«Pasaron diez años y todavía la gente me recuerda mi gol en el Bernabéu»

Hernán Santana (Breña Baja, La Palma, 1992) cubrió una meritoria carrera en la UD, promocionado en su día en la misma camada de canteranos que Viera y Vitolo allá por la temporada 2010-11, la de su debut, y con continuidad y presencia hasta 2018. Entre medias, 133 partidos oficiales con la camiseta amarilla en un ciclo recordado por el memorable ascenso a Primera División de 2015, en el que fue uno de los actores principales por su rol de indiscutible. Mediocentro de contención y buenas maneras, en su historial mira con especial dulzura el gol que anotó al Madrid en el Bernabéu, el 31 de octubre de 2015, de perfecto testarazo, en un partido que acabó con derrota (3-1). Admite que, por encima del resultado, la trascendencia de marcar en un escenario de este calibre «siempre es motivo de orgullo». El domingo espera estar en las gradas del recinto merengue con la esperanza de que, como ya hizo el equipo en Montjuic, se arruinen todos los pronósticos. «Difícil, complicadísimo... Pero no imposible», considera.

-Hizo mucho en la UD pero esa foto de su gol al Madrid le mantiene en la memoria de todos.

-Siempre lo recuerdo con mucho orgullo. Toda la vida viendo al Madrid por la televisión y soñando con jugar en Primera con la UD y pude cumplir con ese deseo. Era el segundo partido de Quique Setién tras sustituir a Paco Herrera en el banquillo y competimos realmente bien, pero no nos alcanzó para sumar.

-¿Qué sintió al ver que entraba su cabezazo?

-Es una sensación especial. Un escenario como el Bernabéu amplifica todo lo que haces y cuando la pelota entró, la felicidad fue enorme, aunque íbamos por debajo en el marcador y tampoco hubo tiempo para grandes celebraciones.

-Rosca de El Zhar desde la esquina y vuelo perfecto para meter la pelota en la portería de Kiko Casilla.

-Estaba ensayada la jugada. Nacho era quien tenía mi marca y se relajó. Eso pasa cuando los grandes se miden a equipos recién ascendidos, a veces pecan de falta de tensión. Yo sabía que el balón iba a ir para mí. Y sí, me salió un remate perfecto, picando en el suelo, dando en el larguero y metiéndose dentro. Mi gol supuso el 2-1 y rompía la imbatibilidad del Madrid en casa, que hasta ese momento no había encajado ningún tanto jugando como local. Fue un momento bonito, para recordar, pese a que luego terminamos perdiendo. Pero ese gol todavía me lo siguen recordando los amigos, la gente que conozco.

-¿Todavía después de diez años?

-Así es. Te das cuenta de la repercusión tan grande que tiene hacer gol en un estadio tan importante cuando pasa el tiempo y te asocian a un gol, como me ocurre a mí. La trascendencia que comporta no tiene nada que ver con otros rivales. Para mí es un motivo de satisfacción, sin duda. Pasaron diez años y ahí sigue...

-Vivió el 3-3 de 2017 en el banquillo. ¿Todavía duele lo que pudo ser y no fue?

-En otro contexto, empatar en casa del Madrid hubiese sido una fiesta. Pero es que íbamos 1-3, con un jugador más, a falta de poco más de cinco minutos para el final. Tanto a mí como al resto del equipo ese 3-3 nos supo a derrota. Creo que a Quique Setién y a Eder Sarabia les perdió la ambición, el querer meter el cuarto. Lo mismo faltó parar más el partido, hacer algún cambio para reforzarnos atrás... El caso es que se nos escapó una ocasión tremenda para ganar allí. Lo merecimos por juego, por todo lo que hicimos. Fue una lástima.

-¿Cree en las opciones de la UD este domingo?

-El Madrid ahora es un león herido por lo que le pasó en la Supercopa y eso lo hace más peligroso todavía. Pero la UD ya fue capaz de ganarle al Barcelona en su campo. Y aunque el partido va a ser muy complicado, espero que haya alguna opción. Todo pasa por estar muy concentrados. Ante equipos como el Madrid tienes que rozar la perfección en todos los aspectos del juego.

-No ha empezado bien 2025, ¿teme que la mala racha se alargue más de lo normal?

-Espero que no. A mí me gusta del equipo que todos van a una, que han asumido el rol de fútbol de toque añadiéndole sacrificio, implicación de todos en la presión, en correr, en ayudarse en todas las líneas. El entrenador se ha ganado que todos estén al 100% con su filosofía. Y jugando así, con esa intensidad, los resultados volverán. Ya se dieron antes y volverán a darse. Calidad hay de sobra. Si se le añade esa actitud, hay que ser optimistas y va a alcanzar para lograr la permanencia sin mucho sufrimiento.

-Formó parte de una generación canterana protagonista en la UD y luciendo en Primera. Una década ha pasado y se mantiene esta filosofía de mirar siempre a Barranco Seco.

-El club es consciente de lo que se tiene en casa y se ha visto con la apuesta por muchos chicos del filial que ya están asentados en el primer equipo. Es algo importante y que ayuda a que la afición se identifique más con la UD. Pero si llegar es difícil, más complicado es quedarse. Por eso los que suben no deben relajarse, deben morir en cada entrenamiento, en cada oportunidad que tienen, no dejar nunca de apretar los dientes. Ese es mi mensaje por la experiencia que tengo. De esta manera, cada año seguirá creci