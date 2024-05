Volver al inicio 27 Francesco Bagnaia se tiene que conformar finalmente con la tercera posición. No es mal resultado teniendo en cuenta que es un podio, pero lo cierto es que ha visto como le han superado tanto Jorge Martín como Marc Márquez. Y a esto se le suma que se vio obligado a abandonar en el sprint de ayer debido a problemas mecánicos. 27 Marc Márquez ha sido segundo y logra su segundo podio consecutivo, algo que no conseguía desde 2021, cuando ganó en los Grandes Premios de Las Américas y Emilia-Romanga. 27 VICTORIA DE JORGE MARTÍN !!! Cuadra un fin de semana perfecto con victorias tanto en el sprint como en la carrera de hoy, reforzando su posición al frente de la clasificación de pilotos de MotoGP. 27 SEGUNDO MÁRQUEZ !!! Tremendo el adelantamiento del español y se la acaba a de jugar al vigente campeón de MotoGP. 27 ÚLTIMA VUELTA !!! Sigue Jorge Martín en la primera plaza, pero tiene muy cerca a Bagnaia y se vuelve a acercar un poco Marc Márquez apurando sus opciones. 26 Intenta Bagnaia acercarse a la altura de Jorge Martín y parece que Marc Márquez se está quedando un poco descolgado. Se va a tener que conformar finalmente con la tercera posición. 26 DOS VUELTAS PARA EL FINAL !!! Calma tensa. No ha pasado nada en la última vuelta, pero los tres pilotos tienen opciones de llevarse la victoria. Parece algo más desgastado Márquez tras el tremendo desgaste que le ha supuesto llegar hasta la cabeza de carrera. 25 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Parece que Márquez está perdiendo un poco de fuelle y ojo porque Jorge Martín ha cometido un pequeño error. Esto ha permitido que tanto Bagnaia como él se acerquen otra vez a la cabeza de carrera. 24 Marc Márquez no termina de encontrar hueco y es que, obviamente, Pecco Bagnaia es un hueso muy duro de roer. Esto lo está aprovechando Jorge Martín para abrir un pequeño hueco que puede resultar definitivo. 23 Nos espera un espectacular final de carrera y Marc Márquez ya le enseña la moto a Bagnaia. En Ducati tienen una importante patata caliente y tendrán que elegir, a priori, entre Jorge Martín y Marc Márquez para el segundo asiento en el equipo oficial. 22 La victoria es cosa de tres y ahora mismo es Marc Márquez el que tiene un mejor ritmo. No descartemos que el español puede conseguir su primera victoria con Ducati. Por detrás, Maverick Viñales se encuentra ya casi dos segundos de la cabeza de carrera. 21 JORGE MARTÍN PRIMERO !!! Supera a Pecco Bagnaia y ojo porque Marc Márquez va a terminar por llegar a la cabeza de carrera. Pueden saltar chispas en un nuevo duelo entre los dos campeones de MotoGP. 20 OJO A JORGE MARTÍN !!! Se ha echado encima de Pecco Bagnaia y de hecho ya le enseña la moto. Parecía que el italiano tenía la victoria en el bolsillo, pero ahora parece ir con peor ritmo que Martín e incluso un Marc Márquez que se acerca a la cabeza de carrera. 19 Fabio Di Giannantonio ha sido sancionado con una long lap. 18 TERCERO MARC MÁRQUEZ !!! A la segunda fue la vencida. El piloto de Cervera se encuentra en disposición de conseguir su segundo podio consecutivo, algo que no conseguía desde 2021. 18 DUEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! AL SUELO FABIO QUARTARARO !!! Una pena porque el piloto francés militaba en la sexta posición y aspiraba a conseguir hoy el mejor puesto de la temporada en el Gran Premio de su país. 17 Ha abandonado finalmente Joan Mir, mientras que Miguel Oliveira ha entrado en los boxes debido a una avería . 