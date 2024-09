Carrión: «Quiero que seamos más verticales, pero sin dar síntomas de fragilidad atrás»

Kevin Fontecha Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 13 de septiembre 2024, 09:31 | Actualizado 10:13h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Tras el parón de selecciones, LaLiga vuelve a la carga y la UD Las Palmas quiere la primera victoria del curso. Todavía sin ganar, los amarillos suman dos empates y dos derrotas -dos de doce puntos posibles- y viene un equipo de los que siempre presentan batalla, pero Carrión y sus chicos buscarán este domingo (17.30 horas) ese triunfo que aporte tranquilidad y saque a los isleños de los puestos de descenso. No va a ser fácil, el Athletic siempre exige lo mejor de uno mismo.

«Discrepo que no estén en su mejor momento, pero como el año pasado dieron su mejor nivel parece que ahora no lo están. Trataremos de hacerles daño con nuestras armas», comenzó Carrión.

«Veremos si Pejiño puede llegar y Januzaj lo tiene más complicado, tenemos dos sesiones más pero no creemos», expuso sobre la enfermería amarilla. A Moleiro «estamos cuidando un poquito pero tiene opciones de estar», añadió Carrión en la sala de prensa. Al mismo tiempo, no descartó a los recién llegados Fabio Silva y Dário Essugo para la contienda.

«Visualizamos lo que creemos que pueda salir del rival para que sus mejores jugadores tengan menos posibilidades de éxito. Tienen muy buenos futbolistas y hemos trabajado la presión para que salga bien», dijo sobre el Athletic Club, rival inmediato de la UD.

«Han sido cuatro partidos muy diferentes cada uno. En algunos nos ha faltado finalizar jugadas y por eso hemos estado muy expuestos. El de Vitoria es muy diferente al del Madrid. Analizamos cosas, por ejemplo las segundas jugadas que pudimos defender mal en Vitoria. Y en situaciones de cuando atraemos al rival, podamos correr», comentó el técnico de Las Palmas.

Está tranquilo y sabe que tiene mimbres para revertir la dinámica de Las Palmas. «Cuando pierdes un partido, no es preocupación, venimos de un buen partido ante el Madrid, que pudimos ganar. A los tres días jugamos otro que no estuvimos tan bien. Cuando llevas tiempo sin ganar, aunque no pienso demasiado en lo anterior, tienes que hacer mucho más. Estamos preparados para hacer un buen partido y que la consecuencia sean los tres puntos y, si no es así, que por lo menos hagamos cosas bien como contra el Madrid. Debemos creer en ganar y ponerlo en práctica», añadió Luis Carrión.

Luego de 14 días, toca apretar para encontrar el triunfo. «A mí se me ha hecho largo el parón, tenía ganas de que llegara este fin de semana. Estoy seguro de que el domingo va a salir bien», aseveró sobre el parón y cómo está toda la plantilla a nivel mental.

«La portería a cero importa, pero también debemos marcar más goles. Yo quiero ir a atacar, pero estando más seguros atrás. Los goles que nos han marcado son situaciones que podemos defender mejor, porque estamos capacitados», aclaró el preparador catalán.

«He acogido cosas muy buenas del pasado, en todos los clubes que he estado. El de Pimienta es un buen modelo, dio resultados, yo creo que podemos ser más verticales pero sin dar síntomas de fragilidad. No me está costando», expuso en relación al equipo que recogió y al sistema de juego más plano de García Pimienta. Se puede y se va a dar más en la parcela ofensiva, esa es la receta según el técnico de la UD.

«Probablemente ataquemos más y mejor contra el Athletic. Contra el equipo que mejor corre del mundo, el Madrid, lo hicimos bien. Debemos dar más todavía», añadió un Luis Carrión convencido de ganar este domingo. «Aprenderé idiomas», dijo entre risas el míster con la llegada de todos los extranjeros que han arribado a Gran Canaria este mercado.

«Tenemos más soluciones, mucha gente para entrenar y eso lo dificulta. Tenemos muchas opciones y nivel, lo que sí debo es estar más pendiente también de los que no juegan», indicó.

«Ojalá la afición esté feliz cuando acabe el partido. Aquí, cuando se consiguen victorias, es de todos. Todos somos partícipes. Estoy convencido de que el domingo lo vamos a hacer», prometió.

Halagos y piropos para un Javi Muñoz que «es un jugador de alto nivel en el sentido táctico, físico y mental» y que es «un chico importantísimo que entiende el juego, con llegada y piernas, que si está bien puede hacer que el equipo tenga una mejor clasificación y no todos los jugadores son capaces de ellos».

Daley es uno más y tendrá opciones de jugar el día que deje atrás sus reiteradas molestias. «Yo cuento con Sinkgraven, pero siempre ha tenido alguna molestia. Tiene que apretar. Quiere estar disponible, pero no ha podido enlazar entrenamientos y jugar. Es un lateral de mucho nivel», afirmó.

«Intento ser lo más claro posible con los que no juegan. Es porque creo que, los que están jugando, están mejor. Eso no es que no entrenen bien el resto, tienes que ver a Enzo, cómo entrena. A Juanma. Tengo una idea ahora mismo, pero quiero que aquí todo el mundo sepa que puede jugar y también puede no jugar», indicó. Sin remordimiento ni perdón en la portería.

«Yo sabía la situación de Valles cuando vine. Siendo justo, he trabajado con Jasper y Dinko. Son los porteros con los que tengo que contar. Valles es persona y futbolista, estaré cerca de él», concluyó Luis Carrión.