El impacto de Santi Aldama alimenta el sueño de España

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 8 de julio 2024, 22:15 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Un MVP con denominación de origen. Un crecimiento meteórico para creer y crecer en el cambio generacional de la selección española absoluta masculina. Santi Aldama Toledo (Las Palmas de Gran Canaria, 10 de enero de 2001) se erigió en una pieza capital para el seleccionador Sergio Scariolo en un Preolímpico de Valencia que coronó a España y permitió la clasificación para los Juegos Olímpicos de París.

Y lo hizo en la que era aún su segunda gran cita internacional con el combinado nacional tras el pasado Mundial en Filipinas, Japón e Indonesia. Una demostración de madurez, de talento y de ambición para ganarse los galones del técnico italiano y para deslumbrar por su dominio del juego, finalizando con el galardón de MVP de la competición jugada en la Fonteta tras firmar 17 puntos, ocho rebotes y 23 créditos de valoración en los cuatro duelos disputados. Presente y futuro del baloncesto español. Casi nada.

El ala-pívot de los Memphis Grizzlies, donde promedió 10,7 puntos, 5,8 rebotes, 2,3 asistencias y 10,2 créditos de valoración en los 26 minutos que disputó de media en 61 partidos en la edición 2023-2024 de la NBA, afrontaba el Preolímpico con la ilusión de estar en una cita olímpica por primera vez, algo que ya logró su padre Santi Aldama Alesón en Barcelona en 1992.

«He hablado con mi padre de esto muchísimas veces. Creo que fue mi primer sueño de niño porque él siempre me contaba historias y demás. Cuando empecé a jugar al baloncesto siempre decía que quería jugar unos Juegos Olímpicos. Primero por el orgullo, el privilegio y el honor que tengo de vestir esta camiseta, pero hacerlo en unos Juegos Olímpicos es lo máximo. Me hace muchísima ilusión seguir los pasos de mi padre», afirmó el jugador formado en el Canterbury Lions en Gran Canaria y en los Greyhounds de la Universidad de Loyola Maryland en Estados Unidos tras imponerse a Bahamas en la final por 86-78.

Garbajosa entrega a Aldama el premio de MVP. FEB

El preparador grancanario Víctor García, asistente de Sergio Scariolo en el equipo nacional desde 2019, considera que «lo de Santi ha sido un pelotazo, que él haya sido capaz de ser MVP del Preolímpico es algo increíble, sobre todo, porque debutó el verano pasado en la selección y asumiendo un rol después de la lesión de Juancho Hernangómez que creo que ha sido determinante para nosotros, no solo por sus números que han sido impresionantes, sino por su crecimiento que es algo llamativo en la selección y en su equipo en la NBA, que cada año se ve que va mejorando y añadiendo cosas a su juego, lo que hace que su crecimiento vaya en la línea que él quiere y que le ayuda como jugador a añadir cada vez más cosas nuevas«.

«La verdad es que lo he visto muy maduro en muchas cosas. Es un chaval con muy buena cabeza y muy centrado, con mucha capacidad de tomar muy buenas decisiones y eso el algo que le ayuda muchísimo. Ese bagaje que tiene y no es fácil pasar de ser un jugador importante en la rotación a ser alguien decisivo por la lesión de Juancho. A partir de ahí, estamos muy contentos y, sobre todo, orgullosos por ver crecer a alguien como Santi, con los valores que tiene, lo educado que es y lo buen chaval que es desde pequeño. Alguien que es de tu isla y has visto crecer te da un doble orgullo», analiza el entrenador ayudante de Jaka Lakovic en el Club Baloncesto Gran Canaria a este periódico.

Por otro lado, el exjugador claretiano y campeón del mundo con España en China en 2019, Javier Beirán, apunta que «creo que Santi ha dado un pase adelante con la selección con respecto al Mundial y ha hecho un Preolímpico espectacular siendo una figura importante. Quizás el juego se ha basado en Lorenzo Brown y en Willy Hernangómez como referencias ofensivas, pero Santi siempre ha sumado en los momentos importantes, con triples, rebotes y penetraciones complicadas«.

«Creo que su tamaño, su versatilidad y su crecimiento, que es grande todavía, le van a hacer una figura clave en los próximos diez o 15 años, o todos los que quiera, en la selección española. Es un jugador de futuro con los tamaños que se necesitan ahora para poder jugar en varias posiciones. Creo que ha mejorado en la velocidad de ejecución del tiro incluso, con más confianza, y es un jugador clave para el futuro. Ojalá que la temporada que viene o en los próximos años juegue más minutos en la NBA, este año ha jugado un poquito menos quizás, pero allí es muy exigente, tiene competencia muy alta y de mucho nivel, pero para la selección es muy bueno también que juegue minutos y que compita contra los mejores allí«.

Noticia relacionada El sueño olímpico de Santi Aldama es una realidad ya: «Nos lo hemos merecido» Óliver Suárez Armas