17 LO INTENTA MARC MÁRQUEZ !!! Pero no ha conseguido consolidar el adelantamiento y Fabio Di Giannantonio mantiene la tercera plaza. A punto de costarle caro porque Maverick Viñales ha estado a punto de poder superarle. 16 CAÍDA DE JOAN MIR !!! Militaba en la 15ª posición y era la mejor Honda en pista. Ahora cae a la última plaza, justo por detrás de Luca Marini, su compañero en el equipo Repsol Honda. 15 Mientras tanto, Pecco Bagnaia sigue en su habitual 'modo ganador' de los domingos, el día en el que se reparten la mayoría de los puntos y cuenta ya con cinco décimas de ventaja con respecto a Jorge Martín. 14 MARQUEZ HA SUPERADO A MAVERICK VIÑALES !!! Va como un tiro el piloto de Cervera y aspira a conseguir su segundo podio consecutivo. 13 Enea Bastianini ha sido sancionado con una long lap por un incidente con Aleix Espargaró. Malas noticias para el italiano, que le va a costar el poder marcar una buena posición en esta carrera. 13 Continúa en caída libre Aleix Espargaró y ya es 8º. Ahora ha sido superado por un Fabio Quartararo que es 7º y podría igualar de este modo su mejor resultado de la temporada. 12 Lidera ahora con algo más de comodidad Francesco Bagnaia y cuenta con cuatro décimas con respecto a un Jorge Martín que parece tener problemas para seguir el ritmo del vigente campeón de MotoGP. 11 Está perdiendo fuelle Aleix Espargaró !!! Le han superado de forma prácticamente consecutiva tanto Maverick Viñales como Marc Márquez. El piloto de Granollers cae en estos momentos hasta el 6º puesto. 11 TERCERO DI GIANNANTONIO !!! Acaba de superar a Aleix Espargaró y las dos Aprilia continúan taponando ahora el avance de Marc Márquez. 10 La carrera parece cosa de dos. Pecco Bagnaia y Jorge Martín están consiguiendo abrir hueco y ya se sitúan a ocho décimas de un Aleix Espargaró que continúa rodando en el tercer puesto. 9 Espectacular la remontada de Brad Binder en esta carrera. El sudafricano rueda en estos momentos en la 10ª plaza y recordemos que había salido en el 22º puesto de la parrilla de salida. 9 Alex Rins ha sido sancionado con una long lap por acortar terreno al saltarse una chicane en la primera vuelta. 8 Por detrás, Fabio Quartararo se mantiene en la octava posición, la misma plaza en la que comenzó la carrera, mientras que Alex Rins, su compañero en el equipo Monster Energy Yamaha, cierra la clasificación, hundido en el 20º puesto. 7 No lo habíamos comentado, pero además de Pedro Acosta también ha abandonado por caída Marco Bezzecchi. El piloto italiano fue el ganador el año pasado en este Gran Premio de Francia. 7 Intenta Marc Márquez superar a Maverick Viñales, pero se defiende bien de momento el piloto de Aprilia, taponando de momento el avance del piloto de Gresini hacia los primeros puestos. 6 Y gran posición también de Aleix Espargaró en su intento de volver de al podio. Y es que, el piloto de Granolllers acumula 13 Grandes Premios sin poder terminar en el podio, su peor racha en este sentido con Aprilia desde sus 78 primeras carreras con la fábrica italiana entre 2017 y 2021. 5 Buena carrera hasta el momento de Fabio Di Giannantonio. El italiano marcha en la cuarta posición y acaba de marcar ahora mismo la vuelta rápida en carrera. 4 Pecco Bagnaia acaba de conseguir la vuelta rápida en carrera, pero apenas ha podido abrir hueco y sigue teniendo a Jorge Martín prácticamente pegado. 3 AL SUELO PEDRO ACOSTA !!! El murciano podría sufrir el primer abandono de la temporada y es que era el único piloto que había conseguido puntuar en todas y cada una de las carreras disputadas en este 2024, contabilizando tanto los Sprint como los Grandes Premios de los domingos. 