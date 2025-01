La UD conoce el camino: el espíritu de Montjuic para sorprender al Madrid

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 14 de enero 2025, 11:02 Comenta Compartir

En la UD se conoce el camino ahora que comienzan a sonar los tambores de guerra conforme avanza la cuenta atrás para la visita al Santiago Bernabéu (domingo, 15.15 horas, Dazn). Pocos cuentan con las opciones de sacudir al Real Madrid en su feudo, gesta que jamás se ha dado en la historia, pero hay elementos empíricos que invitan, al menos, a la duda. Y todo lo que sea abrir incógnitas y encontrar vías de agua en el cartel de favorito del equipo de Ancelotti aumenta las posibilidades de la proeza en la capital de España. «Nos tiene que motivar que nos den pocas probabilidades. Y las estimaciones predisponen, pero no determinan».

Así se pronunció Diego Martínez el viernes 29 de noviembre, víspera de la visita al FC Barcelona en Montjuic, compromiso equiparable, por exigencia y complejidad, al que ahora viene. «Hay que resistir y sufrir», añadió el técnico, que en ningún momento entregó la cuchara, a diferencia de compañeros suyos del gremio que no dudan, por anticipado, en renunciar a la puja de los puntos con los candidatos al títulos escudándose en diferencias presupuestarias, desniveles de calidad o limitaciones en la plantilla, razonamientos justificados pero que también son coartadas.

Osadía, sacrificio y fe

No fue el caso de una UD osada en su discurso previo y que predicó con el ejemplo con un once sin retrovisor. Sandro como interior derecho, Moleiro por la izquierda y arriba Fábio Silva, conformando un triángulo ofensivo que garantizaba verticalidad. Entonces, como pasará el domingo, faltó Essugo, un imprescindible siempre que ha estado disponible. Una caprichosa coincidencia, la falta del todocampista luso, que abrirá el abanico a otras soluciones. Pero no a las excusas.

Moleiro, entre Valverde y Militao.

La idea es repetir lo de la Ciudad Condal en el corazón de La Castellana. Meterle al encuentro intensidad, velocidad y una carga generosa de físico para comprometer el dominio que buscará el anfitrión. Esa actitud rebelde, salpicada de una implicación colectiva absoluta (Javi Muñoz y Sandro exhibieron pulmones eternos con el Barça protagonizando carreras y esfuerzos fuera de catálogo), con un punto necesario de suerte, componente siempre preciso y más en estos escenarios, puede conducir al éxito. El punto de partida es creer y con Martínez todos comparten ese pálpito.

Aterrizar en el Bernabéu sin urgencias clasificatorias, aunque sí aprietan las dos derrotas con las que se inició 2025, también rema a favor. Aunque no cala eso de que 'hay poco que perder' que frecuentemente se utiliza en las grandes plazas. Porque, por anticipado, aquí no se tira nada. Y menos cuando ha quedado probada la capacidad competitiva de un equipo capaz de sumar a su asalto de Montjuic la conquista de Vallecas o una resistencia titánica a la Real en San Sebastián.