«Buscamos inversores que nos ayuden a crecer más rápido pero sin perder el control de la compañía»

– Hace apenas unos días se producía un cambio accionarial de calado en Transcoma, tras adquirir usted el 100% de la compañía y quedar como accionista y propietario único. ¿Qué hay detrás de este movimiento?

– Esto es algo que desde julio del año pasado estaba ya planificado por mi parte y se ha logrado tras un año de negociaciones con la familia Cryns. Al final lo que quería era quedarme como el accionista único de la compañía para poder tener la libertad, aunque ya la tenía, de tomar el camino y dirigir la compañía hacia dónde yo creo que tiene que ir.

– ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Quería irse la familia Cryns (tenía el 75% del grupo?

– Fui yo el que dio el paso. Necesitaba tener la libertad de adquirir la compañía para decidir si quería o o que entraran fondos y liquidez. El tener el control de la sociedad en todos sus ámbitos y también el económico.

– ¿A qué precio se ha cerrado la operación?

– No puedo dar la cifra pero si le digo que ha sido bastante más de lo que me hubiera gustado porque me lo he jugado yo todo.

– ¿Ha recurrido a financiación externa o ha contado con la ayuda de algún inversor para desembolsar esa cantidad?

– Lo he cubierto con fondos propios y con mi patrimonio.

Situación financiera «Hamilton no ha pasado ningún bache. Ha sido más bien una estrategia de desprestigio»

– Usted ha comentado que ahora está en la búsqueda de inversores, ¿será fácil encontrarlos?

– Sí, buscamos inversores que nos den más capacidad financiera para hacer adquisiciones o un desarrollo más rápido de lo que haríamos con recursos propios. Y en cuanto a la búsqueda, pues es como el que está buscando una novia o novio, cortejando.

– ¿Ese cortejo incluye también a inversores canarios?

– Ya antes se estaba negociando pero, desde que salió la noticia del cambio accionarial hay mucho interés en entrar pero la entrada en el capital está condicionada a mucha línea roja, por ejemplo, no se puede perder el control de la compañía. Con esto quiero decir que no vamos a perder el control de la compañía y convertirnos en una multinacional. Los que entren tendrán poder de decisión pero no vamos a vender para sacar un rendimiento. Lo que queremos es inyectar liquidez para que la compañía sea cada vez más grande.

– Hay rumores que apuntan a que la familia Newport podría ser uno de esos inversores. Ustedes comparten con ella el interés por la línea con Tarfaya.

– Pues dele mi número de telefono y que me llamen (se ríe).

Silo de coches «No quisimos entrar en esa guerra. Quizá los avisos del Puerto de corte del servicio vinieron por aquí»

– En este sentido, ¿cómo va la línea con Tarfaya?

– En principio sigue adelante pero hay tanto ruido alrededor que yo hace ya dos o tres meses que dejé de preguntar cómo iba la línea de Tarfaya. En esto hay que ir con calma.

– Ahora que es el propietario único y tiene esa libertad total para llevar la compañía por donde quiere, ¿qué objetivos se ha planteado?

– En la compañía, siendo la consignataria Hamilton uno de los puntales, lo que buscamos es ser más agresivos a la hora de hacer un crecimiento pero con una dinámica de mucho arraigo en los sitios en los que estamos. Es decir, intentamos huir de lo que son las grandes corporaciones o la desconexión con las zonas, los países o los empleados. Queremos arraigo y no perder los orígenes por mucho que crezcamos. Este es uno de nuestros objetivos fundamentales.

– Ha mencionado a la consignataria Hamilton, una empresa histórica en el puerto de Las Palmas. ¿Qué planes tiene para ella?

