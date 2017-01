Pedro Sánchez no ha tomado una decisión, pero Patxi López no será su candidato

El ex secretario general del PSOE se mantiene "tranquilo" y aún no ha decidido si se presentará a las próximas primarias, pero tiene claro que el exlehendakari "no es su candidato" ni él le "cederá su fuerza" entre las bases.