Volver al inicio 3 Está remontando ya José Antonio Rueda y vuelve poco a poco a la cabeza de carrera tras una mala salida. 3 Collin Veijer acaba de marcar la vuelta rápida en carrera y ojo al neerlandés que ya milita en la tercera posición tras superar a Taiyo Furusato. 2 Muy destacable el 5º puesto de momento de Jacob Roulstone, uno de los debutantes este año en el Campeonato Mundial de Moto3. 2 Tira David Alonso con un ritmo endemoniado y lo cierto es que se está produciendo ya una primera selección en carrera. Solo Iván Ortolá parece ser capaz de seguir el ritmo del piloto colombiano. 1 Mal comienzo, en cambio, de un José Antonio Rueda que ha caído hasta la 9ª plaza, justo por delante de un Dani Holgado que tampoco ha protagonizado una buena salida. 1 MANTIENE DAVID ALONSO LA PRIMERA POSICIÓN !!! Y gran salida de Taiyo Furusato, el hjaponés se sitúa directamente en la tercera plaza, por detrás de Iván Ortolá. De hecho, David Alonso comienza hoy desde la pole por cuarta vez en la presente temporada, las cuatro en las cinco últimos Grandes Premios. Iván Ortolá y José Antonio Rueda completan la primera línea, mientras que Dani Holgado arranca la carrera desde la 5ª posición. Moto3 parece esta temporada un duelo a dos entre el propio David Alonso y Dani Holgado. El piloto de San Vicente del Raspeig fue, de hecho, líder hasta el pasado domingo, pero no puso pasar del 6º puesto en el pasado Gran Premio de Catalunya y hoy debe tratar de ponerle freno a un David Alonso que se encuentra en un excepcional momento de forma y parece imparable en estos momentos. El piloto colombiano acumula cuatro victorias en las seis primeras carreras de la temporada, las dos últimas de forma consecutiva. Y esas cuatro victorias suponen el mismo número que las conseguidas en el total de la temporada pasada con 20 carreras disputadas. Ponemos ya el foco en todo lo que pueda ocurrir dentro de unos instantes en la carrera de Moto3. Como decíamos, David Alonso marca la pauta en la menor de las tres categorías y lidera la clasificación de pilotos con 118 puntos, 14 más que Dani Holgado. Repasamos el horario previsto para las carreras de hoy. La acción comienza a las 11:00 horas (horario peninsular) con la disputa de la prueba de Moto3. A las 12:15 horas arranca la carrera de Moto2, mientras que el semáforo se tornará a verde para anunciar el inicio del plato fuerte del día, la carrera de MotoGP, a las 14:00 horas. Moto3, por su parte, baila al son de un David Alonso que acumula cuatro victorias en las seis primeras carreras de la temporada y lidera la clasificación con 118 puntos, 14 más que Dani Holgado. Esto en lo que respecta a MotoGP, en Moto2 Sergio García domina el ranking de pilotos con 109 puntos, 19 más que Joe Roberts y 21 con respecto a Ai Ogura. Fermín Aldeguer, en principio el gran favorito para hacerse con el título este año en la categoría intermedia cuenta con 63 puntos, los mismos que Alonso López. Hoy arranca desde la pole Jorge Martín, acompañado en la primera línea por Maverick Viñales y Marc Márquez. Enea Bastianini comienza la carrera desde la 4ª posición, mientras que Pecco Bagnaia lo hace desde la 5ª plaza. En solo seis carreras, Marc Márquez (123) ya ha superado los 96 puntos conseguidos en la temporada pasada al completo (disputó 15 Grandes Premios). Jorge Martín lidera la clasificación de pilotos con 155 puntos, 27 con respecto a Francesco Bagnaia y 32 en relación a Marc Márquez. Y Marc Márquez, mientras tanto, sigue aprovechando todas las oportunidades que se encuentra y prácticamente sin fallar, abonado además al segundo puesto, se encuentra luchando de tú a tú tanto con Bagnaia como con Martín por la corona en la clase reina. En cuanto a lo meramente deportivo, parece que Francesco Bagnaia, el vigente campeón, se ha puesto definitivamente el mono de trabajo y ha comenzado a poner coto al dominio de Jorge Martín en este tramo inicial de la temporada. Ayer logró su primera victoria en el Sprint en la presente campaña y aprovechó, además, el abandono de Jorge Martín para recortar parte de la desventaja que acumula en la clasificación de pilotos. Así pues, son tiempos de cábalas en la fábrica de Borgo Panigale y, de paso, para el resto de constructores que tomarán sus decisiones en función de la decisión de los italianos. No obstante, la llegada de Marc Márquez al universo Ducati y su impresionante adaptación en tiempo récord lo ha puesto todo patas arriba porque el seis veces campeón de MotoGP se ve con la suficiente fortaleza para poder exigir: o la mejor moto, o nada. Y en la fábrica italiana son conscientes que tampoco pueden perder a un piloto capaz de luchar siempre por victorias y títulos. Aunque no es oficial parece que Jorge Martín, ahora en el Prima Pramac Racing es finalmente el elegido. Y, atendiendo a los resultados registrados en las dos últimas temporadas, la decisión más sensata. Fin de semana muy intenso en cuanto a información y quinielas de cara a lo que pueda ocurrir en la parrilla de MotoGP de cara a la temporada 2025. Ducati tiene una difícil decisión encima de la mesa y será decidir que piloto acompañará a Francesco Bagnaia en el equipo oficial, el Ducati Lenovo Team. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo del Gran Premio de Italia de motociclismo desde el Autodromo Internazionale del Mugello. ¿Preparados? Comenzamos…