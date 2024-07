Isabella Rossellini: «Mezclo mi investigación sobre Darwin con mis conocimientos como actriz»

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 20 de julio 2024, 23:03 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Isabella Rossellini (Roma, 1952), uno de los rostros más populares de la cinematografía internacional en los años 80 y 90 de la pasada centuria, se estrena ante el público canario sobre un escenario de la mano del monólogo 'Darwin's Smile' (La sonrisa de Darwin), donde plasma con toques de humor su pasión por los animales y el universo científico.

Se trata de un montaje escrito por ella misma y dirigido por Muriel Mayett, que se podrá ver en el Teatro Pérez Galdós, el próximo sábado, 3 de agosto, a partir de las 20.00 horas. «He empezado a escribir películas y monólogos en los últimos 15 años. 'Darwin's Smile' originalmente me lo encargó el Museo de Orsay de París. Estaban haciendo una exposición sobre Darwin y me pidieron que hiciera una conferencia sobre él, porque tengo un máster en comportamiento animal y conservación de la ciencia, lo que se denomina etología. Esa conferencia acabó convirtiéndose en al base de mi nonólogo. El francés Muriel Mayette, director del Teatro Nacional de Niza, dijo que era divertido y que había que convertirlo en un espectáculo. Así que me mudé a Niza, hace dos años, durante unas cinco semanas e hicimos un taller donde escribí el monólogo que finalmente estrenamos en esa ciudad francesa. Luego hice una gira por América y Europa. Después de Canarias, en otoño, voy a volver a Francia, en concreto a Niza, y después iré de gira por todo el país», explica la legendaria protagonista de 'Terciopelo Azul' (Blue Velvet, 1986), de David Lynch.

El volumen 'La expresión de las emociones y los hombres', de Darwin, está en el germen de este montaje que abre la programación de los Veranos del Taoro y que tras su puesta de largo en el Pérez Galdós se representa también el 4 de agosto en el Auditorio de los Jameos del Agua, en Lanzarote, a partir de las 20.00 horas, y dos días después en el espacio Laurel de Indias, a las 22.00 horas, en la localidad tinerfeña de Puerto de la Cruz.

«Leí el libro cuando estaba en la Universidad, cuando tenía unos 60 años. Siempre me han gustado los animales, desde que trabajaba como actriz y modelo. A medida que te haces mayor, tienes menos trabajo. Mis hijos se hicieron mayores y se mudaron de casa. Por eso decidí volver a la Universidad y estudiar etología. Fue entonces cuando tuve que estudiar a Darwin. Leí ese libro, que no es tan famoso como 'La descendencia del hombre' o 'El origen de las especies'. Me atrajo especialmente porque soy actriz y la expresión de las emociones es lo que hacemos los actores», señala Isabella Rossellini.

Humanos y animales

«Mientras leía este libro, a menudo pensaba como una actriz y Darwin planteaba una pregunta muy interesante. Si sonrío se entiende en todo el mundo, si tiemblo y tengo miedo, se entiende en todo el mundo. Pero si hago un gesto italiano, sólo se entiende en Italia. Así que ciertas expresiones de las emociones son aprendidas por algunas determinadas culturas, pero algunas están arraigadas en todos nosotros. ¿Cómo surgió la sonrisa? ¿Cómo surgió el temblor? ¿Por qué se entiende en todo el mundo? A partir de ahí se plantean los paralelismos con los animales. Y aunque los animales no sonrían mostrando los dientes, aunque algunos sí lo hacen, sí que tiemblan cuando tienen miedo. Observé varias de sus expresiones para tratar de ver lo que hay en común no solo entre los hombres sino lo que nos acerca al mundo animal. Esa es la base del espectáculo. El monólogo es una mezcla de mi investigación sobre Darwin y mis conocimientos como actriz», avanza.

La hija de otros dos mitos del séptimo arte como fueron la actriz Ingrid Bergman y el cineasta Roberto Rossellini, destaca que la forma que tienen los seres humanos de relacionarse con los animales son «muy variadas». «A algunos animales nos los comemos y algunas personas duermen con sus gatos y perros. Hay muchos tipos de relaciones, por lo que no sé muy bien cómo definirlo. Yo nací con un amor por los animales de la misma manera que nací con pelo castaño y ojos negros. Me encantaban los animales desde que era pequeña. Mi madre me regaló mi primer perro y desde entonces he tenido perros y gatos en mi casa. Y hoy en día vivo en una granja. En una pequeña granja con muchas gallinas, patos, pavos, ovejas, cabras y abejas. También soy apicultora. Así que estudiar animales siempre ha sido infinitamente interesante para mí», explica quien observa tanta «crueldad» como «bondad» entre los seres humanos hacia los animales.

Reconoce que no es un encaje sencillo, pero tanto en el monólogo 'Darwin's Smile' como en las series documentales con tintes biológicos como 'Green Porno' (2008), 'Seduce me' (2010) y 'Mammas' (2013), Isabella Rossellini combina «cosas cómicas y humorísticas» con cuestiones científicas «que se presentan de una forma absolutamente correcta y seria».

Adiós a las giras y nueva película

La actriz Isabella Rossellini destaca del teatro «la relación directa con el público» y las exigencias y soledades que implican las giras con sus monólogos.

Por ello, apunta que la de 'Darwin's Smile' será su última gira. «Es un monólogo y viajo con mis dos técnicos, Rick Gilbert y Andy Byers, que también son mis directores artísticos, con los que creamos todas las marionetas. Pero a veces, sobre todo cuando vengo a Europa, si no es un festival no pueden trabajar por problemas de visado. Así que tengo que trabajar con otros técnicos, lo que implica pasarme meses y semanas con gente a la que no conozco. Por eso creo que este va a ser mi último monólogo. Además, tengo 72 años, soy vieja», apunta con ironía.

La prestigiosa intérprete avanza que para noviembre está previsto el estreno de 'Cónclave', una película dirigida por Andrew Berger, en cuyo reparto figuran junto a Ralph Fiennes –es el protagonista–, Stanley Tucci y John Lithgow, entre otros.

«Rodamos en Roma, la ciudad donde nací. Así que para mí fue un placer estar en esta película. He tenido la oportunidad de verla hace poco. Creo que es una obra maestra. Una película muy, muy, muy hermosa y estoy deseando que el público la vea y ojalá la aprecie tanto como yo lo he hecho», dice uno de los rostros más icónicos de las últimas décadas en la gran pantalla y las pasarelas.