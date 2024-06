Volver al inicio 6 Sigue a ritmo de vueltas rápidas Francesco Bagnaia. El italiano continúa poniendo a todos en fila de a uno y va a ser muy complicado para los demás poder alcanzarle. 5 Sigue tirando con mucha fortaleza Pecco Bagnaia, máximito favorito para alzarse con la victoria en esta carrera y seguir metiendo presión en la lucha por el título a un Jorge Martín que continúa cediendo el mínimo posible y ocupa de momento la 2ª posición. 4 Por detrás, Alex Rins marcha en la 12ª plaza y es la mejor Yamaha en pista, mientras que Joan Mir es la mejor Honda, pero se cncuentra fuera de la zona de puntos, en la 19ª posición. 4 Susto para Pedro Acosta !!! Se ha ido un poco largo y le da un pequeño respiro a un Marc Márquez que sigue clavado en la cuarta posición. 3 Intenta aguantar Jorge Martín !!! De momento ha parado el golpe y ahora se mantiene a cinco décimas de Bagnaia después de marcar la primera vuelta rápida en carrera. 3 Lo intenta Marc Márquez !!! Pero se fue largo y a punto estuvo Pedro Acosta de poder aprovechar la situación para arrebatarle la 4ª plaza. 2 Ha perdido puestos Maverick Viñales, tal y como le sucediera ayer, y es 6º. Su compañero en Aprilia, Aleix Esparegaró, es 8º. 2 Enea Bastianini marcha en la 3ª posición y Marc Márquez se conforma de momento con la cuarta plaza. Dominio de Ducati y el primer piloto que no utiliza una montura de la fábrica italiana es Pedro Acosta, 5º, con KTM. 1 Ojo porque Bagnaia está consiguiendo ya abrir hueco en cabeza de carrera y ya cuenta con tres décimas de ventaja con respecto a Jorge Martín. 1 Pecco Bagnaia ha sido el gran dominador en los dos últimas años en esta carrera, imponiéndose en 2022 y 2023, además de ganar ayer en el Sprint. 1 GRAN SALIDA DE PECCO BAGNAIA !!! Ya es segundo, no primero. Ha superado también a Jorge Martín. Repasamos la posición de salida del resto de pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Alex Márquez arranca en la 8ª posición, Aleix Espargaró en la 9ª, Alex Rins en la 10ª, Raúl Fernández en la 12ª, Joan Mir en la 17ª y Augusto Fernández en la 20ª. POL ESPARGARÓ VUELVE A ESCENA. El piloto de Granollers vuelve a la competición en esta carrera como wild card de KTM. Arranca la prueba en la 21ª posición. MUGELLO, CIRCUITO TALISMÁN PARA PEDRO ACOSTA. El piloto de KTM, que hoy comienza en la 7ª plaza, logró la victoria en el Gran Premio de Italia en sus dos temporadas en Moto2 (2022 y 2023). Con 20 años y 7 días hoy, tiene la oportunidad de convertirse en el piloto más joven en obtener una victoria en MotoGP superando el récord de Marc Márquez (ganó con 20 años y 63 días en el GP de Las Américas de 2014). MÁXIMA PRESIÓN PARA ENEA BASTIANINI. Todo indica a que el italiano no seguirá la próxima campaña en el equipo oficial de Ducati y Enea Bastianini tratará de revertir una decisión que parece firme. Fue 18º en el pasado Gran Premio de Catalunya y excluyendo abandonos, se trata de su peor posición histórica en MotoGP. Solo ha puntuado en una de sus tres participaciones en el Gran Premio de Italia en la máxima categoría (9º en 2023 tras abandonar en sus dos primeras carreras en Mugello). EL RENDIMIENTO DE MAVERICK VIÑALES ES UNA INGÓNITA. Habrá que ver si Maverick Viñales puede jugar un buen papel en esta carrera. Ha demostrado tener un gran ritmo en las sesiones de entrenamiento y la sesión de calificación, pero no estuvo del todo fino en el Sprint y solo pudo ser 5º. El piloto de Aprilia ha puntuado en sus ocho