadas.

Esta zona, señala el sismólogo, no suele registrar mucha actividad sísmica. «Más allá de la actividad sísmica ligada a la actividad volcánica, la zona de Canarias que más actividad tiene es el canal situado entre Gran Canaria y Tenerife», apunta Domínguez.

No obstante, señala que se tiene constancia de que históricamente en la zona norte de Gran Canaria se han producido terremotos que han sido sentidos por la población.

«No suelen darse con frecuencia, pero no es la primera vez», indica el director del IGN en Canarias sobre un seísmo del que se desconocen a ciencia cierta las causas. «Puede haberse producido por las dinámicas tectónicas o por el asentamiento de la isla en la corteza», señaló el científico que justamente en estos últimos meses está inmerso en un proyecto que pretende identificar el origen de los terremotos que se producen entre Gran Canaria y Tenerife para identificar las características de la estructura de la corteza y el manto sobre el que reposa el archipiélago.

