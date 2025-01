Silvia Fernández Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 11 de enero 2025, 23:09 Comenta Compartir

Jorge Marijuan comenzaba esta semana una nueva etapa profesional tras incorporarse al equipo de Hamilton y Cía (grupo Transcoma) como director general, tras la marcha de Juan José Cardona. Marijuan acumula más de dos décadas de experiencia en el sector portuario, donde durante nueve años trabajó como CCO en Astican, entre otros cargos.

– ¿Cómo se produce su incorporación en Hamilton y Cía? ¿Le contactaron o dio el paso tras conocer la salida de Juan José Cardona y saber que buscaban sustituto?

– Llevo muchos años vinculado al puerto y hasta esta semana estaba trabajando en Aquanaria, que es una empresa de acuicultura de Gran Canaria. Los medios publicaron a todo color la salida de Juan José Cardona y a Alfonso Cordero, el CEO y propietario de Transcoma, le conocía de mi anterior etapa en el astillero. Hablamos el año pasado y volvimos a hablar ahora y aquí estoy.

– Es por tanto una vuelta al puerto de Las Palmas y al sector portuario vinculado al 'offshore'.

– Sí, vuelvo al puerto y al sector marítimo, donde llevo 20-25 años.

– ¿Qué aportará a Hamilton?

– Tengo experiencia en desarrollar compañías, en crecimiento y uno de los objetivos dentro de plan estratégico de Hamilton es su expansión internacional. En esto tengo experiencia tanto en empresas familiares como en multinacionales y aquí es donde puedo aportar a Hamilton. Como ejemplo de mi trayectoria he sido director general para España, Francia y Portugal de una multinacional finlandesa durante tres años. Ahí tuvimos un crecimiento en ventas del 9% y de rentabilidad del 11% y con reducción de costes. También he hecho temas de eficiencia en los recursos y en Astican, generé clientes nuevos, incremento de ventas y margen. Llevaba la parte productiva y comercial y con una experiencia muy pareja en la tipología de clientes tanto en el offshore y el oil & gas, como en navieras convencionales.

– ¿No le dio cierto temor o vértigo asumir este cargo después de que hace unos meses se cuestionara la situación financiera de Hamilton por retrasos que hubo en los pagos y que llevó incluso a la Autoridad Portuaria a intervenir?

– Se hablaba es cierto; pero con 188 años, Hamilton ha vivido unas cuantas tormentas y, si se conoce un poco el negocio de la consignación, se puede entender el por qué se producen esos desfases. No me preocupaba y sus resultados están ahí, con un crecimiento de la facturación del 40% en un año. A mi lo que me gusta del proyecto y lo que me anima a sumarme es la compra por parte de Alfonso Cordero. Me da confianza en un proyecto sólido y que sigue avanzando. La visión estratégica de Alfonso, que es uno de los mejores profesionales que tenemos, va a permitir potenciar el talento internamente y seguir avanzando para llevar a Hamilton al siguiente nivel, como proveedor global de servicios portuarios.

Consignación «Perdimos a Carnival por un tema de precios. Nosotros no vamos a trabajar para perder dinero»

– Hace unos meses y en ese contexto Hamilton perdió la consignación en Las Palmas de una de las grandes empresas de cruceros, Carnival.

– Sí pero fue por un tema de precios. Teníamos todas las grandes y hemos perdido una. Seguimos con Royal Caribbean y TUI y fue por un tema de competencia de precios. Este es un sector muy estrecho en margen, la gente quiere entrar y hace ofertas agresivas. Después hay que defenderlas porque los contratos son a muy largo plazo. Nosotros tenemos claro nuestros márgenes y nuestras expectativas de beneficio y trabajar para perder dinero, no. Preferimos destinar nuestros recursos a otras cosas.

– El que estuviera vinculado a Astican, ¿abre puertas o las cierra?

– Yo creo que fue una experiencia profesional buena y no se trata de abrir o cerrar puertas. Estuve en Astican nueve años, ahora estoy aquí y para mi, es positivo.

– ¿Qué horizontes se plantea dentro de Hamilton? Antes mencionaba el plan estratégico de la compañía, ¿tiene algún proyecto específico a desarrollar? ¿Con qué inversión cuentan para esta expansión?

– Los objetivos de la expansión internacional de Hamilton es apertura en continentes donde actualmente no estamos presentes y reforzar donde ya estamos. Tenemos ya oficinas en Houston, Miami y Delaware. Queremos potenciar éstas al igual que la parte canaria y europea, así como en Mauritania, Senegal y Marruecos y queremos abrir en Sudamérica, y Asia (Dubái). En cuanto a la inversión prevista este año aún no está definida. Estamos trabajando en ella en el horizonte 25-27.

Línea de Tarfaya «Seguimos adelante, sorteando obstáculos y poco a poco, llegaremos. Vamos caminando»

– Hamilton es una empresa histórica de La Luz que comenzó como consignataria pero actualmente abarca un negocio mucho más amplio. ¿Prevén crecer en nuevas actividades además de expandirse fuera?

– Las nuevas oficinas van dirigidas a ofrecer todo el portfolio de producto. No es una oficina testimonial o solo de consignación. Queremos dar un servicio 360 y ofrecer todo lo que damos en España y en otros países, siendo un proveedor global para nuestros clientes: logística, consignación, reparación, transporte, mercancía pesadas, aduanas, transitarios... Hamilton comenzó hace 188 años. Ha ido evolucionando y ahora con la incorporación a Transcoma suma nuevo conocimiento y áreas de influencia que queremos desarrollar.

– ¿Tienen algún objetivo cerrado para este año 2025?

– Para mi esto es un reto personal y profesional porque llego a una compañía que comienza el 2025 en récord de facturación y beneficios, con un crecimiento del 40% respecto al año anterior y sólida a nivel financiero. En 2024 facturó 60 millones de euros frente a los 42 de 2023. El beneficio el año pasado se elevó a 4,5 millones cuando un año antes fue de 2 millones. Con estas cifras aplacamos todas las voces que había. Vamos a estar en Houston, Miami y Delaware y queremos estar en Brasil y en el sudeste asiático, probablemente en Malasia, además de lo que tenemos en Europa y en West Africa.

– ¿Ya están operativas las oficinas que anunciaron en el África occidental?

– No, aún no están operativas pero nos gustaría que estuviesen listas en este año. Allí hay un campo de crecimiento importante por los proyectos que se están desarrollando en Mauritania y Senegalde gas. La proximidad es estratégica y aquí queremos compaginar los intereses de Canarias con la expansión internacional y llevar los servicios a esa zona. Estamos analizando todos los proyectos para intentar que no se nos atraganten tantas aperturas. Este año son tres las que esperamos.

– En cuanto a la línea con Tarfaya, ¿sigue adelante?

– Sí, seguimos rodando y esperamos llegar a buen puerto pero le quedarán unos meses. Seguimos sorteando obstáculos, saltándolos y poco a poco, llegaremos. Camina despacio pero bien.

– Habla de crecer pero en el puerto de Las Palmas imagino que será difícil con la competencia que hay. ¿Es por eso que miran tanto al exterior?

– Crecer en el puerto es complicado aunque aún hay opciones por los tráficos que podamos ir captando y trabajando con ellos. El año pasado estuvimos en Grecia, que es donde están las grandes navieras. Ahí se pueden conseguir nuevos clientes. Con el conflicto del Mar Rojo se están desviando tráficos que reclaman nuevos servicios.