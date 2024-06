Ana Sutil Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 9 de junio 2024, 18:26 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

A las 8.05 horas de este domingo, varias personas esperaban en el patio del CEIP Giner de los Ríos de Las Palmas de Gran Canaria. A excepción de tres miembros de la Administración, el resto había sido convocado por la Junta Electoral de Zona para formar parte de las mesas de votación. Había que constituir tres mesas (A,B y C) y a los que iban llegando se les separaba en tres grupos, uno por mesa.

Lo primero que llamaba la atención era la poca gente que había. En cada mesa tenía que haber un presidente y dos vocales y, como minino, se tenían que presentar esas tres personas y dos suplentes para cada una. No salían las cuentas...

El misterio se resolvió rápidamente. A las 8.15, para se exactos, uno de los representantes de las Administración, cerró las puertas de acceso al CEIP Giner de los Ríos convencido de que dentro había un mecanismo que permitiera abrirlas o, al menos, copia de las llaves. También justo en ese momento los representantes de la Administración empezaron a preguntar a los presentes por el cargo que les había tocado en el sorteo. Y es decepcionante comprobar el alto nivel de absentismo entre las personas que tenían que haber estado allí y no hicieron acto de presencia. En una de las mesas, no se presentó ni uno solo de los titulares y tuvieron que dar un paso al frente los suplentes. Y en muchas mesas, también hubo que echar mano de los suplentes. A aquellos cuya presencia no era ya necesaria, solamente les quedaba pedir un justificante de asistencia (si lo requieres te lo dan) y volverse a casa.

¿Dónde están las laves?

Pero, ¡oh sorpresa! Las puertas estaban cerradas, no había en el interior ningún mecanismo que las abriera y ni rastro de una posible copia de las llaves. Cuando fue evidente que no había forma humana de salir de allí, porque saltar los muros no se le ocurrió a nadie y tampoco era cuestión de romperse la cabeza, se avisó a la persona que tenía las ansiadas llaves. Imaginen la situación. Más de diez personas atrapadas en el patio de entrada del colegio mientras en el interior se explicaba a los miembros de la mesa sus funciones y ellos no podían estar dentro.

Por fin, la apertura de las puertas tuvo lugar hasta las 8.53. Fuera esperaba un apoderado de un partido y gente que ya hacía cola para ejercer su voto. Pero entre las 8.20 y las 8.53, un grupo de personas estuvo atrapado preguntándose un par de cosas.

La primera de ellas es cómo alguien cierra un colegio electoral sin estar seguro de que puede abrirlo de inmediato. También había curiosidad por saber qué necesidad había de cerrar el acceso a esa hora cuando era más que evidente que faltaban por llegar personas convocadas y que podían estar en camino. Había preguntas, pero no respuestas. Si alguien quiere quejarse o respuestas, que se pase por la Junta Electora, les dijeron.

La falta de interés que despiertan las elecciones europeas en la población es patente. A las 17.00 horas, la participación había caído 11 puntos. Me temo que la participación de los que en teoría debían haberse presentado a formar parte de las mesas supera ese dato.