carreras de MotoGP disputadas en el circuito de Mugello. Solo en Misano (11) y Losail (10) acumula más carreras puntuando ininterrumpidamente en su trayectoria en la clase reina. TERCERA POLE PARA JORGE MARTÍN. El piloto de San Martín de la Vega ha arrancado desde la pole position por tercera vez en la presente temporada, solo una menos que las cuatro poles conseguidas en la pasada campaña al completo. Hoy arranca desde la pole Jorge Martín, acompañado en la primera línea por Maverick Viñales y Marc Márquez. Enea Bastianini comienza la carrera desde la 4ª posición, mientras que Pecco Bagnaia lo hace desde la 5ª plaza. En solo seis carreras, Marc Márquez (123) ya ha superado los 96 puntos conseguidos en la temporada pasada al completo (disputó 15 Grandes Premios). Jorge Martín lidera la clasificación de pilotos con 155 puntos, 27 con respecto a Francesco Bagnaia y 32 en relación a Marc Márquez. ESPECTACULAR ARRANQUE CON GRESINI. Con tres podios en las seis primeras carreras, Marc Márquez está protagonizando el mejor arranque de cualquier piloto del equipo Gresini Racing en la máxima categoría desde Marco Melandri y Sete Gibernau en 2005 (ambos tres en las seis primeras carreras). Y Marc Márquez, mientras tanto, sigue aprovechando todas las oportunidades que se encuentra y prácticamente sin fallar, abonado además al segundo puesto, se encuentra luchando de tú a tú tanto con Bagnaia como con Martín por la corona en la clase reina. PRIMER ‘CERO’ DE JORGE MARTÍN EN EL SPRINT. El madrileño, el piloto con más victorias en los Sprint de los sábados hasta el momento (11), firmó ayer su primer abandono en este formato de carreras desde su implantación en 2023, quedándose sin puntuar por primera vez. Pilotos italianos han ganado en cuatro de las seis últimas ediciones del Gran Premio de Italia de MotoGP (Andrea Dovizioso en 2017, Danilo Petrucci en 2019 y Francesco Bagnaia en 2022 y 2023). Esto, tras no haber ganado ninguna de las ocho anteriores. BAGNAIA PERSIGUE EN TRIPLETE EN MUGELLO. El piloto italiano de Ducati ha ganado las dos últimas carreras en el Gran Premio de Italia y puede ser el primer piloto que consiga tres victorias seguidas desde Jorge Lorenzo (2011, 2012 y 2013). En cuanto a lo meramente deportivo, parece que Francesco Bagnaia, el vigente campeón, se ha puesto definitivamente el mono de trabajo y ha comenzado a poner coto al dominio de Jorge Martín en este tramo inicial de la temporada. Ayer logró su primera victoria en el Sprint en la presente campaña y aprovechó, además, el abandono de Jorge Martín para recortar parte de la desventaja que acumula en la clasificación de pilotos. DUCATI REINA EN SU TERRITORIO. Ducati ha ganado en cinco de las seis últimas ediciones del Gran Premio de Italia de 500cc/MotoGP. Hasta entonces, la fábrica italiana solo había ganado una de las primeras 26 (Casey Stoner, 2009). Así pues, son tiempos de cábalas en la fábrica de Borgo Panigale y, de paso, para el resto de constructores que moverán ficha en función de la decisión de los italianos. TODOS PENDIENTES DE LA DECISIÓN DE DUCATI… Está siendo un fin de semana muy intenso en cuanto a información y quinielas de cara a lo que pueda ocurrir en la parrilla de MotoGP de cara a la temporada 2025. Ducati tiene una difícil decisión encima de la mesa y será decidir que piloto acompañará a Francesco Bagnaia en el equipo oficial, el Ducati Lenovo Team. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de Moto 2 del Gran Premio de Italia de motociclismo, la séptima prueba de la temporada. ¿Preparados? Comenzamos…