2 SÉPTIMO MARC MÁRQUEZ !!! El piloto de Gresini ha superado con relativa facilidad a Enea Bastianini y esto seguirá alimentando los rumores que sitúan ya al de Cervera como piloto oficial de Ducati a partir de la próxima temporada. 2 Por detrás Marc Márquez intenta ya superar a Enea Bastianini. 2 5º PEDRO ACOSTA !!! Muy incisivo el piloto de Mazarrón. Acaba de adelantar a un Maverick Viñales que cae hasta la 6ª plaza. 1 Pecco Bagnaia se encuentra con terreno libre para poder marcar ritmo, aunque tiene prácticamente pegado a Jorge Martín y el madrileño no se lo va a poner fácil. 1 Marc Márquez ha recuperado cinco posiciones y ya milita en la 8ª posición. 1 BUENA SALIDA DE PECCO BAGNAIA !!! Se sitúa en la primera posición por delante de Jorge Martín. Había riesgo de lluvia en Le Mans en la hora de la carrera, pero asoma el sol tímidamente y parece que podremos disfrutar de una prueba en seco. Repasamos la posición de salida del resto de pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Raúl Fernández arranca en la 14ª posición, Alex Márquez en la 17ª, Joan Mir en la 18ª y Augusto Fernández en la 20ª. ALEX RINS Y LA LEYENDA NEGRA DE LE MANS. Alex Rins (Yamaha), que comienza hoy en la 16ª posición, tratará de sobreponerse a un circuito que no le ha dado demasiadas alegrías a lo largo de su trayectoria y ha abandonado en sus cuatro últimas participaciones en el Gran Premio de Francia de MotoGP. En ningún otro circuito ha abandonado más veces en su trayectoria en la clase reina como en Le Mans (110 Grandes Premios). QUARTARARO, REGRESO A CASA CON EL OBJETIVO DE MEJORAR PRESTACIONES. El piloto francés sigue tratando de mejorar las prestaciones de su Yamaha. Hoy comienza en la 8ª plaza y ha conseguido puntos en sus 16 últimos Grandes Premios de MotoGP, la mejor racha de cualquiera de los pilotos actuales en MotoGP y su segunda mejor racha personal desde una de 17 carreras seguidas entre 2020 y 2021. PEDRO ACOSTA, UN ROOKIE MUY COMPETITIVO. Pedro Acosta es el único piloto que ha conseguido puntuar en todas y cada una de las carreras disputadas en este 2024, contabilizando tanto los Sprint como los Grandes Premios de los domingos. No parece que este sea el mejor circuito para KTM. Jack Miller sale en la 11ª posición y Brad Binder es hoy el último piloto de la parrilla de salida. Solo Pedro Acosta ha conseguido mantener el nivel en el seno de la marca austriaca y hoy comienza la carrera en la 7ª posición. MARCO BEZECCHI, ÚLTIMO GANADOR EN LE MANS. Marco Bezzecchi logró en el pasado Gran Premio de España su primer podio de la temporada y puso fin a una racha de 10 Grandes Premios consecutivos sin podio, la peor hasta el momento en su trayectoria en la máxima categoría (también 10 en 2022). El año pasado se impuso en el Gran Premio de Francia, consiguiendo la segunda de sus tres victorias en MotoGP. Hoy comienza en la 5ª posición. ALEIX ESPARGARÓ, PELEADO CON EL PODIO. El piloto de Granolllers, que hoy comienza en la sexta posición, acumula 13 Grandes Premios sin poder terminar en el podio, su peor racha en este sentido con Aprilia desde sus 78 primeras carreras con la fábrica italiana entre 2017 y 2021. Aprilia ha mostrado buen tono también a lo largo del fin de semana y se podría presentar como la principal alternativa al tradicional dominio de Ducati en la máxima categoría. Maverick Viñales finalizó ayer en la tercera posición, mientras que Aleix Espargaró fue 5º. Jorge Martín comienza hoy desde la pole, la 15ª que consigue a lo largo de su trayectoria en MotoGP y la segunda en el presente curso. Le