Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión de esta segunda carrera del día. Esperamos que la hayan disfrutado. Les esperamos dentro de unos minutos para trasladarle todo lo que acontezca en la prueba de MotoGP. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Final Sergio García se sitúa como nuevo líder de Moto2 con 89 puntos, siete más que Joe Roberts. Fermín Aldeguer mantiene el tercer puesto con 63 puntos, los mismos que Ai Ogura. Final Paso atrás también para Fermín Aldeguer. Es cierto que el murciano ha remontado posiciones teniendo en cuenta que comenzaba en la 13ª posición, pero el 7º puesto en meta es claramente insuficiente y supone un pequeño paso atrás de cara a la pelea por el título. 22 Arón Canet ha sido sexto finalmente. Poco premio para el piloto de Corvera. Fue segundo durante muchas vueltas, pero se le ha hecho muy larga la carrera, pilotando además mermado físicamente debido a una lesión que le impidió participar en el pasado Gran Premio de España. 22 Alonso López ha sido tercero y regresa al podio tras tres carreras de ausencia. Logra su segundo podio de la temporada después de imponerse en el Gran Premio de Catar, en la carrera inaugural. 22 Ai Ogura ha sido segundo y confirma el doblete en esta carrera del equipo MT Helmets. El japonés consigue su primer podio de la temporada, el primero desde el Gran Premio de Japón de 2023, cuando fue también segundo. 22 VICTORIA DE SERGIO GARCÍA !!! Logra la segunda victoria de la temporada y se sitúa como nuevo líder de Moto2 tras arrebatarle ese primer puesto a un Joe Roberts que se tiene que conformar finalmente con la cuarta posición. 22 ÚLTIMA VUELTA !!! Sergio García puede disfrutar de un último giro plácido, pero se desencadena la batalla por detrás con Ai Ogura segundo tras superar a Alonso López. 21 TERCERO AI OGURA !!! Está perdiendo fuelle Canet y cae hasta la 4ª posición. Se le está complicando mucho la carrera. 21 El que no puede finalmente es Fermín Aldeguer. Sigue bastante lejos de Somkiat Chantra y da la sensación de que se va a tener que conformar con la 7ª posición en la que milita en estos momentos. 20 SEGUNDO ALONSO LÓPEZ !!! Gran actuación del piloto de Los Molinos. Debutó con victoria esta temporada, pero lleva tres carreras fuera del podio y este resultado le va a reforzar como candidato a pelear este año por el título en una categoría intermedia con muchas alternativas. 20 TERS VUELTAS PARA EL FINAL !!! Alonso López está muy cerca de Arón Canet. Da la sensación de que a Canet se le ha hecho algo larga la carrera tras protagonizar una espectacular remontada en el primer tramo. 19 CUARTO AI OGURA !!! Ha superado sin demasiadas complicaciones a Joe Roberts y el japonés logra consolidarlo. 18 Atención porque Ai Ogura se está echando encima de Joe Roberts y lo cierto es que el estadounidense, que salía en la segunda posición, no ha conseguido encontrar hoy un ritmo demasiado consistente. 17 Sergio García ya sabe lo que es ganar en este circuito de Le Mans. Se impuso en 2021 cuando era piloto de Moto3. 16 Está intentando Fermín Aldeguer dar caza a Somkiat Chantra para avanzar alguna posición adicional en un complicado fin de semana en el que el piloto murciano ha vuelto a dar un paso atrás tras su sensacional victoria de hace quince días en el Gran Premio de Francia. 16 Ha vuelto a pista finalmente Diogo Moreira tras un buen rato en los boxes. Parece que tenía algún problema con el cambio y los mecánicos de su equipo ya se lo han solventado. 15 Está volando Sergio García !!! Más de dos segundos ya de ventaja con respecto a Arón Canet. Si no se equivoca tiene la victoria en el bolsillo. 14 Amplía la ventaja Sergio García. 1.8 en estos momentos para el piloto de Burriana, camino de conseguir su segunda victoria de la temporada y el pase directo hacia la primera posición del ranking de pilotos de Moto2, superando a un Joe Roberts que continúa en la cuarta posición. 13 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Fermín Aldeguer acaba de superar a Albert Arenas y gana una posición adicional. 7º en estos momentos el piloto de La Ñora. 12 Abandona Diogo Moreira. El brasileño se retira a los boxes y parece que ha sufrido algún tipo de incidencia técnica que le impide continuar en pista. 12 Nada. Parecía que Arón Canet le podría disputar la victoria a Sergio García, pero el piloto del equipo MT Helmets va disparado a por la victoria, la segunda de la tempoarda para él. 11 TERCERO ALONSO LÓPEZ !!! Acaba de superar a Joe Roberts y se cuela en la pelea por el podio tras tres carreras en las que no ha podido terminar en el cajón. 