Jonathan Viera, en busca de redención

A sus 34 años, Jonathan Viera pone rumbo a los Emiratos Árabes tras confirmarse su fichaje por el Khor Fakkan después de rescindir contrato con el Almería, equipo al que llegó libre en febrero al terminar su andadura con la UD. Será por tanto una nueva experiencia para el mítico '21' amarillo lejos de la isla, donde prácticamente nunca le ha ido bien (o por lo menos al nivel mostrado con Las Palmas).

Con el equipo andaluz, Viera apenas ha jugado tres meses sumando 922 minutos y con tres asistencias, según el portal de fútbol BeSoccer. Este lunes el jugador hacía valer la cláusula estipulada en su contrato que le permitía rescindir su contrato, a pesar de haber empezado la pretemporada con el club almeriense a la espera de una oferta de un club de primera. Y cansado de hacer tiempo, el canario ha decidido probar suerte en la liga de Emiratos y de nuevo, cruzar el charco hacia un nuevo continente.

Está por ver si esta vez cuenta con mejor suerte, porque sus experiencias fuera del equipo amarillo no han estado a la altura de la calidad que atesoran sus botas y que a pesar sus 34 años, y camino de los 35 sigue manteniendo. Sería en la temporada 2012-2013 cuando el canterano canario 'volase' fuera de la isla por primera vez. Recaló en el Valencia CF y su paso por el club ché no dejo nada reseñable. Tras dos temporadas sin pena ni gloria, el de La Feria cambiaba la costa valenciana por la capital y firmaba cedido por el Rayo Vallecano. En el club 'bucanero' gozó de un mayor protagonismo, acumulando 1736 minutos y anotando tres goles pero no sería suficiente, ni para que el Rayo apostara por él, ni para que el Valencia contase con el grancanario. En el verano de 2014, la UD se interesó de nuevo en el jugador, pero Viera apostó por vivir su primera experiencia fuera de España.

Rumbo a Bélgica, Jonathan firmaba con el Standard de Lieja, donde duró una campaña. Siendo prácticamente inexistente para su entrenador durante todo el año, el jugador tan solo disputó 335 minutos. Tras este declive y con la mala experiencia lejos de las islas, decide volver a Gran Canaria donde disfrutó de sus mejores años como jugador, devolviendo al equipo a la primera división en la temporada 14/15 y haciendo su debut en la selección absoluta un 9 de octubre de 2017 siendo amarillo.

A pesar de gozar de su mejor momento como futbolista en la UD, en 2017 el jugador se deja seducir por el mercado asiático y firma por el Beijing Guoan. Aquí, el habilidoso canario dejó destellos de su calidad, ganado incluso títulos como la Copa de China. Aún así, de nuevo estaba lejos del nivel mostrado como amarillo. En la 19/20, Viera volvía a Las Palmas para buscar devolverla a primera después del descenso del año 2018 y, sin éxito en su intento el jugador volvía a China durante una temporada más para finalmente recalar en el conjunto 'pío pío' en propiedad en la 21/22.

Jonathan Viera en algunas de sus experiencias lejos de la UD C7

Desde entonces el idilio amoroso entre la UD Las Palmas y Viera perduró y parecía que todo iba destinado a que el canario se retirara en el club de su vida. Sobre todo después de que se consiguiera el ansiado ascenso. Sin embargo, una vez detonó su relación con el antiguo entrenador García Pimienta no había vuelta atrás. Era o jugador o entrenador y en este caso la directiva lo tuvo claro. Jonathan Viera dejaba una ocasión más a la UD Las Palmas. El lugar donde su calidad sobresalió y llegó a convertirse en uno de los mejores mediocentros del país.

Ahora tras su breve paso por el Almería, prueba suerte en Asia otra vez, en la que probablemente sea su última posibilidad de sentirse un jugador importante lejos del Estadio de Gran Canaria.