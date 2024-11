J. Moreno Madrid Sábado, 2 de noviembre 2024, 23:48 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Las vidas de Cèlia y Moha se cruzan en una cocina. Ambos son menores de edad. Ella cumple condena haciendo horas al servicio de la comunidad tras verse implicada, junto a su hermano, en un delito de odio. Él vive en un centro de menores tutelados, pero trabaja para acercarse a su meta de conseguir los papeles. Así arranca 'Dieciocho', la nueva apuesta de Playz (ficción disponible al completo en la plataforma RTVE Play) que protagoniza la joven actriz Alicia Falcó (Barcelona, 2003). A través de la historia de un primer amor, la serie aborda la situación de los menores migrantes no acompañados y rompe prejuicios sobre esta realidad.

-¿Qué le vino a la cabeza cuando le ofrecieron el personaje de Cèlia?

-Enseguida tuve claro que quería estar en este proyecto. Es una serie muy humana, muy realista y logra que puedas empatizar muchísimo tanto con Cèlia como con el resto de personajes. Pero de Cèlia me inspiró ver las contradicciones de este personaje y, a la vez, lo reales que son. O sea, aceptar la educación y el ambiente que ella tiene para contar una historia tan interesante.

-¿La serie le ha hecho abrir los ojos sobre inmigración?

-Completamente. He tenido la suerte de crecer en un ambiente en el que sí que se me habían planteado estas cuestiones. Creo que desde los medios de comunicación nos hacen llegar la información sobre los inmigrantes de manera fría y distante. Son todos números y parece que el problema no sea cosa nuestra. El guion de esta serie ha hecho que sea un tema cercano y humano. Somos sociedad. Al final, he aprendido, como persona, a aceptar el juicio que tenemos interiorizado dentro e intentar trabajármelo.

-¿Es importante que los jóvenes vean esta serie?

-Por suerte, el audiovisual también es entretenimiento. No sé si educa, pero nos enseña de distintas maneras. El futuro es nuestro: de los jóvenes y la sociedad depende de cómo la creamos y creemos nosotros, y de si luchamos o no luchamos para cambiarla. Esta serie no te impone ninguna ideología, simplemente te hace conectar con la historia de dos jóvenes. Te plantea esa conexión desde la historia de un primer amor y te hace llegar a pensamientos y distintas circunstancias que te pueden hacer reflexionar; abrir tus ojos o por lo menos escuchar y descubrir distintos puntos de vista.

-¿Cómo describiría esta historia de amor?

-Como cualquier primera historia de amor. Con la inocencia y ganas de descubrir al otro. Cèlia y Moha sí se conocen desde que se celebra el juicio, pero no de manera personal. En el momento en el que interactúan, se olvidan de todo el juicio y simplemente tienen ganas de descubrirse. Como actores conectamos muchísimo con los personajes. Ha sido un viaje muy bonito y lo hemos hecho de la mano. Es una muestra de vivir la vida, hasta que te das cuenta de que la sociedad exterior es más complicada y surgen los problemas.

«Es como un pequeño tesoro»

-¿Se esperaba el buena respuesta del público y la crítica europea?

-No sé si es sorprendente, pero me está haciendo muy feliz. Cuando haces una serie de televisión pública, con poco presupuesto y con un equipo pequeño, nunca sabes hasta dónde va a poder llegar. Pero sí que había algo de sentimiento por parte de todo el equipo cuando estábamos rodando. Teníamos conciencia de estar haciendo algo muy único y personal. 'Dieciocho' es como un pequeño tesoro que nos ha marcado mucho. Todo el equipo tenía ganas de contarlo y hacerlo bien. Mi duda era si ese afán colectivo llegaría también al público y me alegra saber que sí, que al final todas las victorias desde el corazón llegan de una manera u otra a la gente. Estoy muy feliz y ojalá llegue mucho más allá.

-A sus 21 años ya cuenta con una importante carrera como actriz. ¿Qué piensa cuando echa la vista atrás?

-Me emociono mucho. Creo que tengo muchísima suerte. Por fortuna siempre he podido realizar proyectos que me llenan como persona y que me hacen evolucionar a nivel personal y profesional. Para mí lo más importante es que me he rodeado de gente muy bonita. Que me han hecho crecer y aprender. Ojalá que queden muchas historias por contar.

-¿Hacia dónde le gustaría dirigir su trayectoria profesional?

-La verdad es que tengo la suerte de estar haciendo un poco de todo. Tengo la sensación de que con 21 años he tocado bastantes palos a nivel profesional. A mí me gusta mucho el cine de autor. Me gusta contar historias profundas, pero estoy abierta a todo, la verdad. Me gustaría volver a hacer teatro, que hace muchos años que no hago.