10 Se mantiene la diferencia entre Sergio García y Arón Canet. 1.5 entre ambos en estos momentos y lo va a tener muy difícil el de Corvera para dar caza a un Sergio García que está dibujando una carrera perfecta hasta el momento. 9 Otro pasito más para Fermín Aldeguer. El murciano ha superado a Izan Guevara y ya es 8º, tratando de minimizar daños en una temporada en la que de momento no consigue encontrar la regularidad esperada. 8 Con Sergio García ocupando el primer puesto y Joe Roberts en la tercera posición, el español estaría en disposición de erigirse como nuevo líder de Moto2, la primera vez que el de Burriana lo conseguiría en Moto2. 7 Vaya pelea ahora entre Arón Canet, Joe Roberts y Alonso López por la segunda posición !!! De momento es Canet elq que sale victorioso de este duelo, cuenta con el mejor ritmo en carrera y se lanza ahora a por un Sergio García que cuenta con más de un segundo de ventaja. 7 CAÍDA DE MANU GONZÁLEZ !!! Marchaba en la 4ª posición. De momento sigue en carrera, pero vuelve a pista en la última posición. 6 Sergio García, por su parte, sigue a lo suyo y ya cuenta con más de un segundo de diferencia con respecto a un Joe Roberts que no se encuentra con el ritmo suficiente como para poder perseguir al piloto español. 6 Lo está intentando Fermín Aldeguer, pero lo tiene muy complicado para poder engancharse a la pelea por el podio. El murciano no pasa de la 10ª posición, un puesto que le va a hacer perder fuelle en la lucha por el título en esta categoría intermedia. 5 Otra vuelta rápida de Arón Canet !!! Y recordemos que está corriendo mermado por una lesión que le impidió disputar el pasado Gran premio de España. Lástima la mala salida que ha protagonizado y que le hizo perder varias posiciones. 4 Sigue remontanto Arón Canet !!! Ya es 5º el valenciano y buena carrera también de momento de un Alonso López que milita en la tercera posición, justo por detrás de Joe Roberts. 4 CAÍDA DE BALTUS !!! El belga es el primer piloto que tiene que poner punto y final a su participación en esta carrera. 3 Está remontando puestos Arón Canet tras su mala salida. Ya es 6º el valenciano después de haber marcado la primera vuelta rápida en carrera. 2 Sigue ampliando la diferencia en cabeza de carrera Sergio García y el piloto de Burriana ya cuenta con siete décimas de ventava con respecto a un Joe Roberts que parece abonado a la segunda posición. 1 Comienza a recuperar posiciones Fermín Aldeguer, pero aún así uno de los máximos favoritos para luchar por el título de Moto2 se tiene que conformar de momento con la 12ª plaza. 1 Ha perdido muchas posiciones Arón Canet !!! El piloto que salía desde la poleha caído hasta la 10ª posición, aunque ahora recupera uno tras adelantar a Somkiat Chantra. 1 SALIDA TREMENDA DE SERGIO GARCÍA !!! El piloto valenciano toma la cabeza de carrera y está consiguiendo además abrir hueco. Joe Roberts arranca la carrera desde la segunda posición, mientras que Sergio García – otro de los pilotos con mejor tono en la clase intermedia en este tramo inicial de la temporada – completa la primera línea de la parrilla de salida. Hoy comienza desde la pole Arón Canet, la tercera que logra en las cinco carreras disputadas en el presente curso. El piloto valenciano intentará reengancharse a la lucha por el campeonato después de que no pudiera competir en el pasado Gran Premio de España. Roberts está siendo la gran sorpresa este año en la categoría intermedia. El piloto estadounidense está haciendo muy bien las cosas y, aunque todavía no ha ganado, está exhibiendo una gran regularidad, con tres segundos puestos consecutivos. Joe Roberts lidera la clasificación de Moto2 con 69 puntos, cinco más que Sergio García y 15 con respecto a Fermín Aldeguer. No obstante, Aldeguer comienza hoy la carrera en la 13ª posición, por lo que tendrá que protagonizar una potente remontada si quiere terminar en un puesto competitivo. Muchas alternativas este año en Moto2, con varios pilotos que han irrumpido con fuerza y amenazan el claro favoritismo con el que Fermín Aldeguer arrancó la temporada. Y eso que el piloto murciano consiguió hace quince días en Jerez su primer triunfo y ha logrado dos presencias en el podio consecutivas. Unos buenos resultados con los que ha reconducido su discreto arranque de temporada. Después de la victoria de David Alonso en Moto3, ponemos ya el foco en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la carrera de Moto2. Buenos días !! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de Moto2, la quinta prueba de la temporada. ¿Preparados? Comenzamos…