El sueño olímpico de Santi Aldama es una realidad ya: «Nos lo hemos merecido»

Presente y futuro del baloncesto español. Santi Aldama Toledo, de 23 años, ofreció su mejor versión para guiar a España ante Bahamas (86-78) y obtener la clasificación para los Juegos Olímpicos de París, siendo escogido como MVP del torneo jugado en Valencia.

El jugador grancanario de los Memphis Grizzlies reconoció tras el encuentro que «ha sido un año complicado en el que por diferentes circunstancias no hemos ganado o competido todo lo que nos hubiera gustado, pero he tenido un par de meses para reflexionar, para mejorary para trabajar en mi cuerpo difetentes cosas del juego también».

«Hemos tenido una preparación más corta de lo normal y hemos jugado un torneo muy complicado. Al final, hemos jugado dos partidos en dos días seguidos, que eso es algo difícil. Creo que simplemente con la experiencia del año pasado he buscado maneras para poder seguir aportando a este equipo. Si no ganamos, no está el premio de MVP ahí. Me debo al equipo y nos lo hemos merecido», valoró ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Fonteta.

El jugador formado en Canterbury Lions quiso agradecer el apoyo a los aficionados de Valencia y destacó que «ahora empieza todo. Tenemos un grupo muy difícil, con algún rival con el que ya jugamos en el Mundial. Todos los equipos van a representar a su país y todos los partidos serán duros como en el Preolímpico, incluso más. Hay que utilizar estas semanas para seguir creciendo como equipo, reponer fuerzas e ir a por todas».

España celebra el billete para los Juegos de París. FEB

Cuestionado por Rudy Fernández, quien disputará sus sextos Juegos Olímpicos, Aldama reconoció que verlo feliz en el vestuario «ha sido emotivo por lo que ha hecho durante toda su carrera y lo que sigue haciendo. Él ha insistido mucho en que son sus sextos Juegos, pero para muchos de nosotros serán los primeros, y creo que eso habla muy bien de él porque siempre pone al equipo por delante. Rudy ha hecho un gran trabajo de inculcar los valores a los nuevos. Más allá de cómo juguemos, el buen rollo que hay fuera de la pista es gracias a él en gran parte. Verlo emocionado y agradecernos esto significa mucho para los jugadores jóvenes.

Su padre Santi Aldama Alesón compitió en el Club Baloncesto Gran Canaria durante dos temporadas (1995-1997) y estuvo en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Ahora le tocará a su hijo para orgullo familiar y del archipiélago.

«He hablado con él de esto muchísimas veces. Creo que fue mi primer sueño de niño porque él siempre me contaba historias y demás. Cuando empecé a jugar al baloncesto siempre decía que quería jugar unos Juegos Olímpicos. Primero por el orgullo, el privilegio y el honor que tengo de vestir esta camiseta, pero hacerlo en unos Juegos Olímpicos es lo máximo. Me hace muchísima ilusión seguir los pasos de mi padre. El hecho de ganar en un Preolímpico tan exigente es algo que lo hace más bonito», finalizo el ala-pívot isleño.