– Con Hamilton, además de operar en Las Palmas, estamos en Huelva, Tarragona y Cartagena y ahora queremos dar un salto mayor, no solo en lo que es el África Occidental sino también toda la zona de Latinoamerica porque creemos que hay mucho negocio. También me interesamucho la zona de Indonesia y asiática, donde se están haciendo muchas perforaciones. Hasta ahora ha costado salir de Canarias, de la zona de confort, del nido de Hamilton. Ahora queremos crear equipos en Canarias y tener una base sólida para que puedan desplazarse a grandes proyectos 'offshore' en otras partes del mundo.

Conflictividad «En el puerto de Las Palmas hay mucha guerra y mucho ruido, más que en otros recintos»

– ¿Qué volumen de negocio representa Hamilton en el total del grupo?

– En torno al 28%. Es una pata fundamental.

– Hablando de Hamilton, hace unos meses se puso en duda su capacidad financiera por el retraso que hubo en los pagos a los proveedores. ¿Se ha superado ya el bache?

– Es que no fue ningún bache, fue más una estrategia de desprestigio que otra cosa. Hamilton está en el récord histórico de facturación. No hay ningún problema.

– ¿Qué mensaje lanza a los que especulan sobre la situación de la compañía?

– Es tan sencillo como mirar un balance de Hamilton. El que quiera hacerlo verá que tiene 14 millones de euros de fondos propios. Con eso digo todo.

– ¿Hay posibilidad de crecimiento en el puerto de La Palmas?

– Es que en Las Palmas tenemos casi el 80% del negocio de la consignación, entonces puedes quitar algo a la competencia pero esa no es la idea. Queremos crecer dando más servicios y calidad no compitiendo en precios. El puerto de Las Palmas, a nivel de plataformas, puede crecer en función de sus muelles y nosotros no queremos entrar en una guerra de precios con la competencia. Queremos dar un servicio de calidad. Si empezamos a dar un servicio en cuanto a precio Marruecos nos va a ganar de calle. Esa no es la idea.

La línea con Tarfaya «Sigue adelante pero hay tanto ruido que hace meses dejé de preguntar cómo iba»

– ¿Su entrada en West África no es como hacer la competencia al puerto de Las Palmas?

– No, al final el cliente muchas veces decide operar en West África porque está perforando allí. Si unaempresa de Las Palmas puede trasladar personal a trabajar allí gana la comunidad no solo el puerto. Nosotros intentamos que se beneficie el puerto y el entorno portuario y Canarias, generando empleo de calidad. Si no se lo llevarán otros.

– Hamilton quedó al final fuera del negocio de los coches.

– En este tema nosotros no retiramos. No quisimos entrar en una guerra absurda. Empezamos pero cuando vimos los derroteros que tomaban decidimos echarnos a un lado. Ya teníamos bastante con lo nuestro como para entrar en otras guerras. Quizás los avisos de corte de servicio que nos hizo la Autoridad Portuaria por el tema a los proveedores, de los que hablamos antes, vengan por aquí.

– El CEO de Hamilton, Juan José Cardona, anunció la semana pasada su marcha. ¿Está relacionado con este asunto?

– No. Nosotros habíamos pactado, tras la salida de Carlos Núñez, que queríamos un año de transición para que a mi me diera tiempo a cerrar el acuerdo de adquisición de la compañía. Pactamos un año de transición que fuera lo más cómoda posible para dar paso a alguien que tenga el conocimiento del negocio y del sector y de todo lo que vamos a hacer, para acometer el plan de expansión.

– Así que la plaza de Cardona está vacante y busca sustituto.

– Esto es como lo de la novia. Es alguien que te tiene que enamorar y le tiene que enamorar nuestro proyecto.

– Finalmente, usted que opera en otros puertos, ¿confirma lo que siempre se dice de que Las Palmas es una de las plazas más difíciles para trabajar?

– El puerto de Las Palmas depende mucho de la rumorología y en el día a día se ve mucha guerra y mucho ruido y esto no ayuda. Hay empresas que se van y no somos conscientes porque perdemos todos. Nosotros atendemos en otros puertos y no tenemos ningún problema.