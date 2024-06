Jane Fonda advirtió a Jennifer Lopez sobre su matrimonio con Ben Affleck

Joaquina Dueñas Martes, 25 de junio 2024, 13:57 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Jennifer López ha reaparecido en medio de los fuertes rumores de crisis en su matrimonio. La cantante y actriz lució espectacular en la primera fila del desfile de Dior de Alta Costura mientras su marido, Ben Affleck, continúa en California donde se le ha visto recientemente sin su alianza de casado. Un hecho al que se suma que lleva semanas residiendo en una casa alquilada, lo que parece ratificar la distancia entre el actor y la estrella de la música.

Su relación ha estado en el punto de mira desde que la retomaron casi dos décadas después de su primera ruptura. En aquel momento, fueron muchos quienes vieron en su boda y sus efusivos gestos de cariño una crónica de un divorcio anunciado. Ahora, también se ha sabido lo que Jane Fonda dijo a su íntima amiga cuando supo que iba a casarse: «Vas a exponerte para que te machaquen otra vez».

En el documentar biográfico de López, 'JLO: La mayor historia de amor jamás contada', Fonda reflexiona sobre la exposición pública: «Cuando la gente te mira y ve tu vida, no sé, es difícil. ¿Cómo puedes tener algo de lo que quejarte?». La actriz, que protagonizó con la esposa de Affleck 'La madre del novio' en 2004, es muy sincera con su amiga: «Lo primero de todo, quiero que sepas que no sé muy bien por qué, pero me siento muy unida a ti y a Ben y realmente quiero que esto funcione. Sin embargo, hay algo que me preocupa… Es como si intentaras demostrar algo en vez de vivirlo sin más». «En todas las fotos salín besándoos, abrazándoos», le comenta, a lo que López sencillamente le responde: «Así es como vivimos la vida». De ahí que sea tan llamativa la falta de efusividad de la pareja en los últimos tiempos.