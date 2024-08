Las curiosidades que rodean al Lamborghini Countach LP 400 S que jamás te imaginarías

Atravesar los Estados Unidos de costa a costa, sin reglas ni normas. O más bien una carrera de coches, que se convirtió rápidamente en una de las películas de culto automovilístico más importantes de todos los tiempos. Se trata de «Los locos del Cannonball (The Cannonball Run)», estrenada en 1981 y cuyo protagonista era un increíble Lamborghini Countach LP 400 S.

Este Lamborghini Countach LP 400 S se produjo hace 45 años, en noviembre de 1979. Con un color exterior Nero (negro) e interior Senape (mostaza), fue enviado al entonces concesionario SEA de Roma y, desde allí, lo más probable es que se vendiera directamente en EE.UU. El vehículo llegó hasta Florida y acabó en manos de un amigo del director de la película, lo que explica que fuese elegido para iniciar la leyenda que le llevó a hacerse un hueco en la historia de Estados Unidos.

Como «maquillaje escénico», se le dotó de un alerón y dos faros en el morro, un alerón, tres antenas y 12 tubos de escape en la parte trasera, junto con dos instrumentos suplementarios falsos delante del asiento del pasajero. Una vez finalizado el rodaje, el Countach fue devuelto a su legítimo propietario, pero no se desprendió de sus transformaciones únicas. En 2009, el coche encontró un nuevo dueño, Jeff Ippoliti, un entusiasta originario de Nueva York que ahora vive en Florida y que, de niño, cuando vio la escena inicial de la película en 1981, nunca imaginó que algún día sería dueño del mismo coche que le había hecho soñar a través de la pantalla.

«Siempre me habían gustado mucho los coches», recuerda Ippoliti, «pero durante el estreno de la película fue la primera vez que pude ver y oír el Countach en movimiento, ¡y me cautivó! No lo vi en persona por primera vez hasta veintiséis años después, y tardé otros dieciocho meses de negociaciones hasta conseguir llevármelo a casa».

«Los locos del Cannonball» se inspiró en la carrera Cannonball real, en la que los coches participantes debían cruzar Estados Unidos, desde Nueva York hasta Los Ángeles, en el menor tiempo posible. El reparto de la película era excepcional, con actores como Roger Moore, Dean Martin, Sammy Davis Jr. y Jackie Chan, y actrices como Farrah Fawcett, Adrienne Barbeau y Tara Buckman. Estas dos últimas interpretaron a la única formación femenina de la carrera, y condujeron el Countach que ganó la carrera.

Entre las escenas más memorables está la persecución policial inicial de tres minutos, en la que el motor de 12 cilindros con carburadores del Countach se incorporó a la banda sonora. También durante el inicio de la película hay una escena en la que el Countach se detiene bruscamente y el pasajero sale del interior para pintar con spray una «X» en una señal de tráfico. Estas escenas se convirtieron en una referencia legendaria para los amantes de los coches, tanto que pasaron a formar parte de la cultura estadounidense y consiguieron que el Countach se convirtiera en uno de los pocos coches «registrados» en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

«Cuando trabajaba para Lamborghini en Estados Unidos tuve la oportunidad de conocer este Countach LP 400 S y su extraordinaria historia. Es un coche que encendió la pasión por la marca Lamborghini y por el modelo Countach en muchos jóvenes entusiastas que, cuando crecieron, se acercaron a nosotros como clientes de nuestra marca y de nuestros coches», detalla Alessandro Farmeschi, director de Posventa en Automobili Lamborghini.

«Aunque sus especificaciones no son exactamente las mismas que cuando salió de fábrica, no cabe duda de que es históricamente importante para Automobili Lamborghini y, como certifica su entrada en la Biblioteca del Congreso, para la cultura automovilística y de toda una nación. Como Lamborghini, sólo podemos sentirnos orgullosos y nos complace celebrar su 45º aniversario reuniendo el coche con sus inolvidables piloto y copiloto en la película del Cannonball», añade.