Carrión: «No siento que me la juego, confío en mí»

La soga aprieta el cuello de la UD Las Palmas y las necesidades exigen ya un triunfo que no llega desde el pasado mes de febrero. Los amarillos reciben este jueves (18.30 horas) al Real Betis Balompié en el Estadio de Gran Canaria y Carrión tiene claro que va a llegar ya. Con la defensa mermada, sí se espera de vuelta a Álex Suárez.

No va a ser fácil. Enfrente habrá un señor equipo. «El Betis es un gran equipo, con buena salida desde atrás y va en bloque alto a presionar. Tenemos que estar al cien por cien para ganar este tipo de partidos, buscando que pase en el campo lo que queremos», inició Luis Carrión la rueda de prensa.

«Tienen cosas buenas y malas, pero todos los años hacen cosas buenas. Estamos preparados para conseguir la victoria en casa», siguió el técnico amarillo. «Tenemos que trasladar a la grada esa ilusión, hambre y energía. Que la gente vea que los que estén en el campo lo dejan todo, para que se enganchen. Contra el Athletic en la primera no fue así, y fue normal. Queremos que disfruten con el equipo y seguir adelante», dejó claro el preparador de la UD Las Palmas.

Al ser preguntado por la experiencia de Pellegrino, técnico del Betis, se deshizo en elogios. «Me lo tomo con normalidad, no soy inexperto en esto. A veces salen las cosas mejor, otras peor. Tenemos capacidad de conseguirlo. Pellegrini es uno de los mejores entrenadores de la Liga y los resultados le avalan. Juega bien. Pero nosotros queremos ganarle», indicó sobre el técnico del Real Betis.

Por otra parte, avisó que Álex Suárez está haciendo todo lo posible y «poniendo en riesgo su tobillo por el bien de la UD». «Lo de Marvin no será demasiado y lo de Mika tampoco tiene pinta de que va a ser para largo. No sabría poner una fecha específica, pero no tiene que ser mucho. Los chicos están trabajando muy bien», matizó sobre la enfermería del cuadro isleño. McKenna «sufrió un pinchazo y también estará más pronto que tarde».

«Contra Osasuna generamos seis ocasiones claras de gol. Metimos la de estrategia. Generamos un volumen alto, comparando con otros partidos de Primera. El otro día lo hicimos mejor también en situaciones defensivas», afirmó Luis Carrión.

Tranquilidad pese a la racha. «No siento que me la juego. Hacía tiempo que no me preguntaban por esto. Me juego tres puntos mañana, tengo la confianza en mí mismo y en mis jugadores. Hemos hecho cosas para tener algún punto más, me centro en hacer las cosas bien y en ganar», zanjó al ser cuestionado por su futuro en Las Palmas tras los resultados cosechados.

Se siente respaldado, pero tampoco lo necesita. «Estoy en continua comunicación, tanto con el presidente como con Luis Helguera. No necesito demasiado apoyo externo por parte del club», dijo el entrenador catalán en la rueda de prensa previa al choque ante el Betis.

En relación a Dário Essugo comentó que el equipo «necesitaba esa pieza» y que estuvo a «gran nivel». «Para nosotros debe ser un jugador importante. Tiene capacidad y piernas en ataque», añadió. A Moleiro «se le puede pedir más porque es muy bueno que va a ser importantísimo».

«Todo el mundo tiene derecho a reivindicarse. Los jugadores internacionales y que juegan Champions, que jueguen setenta partidos al año acaben lesionados. Para nosotros no hay excusas. El Betis esta semana tiene dos días menos de descanso», comentó al ser cuestionado por una posible huelga de futbolistas por el calendario, cada año más exigente.

«Tengo confianza en todos los que están aquí, las bajas abren oportunidades para otros jugadores. Tienen nivel para jugar y el once que salga será el mejor para ganar al Betis. Estamos preparados», concluyó el entrenador de la UD Las Palmas.