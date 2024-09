A la UD Las Palmas le toca demostrar que no se ha olvidado de ganar

Kevin Fontecha Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 14 de septiembre 2024, 18:36 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Ganar o ganar. No tiene tiempo para debates la UD de Luis Carrión, que aún no sabe lo que es celebrar un triunfo en lo que va de campeonato y que debe lograrlo ya para salir de los puestos de descenso. Con solo dos puntos de 12 posibles y sin lograr una victoria desde el pasado 10 de febrero. Ha llovido desde entonces y no se puede demorar más. Todo lo que no sea tumbar al Athletic Club de Bilbao (domingo, 17.30 horas) en el Estadio de Gran Canaria sabría a poco. La necesidad aprieta.

El mazazo en Butarque, donde la UD Las Palmas igualó su peor racha histórica de partidos en Primera División sin ganar, con 16 encuentros, dejó paso al parón por selecciones. Dos semanas sin fútbol para resetear la mente y ajustar las piezas. Carrión recupera, además, efectivos para la batalla. Pejiño, salvo sorpresa, entrará en la convocatoria ante el conjunto de Ernesto Valverde.

Enfrente, los hermanos Williams, que al galope son futbolistas muy difíciles de defender, y un viejo conocido como Ruiz de Galarreta, que es una pieza fundamental para Valverde. Es el jugador que elevó la campaña anterior el nivel de juego que permitió a los rojiblancos completar un año para el recuerdo con el título de Copa del Rey. El curso pasado, los vascos, asaltaron el recinto de Siete Palmas con una plácida victoria por 0-2 con goles de Guruzeta y Saúl Coco en propia portería.

Con todo, Luis Carrión parece que mantendrá su once de confianza aunque los resultados no le estén acompañando. En la portería, con Álvaro Valles defenestrado y Horkas a la sombra de Cillessen, el de Países Bajos tratará de echar el cerrojo a su arco.

Por delante, Marvin tendrá que batirse en duelo con Nico Williams, Álex Suárez y McKenna formarán pareja en el eje de la zaga y Mika Mármol se verá desplazado al lateral izquierdo de nuevo. En la sala de máquinas, Campaña, a la espera de mayor aclimatación y entrenamientos de Dário Essugo, parece que se ha ganado el sitio.

Kirian Rodríguez y Javi Muñoz aportarán clase y piernas en la medular. Arriba, si Moleiro está bien, será fijo, como McBurnie, que buscará el gol que lleva ya mereciendo cuatro fechas. Sandro, que está volando, entrará por la derecha.

No será fácil. El Athletic Club, a parte de ser uno de los equipos más físicos del campeonato, tiene futbolistas determinantes a los que habrá que amarrar en corto. Si los hermanos Williams pueden correr, la UD sufrirá. Carrión, ya avisó en la previa, tratará de mejorar en defensa siendo todavía más ofensivo.

Alineaciones probables

UD Las Palmas: Cillessen; Marvin, Álex Suárez, McKenna, Mika Mármol; Javi Muñoz, Kirian, Campaña; Moleiro, McBurnie y Sandro.

Athletic Club: Agirrezabala; De Marcos, Vivian, Paredes, Yuri; Galarreta, Prados; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; Guruzeta.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias (Comité madrileño).

17.30 horas, Estadio de Gran Canaria, Movistar.

Campo: Estadio de Gran Canaria.