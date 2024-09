Las necesidades ya asfixian a la UD

Los 20 partidos que acumula la UD sin ganar, el farolillo rojo de la tabla clasificatoria y la urgencia de reencontrarse por fin con la victoria obligan a los amarillos a no fallar este jueves (18.00 horas) ante el Betis

Las cosas no salen siempre como a uno le gustaría. La vida suele deparar momentos complejos en los que hay que bregar. Rendirse jamás debe ser una posibilidad. Y, luchando con todo y contra todos, el día menos pensado saldrá el sol. De momento, la UD vive asfixiada en su mar de incertidumbres y mazazos. Son ya 20 encuentros consecutivos sin saber lo que es sonreír una victoria, con el farolillo rojo que la acredita como última clasificada de la Primera División y con la urgencia de reencontrarse, de una vez por todas, con ese triunfo que sacuda cualquier dolor.

La llegada de Luis Carrión y su nuevo ejército de soldados todavía no ha traído frutos por muchos brotes verdes que se hayan podido intuir. La hora de la verdad ha llegado y la UD debe elegir qué camino escoger. El de la rendición y la mediocridad o el del coraje y la ambición. Porque los goles no solo se meten por la calidad, la pelota también entra cuando el corazón empuja. Un triunfo contra el Real Betis rebajaría tensiones y aportaría tranquilidad a una plantilla repoblada que aún no sabe lo que es celebrar una victoria en lo que va de campeonato.

Atesora solo dos puntos de los 18 que ha habido en juego Las Palmas. Una cifra demasiado pobre (dos empates y cuatro derrotas) para lo que se necesita para salvar la categoría. Enfrente, un Real Betis que tiene jugadores de mucha calidad y un entrenador que viene de vuelta, con experiencias para dar y regalar, Manuel Pellegrini. Los verdiblancos tienen ocho puntos y andan por la mitad de la tabla, pero su objetivo es entrar en puestos europeos.

Luis Carrión espera brindar a la afición amarilla la primera victoria de la temporada. Pero lo va a tener complicado. Atrás tendrá que rearmar una defensa inédita. Y todo está a la expectativa de cómo responderá el tobillo de un Álex Suárez que quiere estar, pero al que todos los médicos le han dicho que estar podría ser una temeridad física. Álex es de los que nunca se borran. De los que le echan corazón, pundonor y no escatiman.

En la portería seguirá un Jasper Cillessen que aún no sabe lo que es dejar a cero su arco. En la retaguardia, Viti sustituirá al lesionado Marvin y Herzog hará lo propio con el tocado McKenna. Si Suárez llega, Álex Muñoz jugará de lateral izquierdo. Si no, le tocará centrar su posición y entrará Sinkgraven por el carril. Essugo y Kirian mezclarían en la sala de máquinas, con Moleiro como enganche. Arriba, Carrión quiere ir con todo: Fabio Silva, Sandro Ramírez y Oli McBurnie.

Alineaciones probables

UD Las Palmas: Cillessen; Viti, Álex Suárez, Herzog, Álex Muñoz; Essugo, Kirian, Moleiro; Sandro, Fabio Silva y McBurnie.

Real Betis: Rui Silva; Ruibal, Diego Llorente, Natan, Perraud; Marc Roca, Cardoso, Lo Celso, Fornals; Abde y Assane.

Árbitro: Sánchez Martínez (comité murciano).

Estadio de Gran Canaria, 18.00 horas, Movistar.

