Volver al inicio 4 PRIMERO ALONSO LÓPEZ !!! Ha tenido que lanzar dos ataques para poder superar finalmente a un Joe Roberts que había contraatacado. 3 Sergio García, el actual líder de la clasificación de Moto2, está tratando de avanzar posiciones, pero se encuentra sumido en una dura pugna con Arón Canet y, de hecho, le arrebata la 5ª posición en estos momentos. 2 Darryn Binder pasa de momento a la segunda plaza. No se le había visto al piloto sudafricano en posiciones tan avanzadas a lo largo de toda la temporada. 2 Ojo a Alonso López que amenaza la primera posición que ocupa Joe Roberts. 1 Problemas para Fermín Aldeguer en la primera vuelta. Marcha en la 19ª posición, lejos de la zona de puntos de momento. 1 Mantiene Joe Roberts la primera posición !!! Alonso López se hace con la segunda plaza, mientras que Sergio García ha caído hasta la 5ª plaza. Fermín Aldeguer, por su parte, comienza muy retrasado, concretamente desde la 18ª plaza tras no poder participar en la Q2 y el murciano se ve abocado, un día más, a tener que efectuar una remontada enorme para marcar el puesto más competitivo posible y no descolgarse aún más en la lucha por el título. Alonso López completa la primera línea y habrá que ver si el piloto de Los Molinos es capaz de estar hoy en la pugna por los puestos de podio tras un inicio de temporada algo irregular. Joe Roberts se hizo ayer con la pole position, la primera de la temporada y la primera desde el Gran Premio de Catar de 2023. El piloto estadounidense solo ha cosechado una victoria a lo largo de su trayectoria, imponiéndose en el Gran Premio de Portugal de 2022. Hoy Sergio García arranca la carrera en la segunda posición de la parrilla de salida, por lo que tiene una gran oportunidad para poder reforzar su condición como líder de la clasificación general. Este 2024 está siendo el de la eclosión definitiva de Sergio García en la que es su segunda temporada en en Moto2. El piloto de Burriana acumula dos victorias y tres podios en las seis carreras disputadas hasta el momento. Sergio García domina el ranking de pilotos con 109 puntos, 19 más que Joe Roberts y 21 con respecto a Ai Ogura. Fermín Aldeguer, uno de los grandes favoritos para hacerse con el título este año en la categoría intermedia cuenta con 63 puntos, los mismos que Alonso López. Después de la victoria de David Alonso en Moto3, nos centramos ya en todo lo que puede suceder dentro de unos instantes en la prueba de Moto2. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de Moto 2 del Gran Premio de Italia de motociclismo, la séptima prueba de la temporada. ¿Preparados? Comenzamos…