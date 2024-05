Volver al inicio 20 Esta es la séptima victoria de la trayectoria de David Alonso !!! Este año acumula tres triunfos en solo cinco carreras, solo una menos que las conseguidas el año pasado en la que fue su primera temporada en Moto3. 20 David Alonso ha conseguido su tercer triunfo de la temporada y se convierte ya en el piloto con más victorias no solo en Moto3, también en el resto de categorías. 20 VICTORIA DE DAVID ALONSO !!! Ha mantenido la templanza y consigue asegurar la primera plaza. Dani Holgado se tiene que conformar con el segundo puesto. 20 Joel Esteban pasa a la cuarta plaza tras superar a Iván Ortolá. 20 Holgado sigue la rueda de David Alonso, pero ni encuentra de momento el hueco. Ahora sí, pero no ha podido el de San Vicente del Raspeig, continúa en la segunda plaza. 20 ÚLTIMA VUELTA !!! Nuevo ataque de David Alonso. Comienza el colombiano este último giro en primera posición. 19 Reacciona Dani Holgado viendo que David Alonso se podría escapar !!! Recupera la primera plaza. Duelo cuerpo a cuerpo ahora entre los dos primeros clasificados y máximos aspirantes para pelear por el título de Moto3. 18 SEGUNDO DAVID ALONSO !!! NO PRIMERO !!! Doble adelantamiento. Ha esperado su momento para actuar y se prepara para poder dar un golpe de efecto. Veremos... 18 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Nos acercamos al momento culminante. Dani Holgado sigue liderando la carrera, pero hasta diez pilotos componen el grupo cabecero, por lo que pueden ocurrir muchas cosas todavía. 17 Cae hasta la cuarta posición David Alonso. El colombiano sigue sin entrar en disputas el colonbiano y ahora acaba de ser superado por Iván Ortolá. 16 Ha vuelto a pista David Muñoz después de la caída, aunque lo hace en la última posición. No abandona de momento. 16 ABANDONA DAVID MUÑOZ !!! Estaba intentando recuperar posiciones tras ser sancionado con una doble long lap, pero termina finalmente en el suelo en un día para olvidar. 15 TOQUE ENTRE HOLGADO Y VEIJER !!! Se veía venir, aunque no ha sido gran cosa. El español ha superado de nuevo al neerlandés y ya son varios los adelantamientos entre ambos en lo que llevamos de carrera. 15 Gran carrera de Joel Esteban !!! El piloto del equipo Gaviota Aspar Team comenzaba en la 15ª plaza y ya marcha en la 5ª plaza, justo por detrás de Iván Ortolá. 14 Consolida Collin Veijer ahora una vuelta completa en primera posición, pero tampoco ha conseguido abrir hueco, por lo que tiene completamente pegado a Dani Holgado. 14 David Muñoz realiza la segunda long lap y regresa a pista en la 15ª posición, justo en el límite de la zona de puntos. 13 Baile de posiciones en estos momentos entre Collin Veijer y Daniel Holgado. Sigue tercero un David Alonso que no está entrando en esta pelea y no está asumiendo, por tanto, ese desgaste. 12 Dani Holgado ha recuperado la primera posición !!! Tiene por detrás a Collin Veijer y un David Alonso que sigue en las primeras posiciones a pesar de que está adoptando una actitud bastante conservadora en esta carrera. 11 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! David Muñoz ha caído hasta el 16º puesto tras realizar su primera long lap, pero lo malo es que tiene que cumplir con la segunda. 10 DOBLE LONG LAP PENALTY PARA DAVID MUÑOZ !!! Ha sido por la acción en la que tocó a Ricardo Rossi y, con 11 vueltas solo para el final de la carrera, se puede ir despidiendo de poder conseguir hoy una buena posición. 10 Collin Veijer podría conseguir hoy su tercera victoria en Moto3, la segunda de la temporada después de imponerse también en el pasado Gran Premio de España. 9 PRIMERO COLLIN VEIJER !!! No ha dejado de mejorar posiciones desde el comienzo de la carrera y ya lidera la prueba tras superar a un Dani Holgado que había dominado hasta este momento con puño de hierro. 9 RICARDO ROSSI AL SUELO !!! Parece que le ha tocado un poco David Muñoz y el italiano se ha llevado la peor parte. 8 No parece ir demasiado cómodo en esta carrera David Alonso. Ha caído hasta el 6º puesto y recordemos que comenzaba desde la pole position. 7 Ojo a Collin Veijer !!! Sigue mejorando posiciones el piloto neerlandés y ya rueda en la segunda posición. Esto, recordemos, después de imponerse en el pasado Gran Premio de España, por lo que se podría estar enganchando claramente a la pelea por el título en Moto3. 6 No cambian de momento los puestos en el grupo cabecero. Las diferencias son mínimas, pero estamos presenciando pocos adelantamientos hasta el momento. 5 Sigue Dani Holgado, el líder de Moto3, marcando el ritmo en cabeza de carrera, aunque no está consiguiendo abrir hueco y tiene completamente pegado a un David Muñoz que, de hecho, busca ya huecos para intentar superarle. 4 Adrián Fernández ha perdido muchos puestos después de fectuar una doble long lap que tenía de sanción. Esto después de haber marcado la vuelta rápida anteriormente. Una pena porque le va a impedir marcar un puesto competitivo en esta carrera. 4 David Alonso está perdiendo algunos puestos y ya baja hasta la 4ª posición tras ser superado por Collin Veijer, el piloto ganador en la última carrera en el Gran Premio de España. 