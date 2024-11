El cambio físico de Lucas, de Andy y Lucas, que preocupa a sus seguidores

Joaquina Dueñas Jueves, 28 de noviembre 2024, 13:52 | Actualizado 14:14h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Lucas González, integrante del dúo Andy y Lucas, ha vuelto a convertirse en el centro de atención, pero esta vez no por su música, sino por su sorprendente transformación física. Primero fue su rápida pérdida de peso, 11 kilos en apenas ocho semanas, pero ahora ha sido su rostro el centro de todas las miradas debido al pronunciado cambio de su nariz. La periodista Marisa Martín Blázquez relataba en 'TardeAR' que podría tratarse de «una complicación de una posible rinoplastia». «Nariz de montar, en términos médicos», especificó. Un problema que, «para poder corregirlo, hay que ponerse unos injertos para recrear el soporte del cartílago», concluía.

Sobre todos los comentarios respecto a su aspecto físico, Lucas siempre ha negado haberse sometido a cualquier tipo de cirugía. «Nada de nada, por la gloria de mi padre que está fallecido. Lo único que he hecho es adelgazar, cambiarme el pelo a rubio y hago muchos ejercicios de cara. Como usted comprenderá no puedo tener la misma cara de hace veinte años. Los rostros cambian, algunos para mejor, y otros pues ya sabe usted», aseguró en una intervención en el mismo programa de Telecinco. «Lo único, lo único, lo único que me he pegado algún pinchacito a lo mejor para el bótox, pero poco más», zanjaba.