acompañan en la primera línea Francesco Bagnaia y Maverick Viñales, mientras que Marc Márquez se verá obligado a remontar si quiere marcar un puesto competitivo tal y como ocurrió ayer y sale desde la 13ª plaza de la parrilla de salida. Así las cosas, Jorge Martín lidera la clasificación de pilotos en MotoGP con 104 puntos, 28 más que Enea Bastianini y 29 con respecto a Francesco Bagnaia. PECCO BAGNAIA, UN PILOTO DE DOMINGOS. El piloto de Ducati ha ganado tres de las cinco últimas carreras de MotoGP y es el único que ha conseguido más de una victoria esta temporada en la máxima categoría (dos). Asimismo, excluyendo abandonos, ha terminado en el podio en 15 de las 19 últimas carreras que ha conseguido completar en MotoGP (seis victorias), fallando solo en el pasado Gran Premio de Las Américas (5º). Algo peor le fueron las cosas a Francesco Bagnaia. El vigente campeón de MotoGP se vio obligado a abandonar en la carrera corta de ayer por problemas técnicos en su moto y hoy está obligado a conseguir un buen resultado si no quiere perder fuelle en la lucha por el título. Aún así, el italiano arranca la carrera desde la segunda posición y hoy aspira a conseguir el que sería su tercer triunfo en la presente temporada. MÁRQUEZ, 59% DE SUS CARRERAS DE MOTOGP EN EL PODIO. El piloto del equipo Gresini Racing consiguió en el pasado Gran Premio de España su primer podio con Ducati, el 102º de su trayectoria en MotoGP. Ha conseguido terminar en el podio en el 59% de los Grandes Premios que ha disputado en la clase reina (102 de 173), el porcentaje más alto de cualquiera de los pilotos actuales. MARC MÁRQUEZ ATISBA YA LA PRIMERA VICTORIA CON DUCATI. El piloto de Cervera fue segundo hace dos semanas en Jerez y ayer repitió esa posición en la carrera corta, encontrándose cada vez más cerca de poder conseguir su primera victoria con la fábrica italiana. MARTÍN BATE CON MUCHO A MORBIDELLI. Jorge Martín (Ducati) ha conseguido los 104 de los 110 puntos del equipo Prima Pramac Racing esta temporada en MotoGP. Con Franco Morbidelli consiguiendo seis puntos hasta el momento, esta es la máxima diferencia entre un piloto con respecto a su compañero de equipo (104-6). JORGE MARTÍN SE CONSOLIDA COMO EL ‘REY DE LOS SPRINT’. El piloto madrileño, actual líder de la clasificación de pilotos en MotoGP, se volvió a imponer ayer en el Sprint y ha ganado ya 12 de los 24 disputados desde su introducción en la competición en 2023, ocho más que el siguiente piloto en el ranking (Francesco Bagnaia, cuatro). Precisamente en este trazado de Le Mans logró el año pasado la primera de sus 12 victorias hasta ahora en las ‘carreras cortas’. SIN VICTORIAS FRANCESAS EN LE MANS DESDE 1954. Aunque sea francamente improbable, Fabio Quartararo (Yamaha) o Johann Zarco (Honda) tienen la oportunidad de ser los primeros pilotos franceses que ganen en el Gran Premio de su país en la máxima categoría desde Pierre Monneret en 1954, único piloto francés que ha conseguido la victoria en este Gran Premio de Francia. Esta será la 61ª edición del Gran Premio de Francia y Jorge Lorenzo es el piloto más laureado con cinco victorias en su trayectoria en 500cc/MotoGP. Entre los pilotos actuales, ningún piloto ostenta más triunfos que Marc Márquez (tres, 2014, 2018 y 2019). Después de las victorias de David Alonso en Moto3 y de Sergio García en Moto2, diseccionamos ya todo lo que pueda ocurrir dentro de unos instantes en el plato fuerte de la jornada, carrera de MotoGP. Buenos días !! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de MotoGP, la quinta prueba de la temporada. ¿Preparados? Comenzamos…