3 Adrián Fernández ha pasado a ocupar la tercera posición. Lo hace después de marcar la primera vuelta rápida en carrera. 2 Filippo Farioli se ha visto obligado a abandonar debido a una incidencia técnica. Primer piloto que tiene que poner punto y final a su participación en esta carrera. 0 Segundo David Muñoz !!! Ha salido como un tiro el piloto del equipo BOE Motorsports y se sitúa ya a la estela de un Dani Holgado que sigue al frente de la carrera. 0 PRIMERA POSICIÓN PARA DANI HOLGADO !!! Ha superado a David Alonso y gran salida de David Muñoz, pasando de la octava posición hasta la tercera. Marcaje al hombre de un Dani Holgado que arranca desde la segunda posición, mientras que José Antonio Rueda completa la primera línea de salida. Después de que ambos se quedaran fuera del podio hace dos semanas en el Gran Premio de España, hoy aspiran de nuevo a la victoria, con David Alonso comenzando desde la pole, la tercera en su trayectoria en la menor de las tres categorías y las tres, además, de forma consecutiva. Nos centramos ya en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la carrera de Moto3. Como decíamos, duelo a dos entre Dani Holgado y David Alonso. Solo seis puntos separan a ambos en la clasificación de pilotos. Repasamos el horario previsto de inicio para las carreras de hoy. La de Moto3 se pone en marcha a las 11:00 horas (horario peninsular), la de Moto2 a las 12:15, mientras que el semáforo se tornará en verde a las 14:00 horas para anunciar el inicio de la prueba de MotoGP. La lucha por el título de Moto3 se está viendo reducida, en principio, a dos pilotos: Daniel Holgado y David Alonso. El español lidera la clasificación con 74 puntos, solo seis de ventaja con respecto al colombiano. Como hemos comentado, Arón Canet comienza desde la primera posición de la parrilla de salida. Joe Roberts arranca en la segunda plaza y Sergio Gardía en la tercera. Fermín Aldeguer comienza algo más retrasado, en la 13ª posición, mientras que Alonso López lo hace en la 5ª. Aún así, es Joe Roberts el piloto que lidera la clasificación de Moto2 con 69 puntos, cinco más que Sergio García y 15 con respecto a Fermín Aldeguer. Esto en lo que respecta a MotoGP. En Moto2 Arón Canet comienza hoy desde la pole position, tercera que logra en las cinco carreras disputadas en el presente curso. El piloto valenciano intentará poner coto al dominio de Boscoscuro y en especial de un Fermín Aldeguer que con su victoria de hace dos semanas en el Gran Premio de España comienza a hacer valer su condición de máximo favorito para llevarse este año el título en la categoría intermedia. Jorge Martín comienza hoy desde la pole, la 15ª que consigue a lo largo de su trayectoria en MotoGP y la segunda en el presente curso. Le acompañan en la primera línea Francesco Bagnaia y Maverick Viñales, mientras que Marc Márquez se verá obligado a remontar si quiere marcar un puesto competitivo, tal y como ocurrió ayer. Así las cosas, Jorge Martín lidera el ranking con 104 puntos, 28 más que Enea Bastianini y 29 con respecto a Francesco Bagnaia. ‘Pecco’ Bagnaia ha ganado tres de las cinco últimas carreras de MotoGP y es el único que ha conseguido más de una victoria esta temporada en la máxima categoría (dos). Sin embargo, no es este su circuito predilecto, abandonando en tres de sus cinco participaciones anteriores en el Gran Premio de Francia de MotoGP. En ningún otro trazado ha registrado más abandonos hasta el momento en su trayectoria en la máxima categoría como en Le Mans (tres, igual que en el Circuit de Barcelona-Catalunya). Peor le fueron las cosas a Francesco Bagnaia. El vigente campeón de MotoGP se vio obligado a abandonar en la carrera corta de ayer por problemas técnicos en su moto y hoy está obligado a conseguir un buen resultado si no quiere perder fuelle en la lucha por el título. Aprilia ha mostrado buen tono también a lo largo del fin de semana y se podría presentar como la principal alternativa al tradicional dominio de Ducati en la máxima categoría. Maverick Viñales finalizó ayer en la tercera posición, mientras que Aleix Espargaró fue 5º. Marc Márquez consiguió en el pasado Gran Premio de España su primer podio con Ducati, el 102º de su trayectoria en MotoGP. Ha conseguido terminar en el podio en el 59% de los Grandes Premios que ha disputado en la clase reina (102 de 173), el porcentaje más alto de cualquiera de los pilotos actuales. Por su parte, Marc Márquez fue segundo hace dos semanas en Jerez y ayer repitió esa posición en la carrera corta, encontrándose cada vez más cerca de poder conseguir su primera victoria con la fábrica italiana. Jorge Martín, el actual líder de la clasificación de pilotos en MotoGP, se volvió a imponer ayer en el Sprint y ha ganado ya 12 de los 24 disputados desde su introducción en la competición en 2023, ocho más que el siguiente piloto en el ranking (Francesco Bagnaia, cuatro). Precisamente en este trazado de Le Mans logró el año pasado la primera de sus 12 victorias hasta ahora en las ‘carreras cortas’. Jorge Martín sigue siendo el rey de los Sprint y Marc Márquez continúa al acecho, adquiriendo cada vez más confianza con Ducati. Buenos días !! Bienvenidos a la retransmisión en directo del Gran Premio de Francia de motociclismo desde el circuito de Le Mans, la quinta prueba de la temporada. ¿Preparados? Comenzamos…